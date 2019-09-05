ВАШИНГТОН, 5 сен /ПРАЙМ/. Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют россиянина Александра Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, говорится в обвинительном заключении в США. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.

Коршунов был задержан в Италии по запросу США. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Коршунов является топ-менеджером входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении.

"ПД-14 — российский авиадвигатель, который может использоваться либо в качестве крупного двигателя для военных самолетов, либо в качестве небольшого двигателя для гражданских самолетов. ПД-14 разрабатывается преимущественно для использования на лайнере МС-21 "Иркут", — говорится в документе.

Бьянки, бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation, нанимал других бывших сотрудников этой фирмы, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14. Речь идет о внешнем компоненте двигателя, который приводит в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.

Кроме того, Бьянки и Коршунов обсуждали, что подобная коробка может использоваться и на ПД-35, заявляет обвинение.

Министерство юстиции США и GE пока не ответили на просьбу РИА Новости о комментарии по данному делу.

Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Путин назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.

Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД РФ.