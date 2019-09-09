ВЛАДИВОСТОК, 9 сен /ПРАЙМ/. Горный курорт "Роза Хутор" продолжит развивать направление бальнеологического и санаторно-курортного туризма, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума генеральный директор "Роза Хутор" Сергей Бачин.

"Развитие курорта "Роза Хутор" будет происходить и в направлении бальнеологического отдыха. Его центром станет уникальный Царский источник с целебной водой недалеко от горного курорта в долине реки Мзымта. Сначала мы планируем создать рядом с ним летний туристский лагерь, а потом постепенно развить бальнеологическую тему в виде санаторно-курортного кластера", — сказал собеседник агентства.

Бачин напомнил, что на горном курорте "Роза Хутор" уже действует санаторий "Роза Спрингс", расположенный в Горной Олимпийской деревне.

"Роза Спрингс появился на месте гостиницы и медицинского центра для спортсменов-олимпийцев. Мы провели модернизацию и сегодня используем комплекс как санаторий, который успешно работает и обогащает нас опытом в этой сфере туризма", — сообщил он.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.