АФИНЫ, 4 сен /ПРАЙМ/. Новое правительство Греции после прихода к власти, помимо законодательных инициатив и реформ, направленных на существенное улучшение инвестиционной среды, приняло незамедлительные меры для разблокирования крупных инвестиций, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в среду.

"Характерными примерами новой, более благоприятной для инвестиций философии являются (бывший афинский аэропорт) Эллиникон, инвестиционная программа Cosco в Пирее и инвестиции Hellas Gold в Халкидики", — заявил Петсас.

Аэропорт Эллиникон расположен всего в нескольких километрах от центра Афин, он работал до 2001 года. Инвестпроект по реконструкция аэропорта стоимостью 8 миллиардов евро был заморожен из-за возражений археологов, требовавших ограничить работы. На месте аэропорта предполагается построить жилой комплекс, развлекательный комплекс и парк.

"Реализация инвестиций требовала ряда регулирующих и административных действий, которые в предыдущие годы либо были "заморожены", либо продвигались очень медленно. С самого начала премьер-министр (Кириакос Мицотакис) выразил намерение правительства как можно скорее продвинуться в этом флагманском капиталовложении. Подписаны министрами и опубликованы в Правительственной газете постановления о парке и зоне развития, связанной с конкурсом на строительство казино", — сказал Петсас.

Что касается инвестиций китайской компании Cosco в порт Пирей, то новый инвестиционный проект стоимостью 800 миллионов евро уже представлен в министерство флота и будет рассмотрен соответствующим Комитетом по планированию и развитию порта, сообщил представитель правительства.

"Очевидно, что эти инвестиции являются огромной рекламой для страны и возможностью обновить Пирей. Поэтому мы посылаем еще один четкий и ясный сигнал иностранным инвесторам, что наше правительство намерено действовать быстрыми темпами, всегда с уважением к закону и окружающей среде", — сказал Петсас.

Говоря об инвестициях Hellas Gold в добычу золота в Скурьес на полуострове Халкидики, Петсас заверил, что правительство намерено следить за охраной природы.

Жители Халкидики требовали запретить добычу золота, заявляя, что она угрожает природе полуострова. В среду компания, которая является дочерним предприятием канадской Eldorado Gold, заявила, что получила необходимые лицензии для начала строительства обогатительного предприятия.

Eldorado Gold несколько лет назад получила разрешение на добычу золота в районах городков Олимпиада и Скурьес на полуострове Халкидики на севере Греции. Добычей золота занимается дочернее предприятие Hellas Gold.

Местные жители заявили, что постройка новых шахт и восстановление старых приведут к экологической катастрофе и разрушат их уклад жизни. С 2011 года жители полуострова постоянно проводят акции протеста, некоторые из них приводили к столкновениям с полицией. В 2015 году "левое" правительство Греции по требованию жителей полуострова отозвало лицензию у обогатительного завода в Скурьес, где планировалось возобновить добычу золота. Это привело к конфликту между канадской компанией и греческим правительством, которое впоследствии фактически уступило канадцам, но многочисленные суды тормозили работы.

На полуострове Халкидики золото добывают более 4 тысяч лет. Золотоносные шахты были закрыты много лет назад из-за низкой рентабельности, однако власти Греции в поисках средств для пополнения бюджета решили восстановить их и построить новые.

Запасы золота в Скурьесе на сайте компании оцениваются в 3,6 миллиона унций, в Олимпиаде, на востоке полуострова, — в 3,8 миллиона унций. Компания обещает вложить 1,3 миллиарда евро инвестиций и создать более 1,2 тысячи рабочих мест. Однако местные жители заявили, что проживут и без золотых приисков.