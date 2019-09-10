МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты в сфере строительства в Москве и Санкт-Петербурге предлагают работодатели на станциях метро "Чкаловская" и "Невский проспект", следует из результатов исследования "Авито Работа", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Аналитики компании выяснили, как различаются предложения по зарплатам в Москве и Санкт-Петербурге в зависимости от местоположения работодателя, и определили станции, на которых предлагаются самые высокие зарплаты в наиболее популярных и массовых сферах — автомобильный бизнес, продажи, транспорт и логистика, строительство, туризм и рестораны.

В Москве специалисты из автомобильного бизнеса могут получать до 96 тысяч рублей на станции метро "Ленинский проспект". В продажах выгоднее всего работать на "Новослободской": средняя зарплата там составляет около 98 тысяч рублей.

В сфере строительства лидируют предложения на "Чкаловской" со средней зарплатой более 113 тысяч рублей, а в области транспорта и логистики самые высокие зарплаты предлагаются на "Римской" (90 тысяч). В туристической и ресторанной отрасли области в топе рейтинга оказалась "Партизанская": здесь средняя зарплата составляет 64 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге зарплаты по профессиональным областям распределились следующим образом: в автомобильном бизнесе больше всего соискатели смогут получать на "Политехнической" — до 83 тысяч рублей, в продажах выгоднее работать на станции "Обухово" — средняя зарплата там составляет около 50 тысяч.

В строительстве лидирует "Невский проспект" со средней зарплатой 92 тысячи рублей, а в сфере транспорта и логистики — "Фрунзенская" (71 тысяча). Метро "Рыбацкое" стало лидером в области туризма и ресторанного бизнеса — здесь предлагают зарплату в размере 43 тысяч.

Исследование проводилось со 2 по 5 сентября на основе всех вакансий, опубликованных на "Авито Работа" с 1 января по 31 августа 2019 года.