Второй абзац дается в новой редакции, добавлен комментарий пресс-службы Мутко (абзацы 4 и 5).

МОСКВА. 5 сен /ПРАЙМ/. Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.

"Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил (министру экономического развития) Максиму Орешкину, об этом сказал. Он сказал, что должен остаться на ВЭФ, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили", — сказал Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

По словам Мутко, правительство оперативно приняло решение, уже выделены 500 миллионов рублей, при этом со стороны министерства никаких решений нет.

Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, Мутко 4 сентября общался по телефону с Орешкиным и отметил, что пока не совсем доволен работой министерства по формированию плана развития малого и среднего предпринимательства и помощи пострадавшему от паводка бизнесу в Тулуне. При этом, по данным пресс-службы, на заседании правкомиссии критика Мутко относилась к заместителю министра экономического развития Вадиму Живулину, который 1 сентября был в Тулуне, но потом улетел на Восточный экономический форум.

"Вице-премьер надеется на выстраивание Минэком эффективной работы по поддержке пострадавших от наводнения предпринимателей. Он верит, что в Минэкономразвития работают профессионалы, которые смогут помочь пострадавшим бизнесменам", — сообщили в пресс-службе.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.