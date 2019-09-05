ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Минкомсвязи, Минздрав РФ и власти Москвы проводят исследование о влиянии частот сети 5G на организм человека, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, сейчас главными вопросами в развертывании сетей 5G являются не только частоты и стоимость для операторов связи, но и влияние на организм человека. "Вопрос не только стоимости, сейчас первая базовая станция до конца года будет установлена, посмотрим вообще, как это все работает, в том числе по верхним частотам влияние на здоровье человека, который тоже сейчас с Минздравом будет прорабатывать. Вопрос распространенности технологии в мире, какое оборудование для каких частот будет дешевле, много разных", — сказал он.

"Сейчас с Минздравом и Москвой делаем исследование, потому что новый диапазон, новая технология, нужно изучить", — отметил Носков.

Носков отметил, что первая базовая станция будет установлена рядом с кабинетом замглавы Минкомсвязи Олега Иванова. "Правда, будет на себе испытывать", — пошутил он.

Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране, однако для развития технологии необходимо решить ряд проблем. Так, приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц — он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению этих частот для 5G.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов в конце августа говорил, что для массового развития 5G будет делаться упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона, министерство сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.