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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Высокая льготика — Как стало известно "Ъ", просьба Сбербанка о налоговых льготах для Антипинского НПЗ может стать поводом для предоставления дополнительных бюджетных субсидий нефтепереработке. На совещании в Белом доме с участием главы банка Германа Грефа и владельца "Сафмара" Михаила Гуцериева было решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может дополнительно принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет. Хотя первоначальным адресатом субсидии предполагался Антипинский НПЗ, в текущей формулировке круг интересантов может стать существенно шире.

— Такое нынче в Моди — 4 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин провел с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они плавали на катере, ходили по "Улице Дальнего Востока", где им дарили четки, делали заявления для прессы и друг для друга. А специальный корреспондент "Ъ" старался понять, кого президент России на заседании президиума Госсовета назвал придурком. И кажется, понял.

— "Мы не суетимся и не вымогаем чью-то любовь" — В преддверии единого дня голосования 8 сентября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала корреспонденту "Ъ" о сложностях, с которыми столкнулись при регистрации кандидаты в Мосгордуму, о пробелах в избирательном законодательстве и планах по их заполнению. Глава ЦИКа пообещала этой осенью предложить поправки, связанные со смягчением муниципального фильтра, электронным сбором подписей и расширением прав наблюдателей. К организационным и кадровым вопросам, возникшим в ходе нынешней кампании, ЦИК вернется после выборов.

— Быстрые платежи прозванивают Евразию — Как стало известно "Ъ", Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза, в первую очередь для переводов между физическими лицами по номеру телефона. Благодаря низким тарифам и скорости она сможет составить серьезную конкуренцию традиционным системам денежных переводов. Но учитывая, что у СБП нет функции приема-выдачи наличных, переводы будут доступны только при наличии банковского счета и у отправителя, и у получателя.

— На ВЭФ изыскивают внутренние резервы — Первый день работы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке среди прочего был посвящен обсуждению способов привлечения длинных и дешевых денег, а также работе широко представленных на Дальнем Востоке специальных режимов для инвесторов. При этом, в отличие от форумов прошлых лет, сейчас ажиотаж относительного возможного прихода крупных иностранных инвесторов в этот макрорегион заметно поутих — организаторы проектов в большей степени ориентируются на российские деньги.

— Острова останутся малонаселенными — Свежий пакет поправок к закону о "спецадминрайонах" (САР) на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) будет посвящен в основном интересам владельцев морских и воздушных судов, объявило Минэкономики — кроме того, САР могут получить ограниченные возможности работать с криптовалютами. Следующими поправками в 2020 году может быть смягчен режим налогообложения дивидендов резидентов САР. Снятие же основных запретов на "островной" бизнес, в том числе банковский, даже не обсуждается — правительство готово к тому, что пока перерегистрация компаний в САР будет редкостью.

— ЦБ экономит бумагу — Банк России исполнил указание премьера Дмитрия Медведева о проработке вопроса объединения полисов каско и ОСАГО с целью сделать эти страховки более доступными для автомобилистов. Соответствующий проект указания о требованиях к договору каско, который будет продаваться на одном бланке с полисом ОСАГО, в среду был опубликован регулятором. Страховщики полагают, что простое совмещение бланков вряд ли снизит цену каско в составе объединенного продукта.

— Состав ВАК защитили от борцов с плагиатом — Верховный суд РФ отказался принять к рассмотрению иски "Агоры" и "Диссернета", которые требовали признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Заявители утверждают, что правительство весной переназначило 17 членов ВАК в нарушение закона, запрещающего пребывание в комиссии более чем два срока. ВС даже не стал изучать аргументы — судьи посчитали, что решение о составе ВАК никак не касается заявителей.

— Топ-менеджера ИКЕА взяли с 14 млн рублей — В Санкт-Петербурге в отношении руководителя регионального проекта международной сети ИКЕА Сергея Голубева возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Полиция задержала его после того, как господин Голубев передал гендиректору строительно-монтажной фирмы ЭТУ документы, которые позволили бы тому отсудить у компании 370 млн руб. за работы, выполненные сверх контракта. В качестве вознаграждения топ-менеджер ИКЕА получил 14 млн руб.

