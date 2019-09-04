ЛОНДОН, 4 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский фунт в среду вечером усилил рост к доллару США до 1,13% сразу после голосования депутатов по вопросу переноса срока Brexit, если соглашение с ЕС не будет достигнуто, свидетельствуют данные торгов.

Фунт, торговавшийся в течение дня в положительной зоне, укрепился к доллару на 1,13% до 1,222.

Помимо позитива на мировых рынках, поддерживавших британскую валюту в среду, значительный толчок фунту обеспечило решение палаты общин британского парламента.

Депутаты, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержали идею переноса срока Brexit в случае отсутствия соглашения с ЕС. 327 депутатов поддержали законопроект, против выступили 299.