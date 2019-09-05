ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк, "Росатом" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России на ВЭФ заключили меморандум о взаимодействии для развития цифровой экосистемы в сфере здравоохранения, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Сбербанк, Госкорпорация по атомной энергии "Росатом" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) заключили меморандум о взаимодействии в целях создания лучших мировых практик качественных, доступных и удобных сервисов в сфере здравоохранения", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что взаимодействие предполагает развитие цифровой экосистемы в сфере здравоохранения, ключевыми направлениями которой будут являться: сервисы поддержки принятия решений, включая централизованные диагностические сервисы, сервисы дистанционных консультаций, реабилитации и мониторинга состояния здоровья пациентов; набор информационных систем и сервисов "Умная клиника" с применением комплексов медицинских изделий, информационных технологий и технических средств интернета вещей.

"Мы уделим внимание формированию инновационных инструментов как для врачей, нужных им в ежедневной работе для диагностики, назначения и мониторинга лечения, так и для пациентов. Кроме того, мы с партнерами рассчитываем объединить и внедрить лучшие практики в сфере управления медицинскими организациями с целью повышения эффективности как экономических, так и клинических процессов в них", — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.