— Павел Совкомфлот оказался Русским Арийцем — Как стало известно "Ъ", Верховный суд России отказался пересматривать обвинительный приговор Олугбенгу Банколе — уроженцу Нигерии, специализирующемуся на брачных аферах. Афророссиянин "сватал" состоятельных, но одиноких москвичек среднего возраста за одного и того же "уходящего в отставку офицера армии США", роль которого на сайтах знакомств играл его партнер из Ганы, еще не получивший российского гражданства. Желающих выйти замуж за американского полковника оказалось так много, что для приема их взносов посреднику пришлось оформить шесть паспортов на разные фамилии и открыть более полутора сотен банковских счетов.

— Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов — Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Если раньше они добивались конфискации у обвиняемого активов на сумму более 1,5 млрд руб., то теперь к ним добавилось имущество еще на 577 млн руб., выявленное правоохранительными органами. По данным источников "Ъ", раскрыть активы правоохранителям невольно помогли помощники Леонида Маркелова.

— Удар ниже офиса — Правительство Украины отправило в офис президента Владимира Зеленского документ с предложением уволить главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Это необходимая формальность, позволяющая президенту увольнять своих назначенцев, возглавляющих региональные администрации. Господин Кличко в любом случае сохранит за собой пост мэра Киева, которого выбирают жители города. Но его полномочия по большей части будут формальными.

— Дальний росток — Тематика посвященной "повороту на Восток" сессии Валдайского клуба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду переросла в дискуссию об успехах и неудачах политики России по развитию региона. Представители руководства РФ говорили о росте инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, но иностранные спикеры отмечали, что сделать предстоит еще очень многое. Ключевым партнером региона остается Китай, заинтересованный прежде всего в дальневосточной сое. Впрочем, и с ним не все гладко: как отметил заместитель главы Миндальвостокразвития Александр Крутиков, фактически провалились проекты международных транспортных коридоров в Приморье и освоение острова Большой Уссурийский. "Ъ" расспросил участников ВЭФ о причинах трудностей.

— Рунет выработал устойчивость — Россия улучшила позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, заняв 11-е место в мире. Однако этому способствуют не государственные инициативы, а развитие сетей операторов и рост числа альтернативных маршрутов трафика, считают эксперты. В перспективе укрепить отказоустойчивость рунета может переход на новый интернет-протокол IPv6, в котором Россия пока отстает.

— Служба судебных штрафователей — Минюст опубликовал проект закона, наделяющий Федеральную службу судебных приставов (ФССП) полномочиями самостоятельно налагать штрафы на коллекторов и кредиторов за нарушение закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Ранее служба составляла протоколы о нарушении, а необходимость привлечения к ответственности и размер штрафа определял суд. Участники рынка опасаются необъективного рассмотрения жалоб со стороны службы, юристы полагают, что нововведение может увеличить риски недобросовестной конкуренции и создать дополнительные условия для коррупции.

— Android взломали по СМС — Израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак. До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG. Учитывая, что речь идет о перенаправлении трафика на сервер злоумышленника, похитить могли теоретически что угодно, но проблема вряд ли затронула многих пользователей, полагают эксперты.

— Частники рискнули летом — Минувшее лето стало самым успешным в истории рынка коллективных инвестиций. Объем поступлений в розничные паевые фонды превысил 29 млрд руб., в полтора раза превысив показатель аналогичного периода 2018 года. Управляющие отмечают возращение на рынок старых клиентов, которые уходили в депозиты в конце прошлого — начале текущего года. Их привлекают высокие результаты, которые продемонстрировали с начала года распроданные ими ПИФы.

— НОВАТЭК пойдет за три моря — НОВАТЭК пытается выйти на прямые продажи газа конечным потребителям в Индии. Компания подписала соответствующие меморандумы с государственной Petronet LNG и частной H-Energy. Индия оставалась последним крупнейшим азиатским СПГ-рынком, с игроками которого НОВАТЭК до сих пор не сотрудничал. По мнению аналитиков, НОВАТЭК заинтересован в развитии долгосрочного спроса на свой газ и поэтому готов участвовать в развитии инфраструктуры, а индийские компании могут войти в проекты по перевалке СПГ в России.

— Central Properties тесно в Москве — Московский девелопер Central Properties пытается выйти на региональный рынок торговой недвижимости и обсуждает покупку торгцентров у группы "Макси" в Сыктывкаре и Петрозаводске. Для регионального рынка это дорогие объекты, их стоимость достигает 2,5 млрд руб. Но эти объекты для Central Properties стали альтернативным вариантом: компания сначала попыталась договориться о покупке торгцентров у австрийского фонда Atrium.

