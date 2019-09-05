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ВАШИНГТОН, 5 сен /ПРАЙМ/. Задержанный в Италии топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов обвиняется в США по делу о краже торговых секретов, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщил в пресс-релизе минюст США.

По делу также проходит гражданин Италии.

"Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения в обвинительном заключении от 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя, содержание обвинительного заключения было обнародовано сегодня", — говорится в сообщении минюста.

"Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании… это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы", — добавили в минюсте.

Бьянки работал в итальянском подразделении GE Aviation — одного из ведущих производителей авиационных двигателей в мире со штаб-квартирой в Огайо, уточняют в министерстве. Бьянки затем ушел из GE в фирму Aernova, которая оказывала консалтинговые услуги "Авиадвигателю" — дочернему предприятию Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В обвинительном заключении предполагается, что в 2013-2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы на Бьянки и Коршунова. Работа касалась вспомогательной коробки приводов двигателей", — говорится в заявлении минюста. Речь идет о внешних компонентах двигателей, которые приводят в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.

При этом результаты работы становились по условиям контракта интеллектуальной собственностью Минпромторга РФ, уточнили американские прокуроры.

"Во время консультирования работники предположительно использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation для написания технических отчетов", — говорится в заявлении минюста.

В обвинительном заключении говорится о том, что Коршунов платил данным работникам, с которыми он встречался в Ле-Бурже во Франции и в Милане для обсуждения отчетов.

Министерство юстиции США и GE пока не ответили на просьбу РИА Новости о комментарии по данному делу.

Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Путин назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.

Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД РФ.