ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Создание новых туристических объектов, подобных кластеру "Архипелаг Онекотан" на Северо-Курильских островах и маршруту "Сахалин Экспресс", сделают эти регионы точками привлечения российских и иностранных туристов, завила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство по туризму, правительство Сахалинской области и горный курорт "Роза Хутор" подписали два соглашения — о намерениях сотрудничества при создании туристического кластера "Архипелаг Онекотан" на Северо-Курильских островах, а также о взаимодействии при создании брендового туристического маршрута "Сахалин Экспресс".

В рамках проекта "Архипелаг Онекотан" предполагается комплексное развитие территории четырех Северо-Курильских островов — Атласова, Парамушира, Онекотана и Шумшу. Создание современных многофункциональных туристско-рекреационных комплексов должно повлечь за собой развитие транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а многообразие природных достопримечательностей Северных Курил — позволить развиваться различным туристическим направлениям (экспедиционный, бальнеологический, горный, круизный туризм и прочие).

Догузова подчеркнула, что развитие туризма — один из наиболее перспективных источников экономического роста страны, а для дополнительного стимулирования отрасли необходимо создание новых перспективных туристических объектов на уникальных территориях.

"Мы заинтересованы в создании новых туристических маршрутов и продуктов для самых разных целевых аудиторий. Развитие Сахалинской области в части создания новых точек притяжения для российских и иностранных туристов полностью отвечает задачам государства и соответствует логике новой стратегии развития туризма", — пояснила Догузова.

В Ростуризме также пояснили, что первый этап проекта "Архипелаг Онекотан" рассчитан на четыре года, в течение которых здесь появится сеть оборудованных пешеходных маршрутов, парк-отель на 200 номеров, взлетно-посадочная полоса для малой авиации, яхт-клуб. А проект "Сахалин Экспресс" предназначен воссоздать построенную в начале XX века узкоколейную железную дорогу по маршруту Южно-Сахалинск – Холмск.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.