— У "Совкомфлота" расплылись перспективы — Улучшение конъюнктуры рынка танкерных перевозок и создание масштабного совместного предприятия с НОВАТЭКом вновь ставят вопрос о правильном моменте для приватизации "Совкомфлота". По новым планам Минэкономики долю в компании могут продать в 2020 году. Но эксперты, которые оценивают "Совкомфлот" в $6 млрд, считают, что сделка вновь может быть отложена и в любом случае контроль в компании останется за государством. При этом, по данным "Ъ", уже некоторое время обсуждается возможный переход гендиректора "Совкомфлота" Сергея Франка на должность председателя совета директоров, что может быть связано с готовящейся приватизационной сделкой.

— Зерно готовят к экспорту — Падение экспорта российского зерна вынуждает российские терминалы на юге страны пересматривать ставки на перевалку. Первым цену снизил почти на 30% новороссийский КСК, в ближайшее время этому примеру может последовать крупнейший зерновой терминал в России — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Решение операторов перевалочной инфраструктуры может поддержать российский экспорт, который снижается второй сезон подряд.

— "Роснано" проверит зрение — "Роснано" решила выйти в новый для себя сегмент — производство офтальмологического оборудования, объем которого в России составляет $90 млн. Структура группы "ТехноСпарк" локализовала производство французско-израильского бренда Visionix, надеясь занять треть рынка. Но российским клиникам эта марка почти не знакома, и начать с ней работать они будут готовы, только если оборудование будет не менее чем на 30% дешевле.

— Megogo снимет кино — Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента. Генеральным продюсером новой студии стал создатель фильмов "Любовь в большом городе" и "Мамы" Георгий Малков, с которым заключен контракт на пять лет. Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу. Ниша жанрового среднебюджетного кино может стать удачной с точки зрения окупаемости и спроса, считают участники рынка.

— Государство укрепится в "Ростелекоме" — Пакет ВТБ в "Ростелекоме" может оказаться выше 17%, которые банк намерен получить в результате выкупа допэмиссии оператора для сделки по консолидации Tele2. По данным инвесторов, ВТБ начал собирать пакет в "Ростелекоме" заранее и за последний год в его интересах могли быть приобретены до 10% акций оператора. Покупка такого пакета должна была обойтись примерно в 20 млрд руб.

— "Основное заблуждение, что наш клиент — это пенсионер" — В 2019 году группа компаний (ГК) "Регион" объединила в свой пенсионный дивизион пять частных фондов с активами более 500 млрд руб. Но часть активов досталась группе в плачевном состоянии. Как идет внутренняя санация НПФ, на какие продукты делается ставка и по какому пути должна развиваться пенсионная система, рассказала председатель совета директоров НПФ "Будущее", куратор пенсионного бизнеса ГК "Регион" Галина Морозова.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Ростелеком" предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица — "Ростелеком" в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к участникам проекта. Представитель "Ростелекома" это подтвердил. "Ростелеком" – оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года. Сдать биометрические данные в систему – слепки голосов и изображения лиц – россияне могут в отделениях банков.

— Правительство будет лицензировать сервисное обслуживание военной техники — Правительство предлагает выделить в отдельный вид деятельности оборонной промышленности сервисное обслуживание поставленной техники и провести лицензирование предприятий в этой сфере. Пакет поправок в законодательство, регулирующий этот вопрос, внесен правительством в Госдуму во вторник.

— Госдуме пока не удается найти новые факты вмешательства Запада в московские протесты — В Госдуме в среду прошло второе заседание комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Вопреки обещанию председателя Думы Вячеслава Володина работать в открытом режиме депутаты снова заседали за закрытыми дверями. Вышедший к журналистам руководитель комиссии Василий Пискарев сообщил, что на одно из следующих заседаний приглашен посол США в России Джон Хантсман, который уже дал согласие. Никаких новых фактов вмешательства, кроме ранее звучавших претензий к немецкой Deutsche Welle (DW) и посольству США в связи с протестами вокруг выборов в Мосгордуму, депутаты не назвали.

— Новые заводы и полигоны не попали в схемы обращения с мусором — Компания, созданная для проведения мусорной реформы, – "Российский экологический оператор" (РЭО) – раскритиковала планы регионов по работе с мусором. РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами, сообщил "Ведомостям" заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин. А оставшиеся планирует рассмотреть до ноября.

