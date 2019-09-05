ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Успехи и перспективы развития туризма в Дальневосточном федеральном округе позволяют говорить о том, чтобы этому региону был посвящён особый раздел в стратегии развития туризма РФ до 2015 года, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на полях Восточного экономического форума.

"Я предлагаю, чтобы в стратегии развития туризма РФ до 2035 года появился отдельный раздел по развитию туризма на Дальнем Востоке. Полагаю, что реальными инструментами, включёнными в эту стратегию, должны стать создание интерактивной туристической платформы как пилотный проект на Дальнем Востоке, а в дальнейшем по всей РФ, также создание санаторно-бальнеологической карты Дальнего Востока и формирование маршрутов, которые позволят российским гражданам и зарубежным туристам посещать Дальний Восток", — сказала она.

По мнению Яровой, объём частных инвестиций в Дальний Восток сегодня является самым ярчайшим доказательством доверия к России, выгодности сотрудничества по этому региону.

"Я думаю, что современным умным решением должны быть предложения цифровых технологий для туристов. Я уже обращалась к Ростуризму с предложением, чтобы в телефонных предложениях появилась развёрнутая информация по Дальнему Востоку и были разработаны стандартизированные туристические маршруты", — уточнила депутат.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.