ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Корпорация развития Дальнего Востока формирует перечни банков и консалтинговых компаний, которые будут оказывать услуги инвесторам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава КРДВ Аслан Канукоев.

По его словам, корпорация расширяет перечень услуг для резидентов.

"Мы системно подошли к разработке данного направления и в скором времени планируем оказывать услуги, создав пул банковских учреждений и консалтинговых компаний", — сказал Канукоев.

"Мы считаем, что резиденты, которые обращаются в Корпорацию развития Дальнего Востока, должны иметь возможность получать не только услуги закрепленных за ними менеджеров, но и иметь выходы на аккредитованные кредитные или консалтинговые организации, которые специализируются в области юриспруденции, бухгалтерского учета, а также страховых услуг", — уточнил он и добавил, что требования к этим структурам у корпорации уже определен.

По словам собеседника, банки и консалтинговые компании заинтересованы в подобном сотрудничестве, и ряд первых соглашений с ними будет подписан на ВЭФ-2019.

"Резиденты смогут в аккредитованных банках оформлять кредиты на развитие бизнеса, либо строительство инфраструктуры. В поисках источника финансирования при необходимости инвестор сможет рассылать заявления сразу всем банкам по списку, чтобы быстрее выбрать подходящее учреждение. Мы также обсуждаем с партнерами условия кредитования инвесторов, получения банковских гарантий, расчетно-кассового обслуживания и других продуктов – они должны быть по-настоящему выгодными", — сказал глава корпорации.

Канукоев уточнил, что этот пакет услуг планируется назвать "Резидент".

В пул банков Корпорации развития Дальнего Востока войдут среди прочих Сбербанк, Тихоокеанский банк, МТС-банк, МСП-банк, а в число консалтинговых и страховых компаний — КПМГ, ВСК и ряд других, добавил собеседник.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.