— Максим Акимов поручил проработать переход на электронную подпись в паспортах — Вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи проработать варианты использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) в цифровом удостоверении личности человека – электронном паспорте, рассказал "Ведомостям" собеседник, знакомый с итогами совещания, и подтвердил представитель Акимова.

— Углеродный след российской электроэнергетики может в 3,5 раза превысить средний по миру — К 2035 г. российская электроэнергетика может стать в 3,5 раза более углеродоемкой, чем в среднем по миру, что может привести к снижению несырьевого экспорта, подсчитало Минэкономразвития. Это следует из его материалов к совещанию по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прошедшему 3 сентября у вице-премьера Дмитрия Козака, рассказали два участника встречи.

— Министр нефти и газа Индии: "Роснефть" – очень надежный партнер, "Газпром" – с ним приятно работать" — Дхармендра Прадхан рассуждает о справедливых ценах на нефть и делится перспективами индийско-российского сотрудничества в ТЭКе

— "Вкусвилл" хочет открыть магазины в Европе — Розничная продовольственная сеть "Вкусвилл" рассматривает возможность открыть магазины за рубежом, рассказал основатель компании Андрей Кривенко в интервью агентству Reuters. Среди возможных стран он называет Францию, Нидерланды и Китай. "У нас уже серьезно продвигается проект "Вкусвилл" в Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся. В этом году – вряд ли, может, в следующем", – сообщил Кривенко. Представитель "Вкусвилла" объяснил "Ведомостям", что пока не найдены локации, идет изучение рынка.

— Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей — Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких ведомств.

— Авиакомпания S7 передумала отменять рейсы в новый аэропорт Саратова — S7 Airlines добавила полеты из Москвы в Саратов в свое зимнее расписание и частично – в летнее следующего года. Билеты можно приобрести вплоть до августа 2020 г. Это следует из информации на сайте авиакомпании.

— ВТБ станет владельцем 17% "Ростелекома" — Государственный "Ростелеком" проведет допэмиссию, чтобы стать единственным владельцем "Т2 РТК холдинга" (бренд Tele2). Часть акций выкупит ВТБ, после чего ему будет принадлежать 17% "Ростелекома", заявил президент госбанка Андрей Костин 4 сентября. "Ростелеком", по его словам, будет расплачиваться и деньгами, и своими акциями. "Сделка могла бы привести к существенному увеличению долговой нагрузки "Ростелекома", поэтому решили часть денег привлечь за счет допэмиссии", – сказал Костин

— ЦБ объяснил, как объединить в одном полисе ОСАГО и каско — ЦБ по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева подготовил предложение, как объединить в одном полисе две автостраховки – обязательную (ОСАГО) и добровольную. Если предложение будет принято, владелец машины сможет не заключать отдельного договора каско, а внести информацию о нем на обратную сторону полиса ОСАГО. У автовладельца останется возможность покупать полисы отдельно. ОСАГО страхует ответственность автомобилиста перед третьими лицами, каско – автомобиль и (при желании) имущество в нем.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На выбор — Избирательная система страны готова к Единому дню голосования 8 сентября, заявила в среду глава ЦИК Элла Памфилова на последнем перед выборами заседании комиссии. В списки избирателей включены более 56 миллионов человек.

— Не личное дело — Минэкономразвития намерено изменить подход к регулированию тайны связи. Разработчики законопроекта предлагают не считать секретной информацию, которая не относится непосредственно к содержанию сообщений и телефонных разговоров.

— Воздух! — Список российских городов с самым грязным воздухом, составляемый Минприроды, за год практически не изменился. Главная причина загрязнения — бензопирен, который попадает в атмосферу во время отопительного сезона.

— Роман с осенью — В Москве в 32-й раз стартовала Международная книжная ярмарка. Почетными гостями в этом году стали Республика Беларусь и эмират Шарджа. Среди новинок ярмарки — программа "тихая книга", появившаяся в сотрудничестве с Болонской ярмаркой детской книги.

— Заборы под снос — Верховный суд защитил жильцов многоквартирных домов от тайного урезания двора. Такое решение судьи вынесли после обращения из-за забора, который построил ТСЖ одного из домов жилого комплекса, перегородив общее пространство.

— "Звезда" дружбы — Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший с официальным визитом, провели переговоры во Владивостоке. В принятом совместном заявлении говорится, что стороны будут интенсифицировать работу по устранению препятствий во взаимной торговле.

