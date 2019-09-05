ВАШИНГТОН, 5 сен /ПРАЙМ/. Задержанный в Италии топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов обвиняется в США по делу о краже торговых секретов, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщил в пресс-релизе минюст США.

По делу также проходит гражданин Италии.

"Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения в обвинительном заключении от 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя, содержание обвинительного заключения было обнародовано сегодня", — говорится в сообщении минюста.

"Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании… это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы", — добавили в минюсте.