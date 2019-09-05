МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Российская компания "Спейстим" создала систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику, сообщили РИА Новости в компании.

Установив систему в здании или на определенной территории, можно отследить, например, перемещение персонала с точностью до 10 сантиметров, выявить несанкционированный ремонт машин, незаконное перемещение по закрытой территории. Система может быть интегрирована с "Яндекс.Картами" и любым другим картографическим приложением смартфона.

"Фактически, данная система позволяет определить местоположение объекта в любом месте, даже под землей, куда не проникает сигнал спутника. Ее можно сравнить с "картой мародеров" из книг о Гарри Поттере. Речь идет не просто об опытной разработке или тестировании, а об успешном применении на станции технического обслуживания одного из немецких производителей автомобилей. Промышленное использование технологии помогло сократить затраты компании до трехсот тысяч рублей в месяц на обслуживание только одного автомобиля", — сообщил собеседник агентства.

В системе используется универсальная интеллектуальная телематическая платформа, которая позволяет получать информацию о подвижных объектах, находящихся в условиях отсутствия приема сигналов спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС). Система может собирать, обрабатывать эту информацию, хранить и передавать ее с использованием технологий межсерверного взаимодействия с навигационно-информационными системами мониторинга и управления подвижными объектами.

Система разрабатывалась под руководством Алексея Смятских и Андрея Платонова, которые отвечали за внедрение государственной навигационной системы ГЛОНАСС.