— Полис с другой стороны — Банк России разработал минимальные требования к условиям и порядку добровольного автострахования. Они позволяют не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в договор ОСАГО.

— Выйти из "красной зоны" — К кардинальным мерам в социальной сфере Дальнего Востока призвал Владимир Путин. Этот регион должен стать центром притяжения для тысяч людей из других частей страны, заявил глава государства на полях ВЭФ.

— Первичные меры — Медработники получат поддержку государства, например, дополнительные выплаты. А регионы предоставят им возможность льготной ипотеки. Разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения поручил президент Владимир Путин.

— Общий рынок без барьеров — Евразийский экономический союз будет последовательно устранять барьеры, мешающие созданию единых рынков между его странами-участницами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Грядет прорыв — В отношениях России и Китая, в том числе в оборонной сфере, началась новая стадия, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, Китай — ключевой стратегический партнер РФ на мировой арене.

— Вытянулся за лето — Квадратный метр жилой недвижимости подорожал в 33 регионах. В Москве — с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей, в Татарстане — с 50,2 тысячи до 53 тысяч. Сильнее всего рост заметен на Дальнем Востоке: там повышение цен произошло во всех регионах.

— Икра черная, а рынок "серый" — Китайскую черную и красную икру, продаваемую в магазинах под видом российского продукта, будут отслеживать. Президент Союза осетроводов Александр Новиков заявил, что в России не против икры из КНР, но она должна маркироваться как китайская.

— Забыть о гриппе — В России начали делать прививки от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Самое оптимальное время для вакцинации, использовать для которой будут новое четырехвалентное лекарство с дополнительной защитой, — с сентября по ноябрь.

— Командные кадры — Служба занятости перестала быть приоритетным местом для поиска работы среди россиян. Большинству людей комфортнее решать вопрос трудоустройства через знакомых или через интернет, показывают исследования.

— В финансах не измерить — Начавшийся Восточный экономический форум стал площадкой для выстраивания сотрудничества России с зарубежными странами. О том, как Москва будет работать с партнерами, и в частности, с Индией, "РГ" узнала у Вячеслава Трубникова, который был послом России в этой стране.

— Не вышли из "мертвой петли" — Минобороны подтвердило гибель летчиков штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне в Ставропольском крае. Во время выполнения "мертвой петли" летчики не смогли вывести самолет из пикирования и столкнулись с землей.

— Слово прокурора — Генпрокуратура предлагает не арестовывать при возвращении в Россию бизнесменов из так называемого списка Титова, которым на родине предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Им могут предоставить возможность заключить сделку со следствием.

— Яблоко от Черчилля — Борис Джонсон не провел на посту британского премьера и двух месяцев, как консервативная партия под его руководством уже потеряла большинство в палате общин, и внеочередные выборы кажутся лишь вопросом времени. В этом смысле он переплюнул даже свою предшественницу Терезу Мэй.

— Конте больше не делится — Джузеппе Конте остается премьер-министром в новом кабинете. Однако структура нового правительства Италии будет разительно отличаться от предыдущего состава. Обо произошедших перестановках читайте в материале "РГ".

— Софии "надуло" — Заявления МИД Болгарии о том, что Красная армия принесла странам Центральной и Восточной Европы "полвека репрессий", — это следствие идущей в Европе дискуссии, приуроченной к 80-летию начала Второй мировой войны. Такое мнение высказал сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

— "Скорая" на крыльях — На территории детской больницы им. З.А. Башляевой на Героев Панфиловцев открылась новая вертолетная площадка, рассчитанная на северные и восточные районы. Благодаря ей доставить больного можно будет всего за 10-13 минут.

— Сканер выявит больного — В одной из самых крупных школ Вологды установили тепловизор. Этот прибор будет сканировать всех учеников и определять температуру их тела. Если она окажется повышенной, об этом сразу же станет известно и медику, и родителям.

— Спасти лед Гренландии — Недавно президент США Дональд Трамп взбудоражил мировую общественность, заявив, что хочет купить Гренландию. Что же привлекло его внимание? Льды, которые при таянии способны поднять уровень Мирового океана на 7-8 метров? Об уникальных особенностях острова рассуждает обозреватель "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Перевод на Русский – В эти дни к Владивостоку приковано внимание практически всего мира. На V Восточный экономический форум, который 4 сентября стартовал на острове Русский, съехались более 5 тыс. участников из 50 стран мира. Ждут здесь и глав ряда государств. Первым в столицу Приморья с государственным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. И хотя его приезд был приурочен к ВЭФ, в день открытия форума президент Владимир Путин и его индийский коллега работали по двусторонней программе. Лидеры обсудили не только ключевые вопросы взаимодействия, но и приняли совместное заявление "Через доверие и партнёрство — к новым вершинам сотрудничества". Как пояснили "Известиям" в Совете Федерации, наибольшие перспективы кооперации Москвы и Нью-Дели сегодня прослеживаются в военно-технической сфере.

— "Намерен продолжать диалог, чтобы заключить мирный договор" — Синдзо Абэ намерен "упорно и последовательно" продолжать диалог с Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом японский премьер заявил в интервью "Известиям" накануне своей очередной встречи с российским президентом, которая пройдёт на ВЭФ 5 сентября. Синдзо Абэ также сообщил, что в ближайшее время японские туристы в рамках пилотного тура впервые побывают на островах Южной Курильской гряды, которые Токио традиционно именует северными территориями. Кроме того, он пояснил, в каких областях — кроме традиционных энергетики и природных ресурсов — активно продвигается экономическое сотрудничество двух стран и какого объёма достигли японские инвестиции в российский Дальний Восток.

— До вас требования — Действие регуляторной гильотины намерены распространить на обязательные требования Центробанка к его поднадзорным организациям — банкам, МФО, ломбардам, НПФ, управляющим компаниям и так далее. Такую поправку Минэкономразвития внесло в законопроект об обязательных требованиях после отзыва на него от РСПП, рассказали "Известиям" в ведомстве. Эксперты и участники рынка противоречиво отнеслись к возможному нововведению, но отметили: у регулятора действительно есть избыточные запросы к финансовым компаниям.

— Этого не нано – В России предлагают запретить продавать органическую продукцию в любой пластиковой упаковке. В том числе и созданной с использованием новейших технологий — наноматериалов и наночастиц. С такой инициативой в техкомитет Росстандарта обратился Национальный органический союз. "Известиям" там пояснили, что безвредность наночастиц пока не подтверждена, поэтому подобная плёнка может повлиять на "чистоту" продукции, а следовательно, и на здоровье потребителей. Такой же позиции придерживаются и в Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения. После того как российский ГОСТ на такую продукцию приведут в соответствие с мировыми требованиями, наши товары с меткой "органик" можно будет выводить на экспорт.

— "Мы не можем себе позволить роскошь потерять СНВ-3" — Москва выступает за расширение Совбеза ООН за счёт включения в него Бразилии, Индии, а также представительств африканских стран. Об этом в эксклюзивном интервью "Известиям" на ВЭФ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также рассказал, что у России пока нет никакой ясности о перспективах продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. Шеф российской дипломатии отметил: Москва всегда открыта к тому, чтобы возобновить отношения с Вашингтоном в удобных для США форматах. Однако пока устойчивых регулярных контактов между двумя странами нет.

— "Проверка проб Московской антидопинговой лаборатории вступила в завершающую фазу" — Начавшаяся осень в российском спорте будет богата на события не только в соревновательном, но и в организационном плане. По-прежнему актуален вопрос борьбы с допингом и выхода наших организаций из-под санкций. В ноябре сменится президент Всемирного антидопингового агентства — полномочия действующего руководителя WADA Крейга Риди истекают, а на выборах единственным кандидатом является министр спорта Польши Витольд Банька, уже сделавший ряд заявлений в отношении России. Кроме того, в РФ ещё не решена проблема использования футбольных стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, — например, в начале недели серьёзный скандал разгорелся вокруг "Ростов Арены". На эти и другие темы "Известия"пообщались с министром спорта РФ Павлом Колобковым в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

— Евроотступники — На российском банковском рынке фактически не осталось вкладов в евро. У большинства кредитных организаций их доходность минимальна — 0,01%. А некоторые крупные банки совсем приостановили приём таких депозитов — например, Сбербанк, "Открытие", "Возрождение", Росбанк и Альфа-банк, выяснили "Известия". Спрос на хранение денег в евро у населения есть, но банки не готовы его удовлетворять, поскольку политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) делает работу с такими депозитами невыгодной, отметили эксперты. В ЕЦБ "Известиям" сообщили: их ставки останутся на этом же уровне как минимум ещё год.

— Резерв на будущее — Компания "Россети" выбрала кадровый резерв на первом съезде энергетиков в Челябинске. В него вошли 102 инженера из разных регионов России, которые в будущем займут руководящие позиции на предприятиях. Сформировали "золотую сотню" по итогам конкурса "Лидеры энергетики" из 1,8 тыс. руководителей районов электрических сетей и аналогичных подразделений со всей России.

— "Запрещать телефоны в школах смысла нет" – В этом году россиян будут прививать новой вакциной, защищающей сразу от четырёх штаммов гриппа. А в Госдуме рассмотрят законопроект, который введёт новое определение качества продуктов питания. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью "Известиям" на ВЭФ. Она также сообщила, что специалисты ведомства и сотрудники Рособрнадзора будут в течение года наблюдать за здоровьем и успеваемостью детей в школах, которые разрешают и запрещают ученикам пользоваться мобильными телефонами. После чего специалистами будут сделаны выводы и подготовлены соответствующие рекомендации.

— Сокрытие покажет — Госдума и правительство разошлись в оценке законопроекта, направленного на исполнение поручения президента о доступе граждан к экологической информации. В нижней палате парламента посчитали внесённый кабмином документ формальным. В Минприроды же "Известия" заверили, что он основан на реализации конституционного права граждан, а решение о его доработке может быть принято только после рассмотрения в первом чтении. Высшая школа экономики (ВШЭ), в свою очередь, по заказу депутатов разработала свои поправки в законодательство. Её специалисты предлагают штрафовать чиновников за неразмещение экологической информации в интернете.

РБК daily

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— Бизнесменов дополнят пенсионеры и чернобыльцы — Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Копия предложений бизнес-омбудсмена есть у РБК. В аппарате Титова РБК уточнили, что предложения были отправлены экспертам Совета по правам человека при президенте (СПЧ)—разработчикам проекта амнистии. Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы. После обсуждения СПЧ выберет оптимальный проект и передаст доработанный вариант президенту. Федотов также отмечал, что в отличие от практики прошлых лет СПЧ не станет дополнять общеуголовную амнистию административной.

— Опрос по горящим следам — Россияне связывают лесные пожары в стране в первую очередь с желанием скрыть незаконные вырубки и халатностью властей, показал опрос Левада-центра. Самыми серьезными последствиями пожаров респонденты назвали гибель леса и животных.

— За ДТП ответят по мобильному — Правительство утвердило последний элемент, который позволит работать новому "суперсервису" по дистанционному оформлению ДТП. Правила соответствующих электронных извещений и требования к передающим их техническим средствам зафиксированы в постановлении правительства, с которым ознакомился РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате кабмина.

— Курильщики меняют зажигалки на батарейки — Российский рынок никотиносодержащих продуктов—электронных систем доставки никотина, систем нагревания табака, вейпов— с 2018 по 2023 год увеличится на 411,1%, до $3,7 млрд, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Euromonitor International в своем ежегодном отчете о табачном рынке (результаты есть в распоряжении РБК). Эффект низкой базы для такой продукции как на мировом, так и на российском рынке позволяет рынку ежегодно наращивать локальные продажи не менее чем на 30%.

— Заемщики теряют идеальность — Доля потребителей, способных без сложностей получить ссуды в российских банках, в первом полугодии 2019-го сократилась до 10,8%, свидетельствуют расчеты бюро кредитных историй "Эквифакс", которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ), и МФО (90–95% рынка). За тот же период годом ранее к категории "идеальных" заемщиков можно было отнести 15% россиян. В базе компании числится 329,2 млн кредитных историй физлиц, следует из информации на ее сайте.

— Швейцарский крест на банковской тайне — Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год. Основные сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации в России сняты, сообщил РБК Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии.

— Павла Дурова выбивают с базы — ООО "Дабл" (работает под брендом Double Data), которое "ВКонтакте" обвиняет в незаконном использовании данных своих пользователей, подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о вызове на допрос в качестве свидетеля управляющего директора социальной сети Андрея Рогозова. Как говорится в ходатайстве (копия есть у РБК, информацию о нем огласил судья Арбитражного суда на заседании, на котором присутствовал корреспондент РБК), "ВКонтакте" считает Рогозова, а не Павла Дурова, создателем пользовательской базы данных соцсети.

— "Газпром" и "Роснефть" в числе богатейших — Агентство Moody"s включило "Газпром" и "Роснефть" в число богатейших компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности в 2018 году. Однако уже в первом полугодии 2019 года "Роснефть" снизила этот показатель.