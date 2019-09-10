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КОММЕРСАНТ

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— Цены на машины разгонят утильсбором — Правительство готовит его повышение — Правительство с 1 января может существенно повысить утилизационный сбор на автомобили. Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.

— Насколько сминусит "Брексит" — ЦБ оценил риски финансовой системы России на осень 2019 года — Прямые риски жесткого "Брексита" для российских финансовых структур относительно невелики, предполагает в очередном обзоре рисков финансовой системы Банк России. "Генеральной репетицией" этого сценария во многом были августовские шаги США по уточнению санкций против РФ.

— Казахстану не дают дать угля — Россия не пускает сырье партнеров по ЕЭС на Украину — Казахстан и Киргизия обвинили Россию в том, что она фактически квотирует экспорт их угля на Украину. Эти страны поставляют свой уголь транзитом через Россию, которая с июня поставляет уголь в страну только по специальным разрешениям.

— Молоку жирно не будет — Продукцию с растительными маслами просят не считать молочной — Крупные молочные компании придумали, как дополнительно поддержать спрос на свою продукцию. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") просит Минсельхоз вывести из "молочного" технического регламента продукты с заменителем молочного жира.

— Инфраструктура вместо оборонки — В МВФ предложили рецепт для борьбы с неравенством — В Международном валютном фонде (МВФ) предприняли попытку оценить влияние перераспределения бюджетных расходов на имущественное неравенство. Уменьшение трат на оборону и здравоохранение в пользу соцзащиты и инфраструктурных проектов оказалось способно снизить имущественное неравенство в условиях дефицита ресурсов.

— Юаню дали слабину — ЦБ Китая продолжает смягчать монетарную политику — Власти Китая наращивают меры по стимулированию экономики для предотвращения проседания деловой активности из-за торгового противостояния с США. ЦБ страны дополнительно снизил норму обязательного резервирования, что позволит нарастить кредитование несколько замедляющейся экономики КНР.

— У страхового рынка стало меньше жизни — Мониторинг / финансы — Страховой рынок потерял прежние темпы роста, следует из опубликованной ЦБ отчетности по итогам деятельности страховых компаний в первом полугодии 2019 года. Совокупные сборы на этом рынке за шесть месяцев составили 739,3 млрд руб.

— Играла-играла и выиграла — "Единая Россия" задумалась о результатах выборов 8 сентября — По итогам единого дня голосования 8 сентября "Единая Россия" выиграла во всех регионах, кроме Хабаровского края, заявили представители партии после подведения итогов голосования. Впрочем, и в ряде губернаторских кампаний, и на некоторых кампаниях по выборам региональных законодательных собраний кандидаты предпочитали не подчеркивать свою связь в ЕР.

— Самовыдвижение от успехов — Оппозиция втрое увеличила свое представительство в Мосгордуме — 26 мандатов из 45 в Мосгордуме получили самовыдвиженцы, 25 из них — от мэрии и "Единой России". Еще 20 мандатов получили кандидаты оппозиции. Все они были поддержаны "Умным голосованием" Алексея Навального, но этот факт трудно рассматривать и как предпосылку к объединению, и как основную причину избрания — хотя бы потому, что некоторые из них переизбраны на новый срок.

— Радиации не хватило физической защиты — "Росатом" обязали вложиться в обеспечение безопасности объектов от террористов — Прокуратура Мурманской области через суд обязала предприятие "Росатома", отвечающее за сохранность радиоактивных отходов, в том числе отработанного топлива атомных подводных лодок, обеспечить их физическую защиту от террористов. Соответствующие работы обойдутся в десятки миллионов рублей, а закончить их планируют только в 2022 году.

— Президент поменял генералов — В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения — Президент РФ своим указом освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения. Обращают на себя внимание отставки руководителей управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму, а также то обстоятельство, что сразу в нескольких субъектах появились новые руководители надзорных ведомств.

— "Против тюрьмы не возражаю" — Арестован обвиняемый в нападении на Эллу Памфилову — Басманный райсуд до 6 ноября арестовал уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева, напавшего на председателя ЦИКа Эллу Памфилову. Обвиняемому, не очень понимавшему, что происходит, все объяснять приходилось судье и адвокату.

— Минсельхоз вмешался в танковые дела — Гостехнадзор прекращает регистрацию списанных боевых машин по его указанию — В России фактически объявлен запрет на использование списанной военной техники в гражданских целях. Органы Гостехнадзора отзывают регистрацию бронетранспортеров и танков, а уже купленную на аукционах технику не регистрируют. Реставраторы Военно-технического общества, обратившиеся с иском к Гостехнадзору, результата не добились.

— У твердых отходов посыпались сроки — Более десятка регионов вновь срывают дедлайн мусорной реформы — 11 регионов до сих пор не перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начала работать в России с начала 2019 года. Среди "срывающих сроки", в частности, Архангельская, Владимирская и Курганская области.

— Травмы без последствий — Правозащитники жалуются, что СКР игнорирует заявления избитых полицией митингующих — Юристы из "Зоны права" и "Комитета против пыток" проанализировали, как Следственный комитет России (СКР) отреагировал на 22 заявления об избиении участников протеста полицейскими — их подали митингующие и случайные прохожие, задержанные на оппозиционных акциях.

— Встреча нормальной четверки — В диалог России и Франции вернулся формат высокого уровня "2+2" — В Москве в понедельник состоялись переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции. Разморозка этого формата, существовавшего до украинского кризиса,— еще одна инициатива президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, направленная на укрепление российско-французского диалога.

— "Риск не проблема, но чем выше риск, тем выше должна быть прибыль" — Член совета при президенте Южной Кореи о том, почему корейцы неохотно инвестируют в Россию — На завершившемся во Владивостоке ВЭФ корейских инвестиций в регион насчитали меньше, чем любых других. Обсуждение этого факта вызвало бурную дискуссию на российско-корейском бизнес-диалоге.

— Президенту Абхазии не дали отдохнуть — Рауль Хаджимба переизбрался на второй срок — Согласно данным ЦИК Абхазии, Рауль Хаджимба победил с результатом 47,39% голосов. Его оппонент, глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния занял второе место (46,17% бюллетеней). Разрыв между кандидатами составил около 1 тыс. голосов.

— Отечественные турбины протестируют в Кашире — Минэнерго выбрало место для крупной ТЭС — Минэнерго считает, что наименее накладным для энергорынка вариантом строительства ТЭС на новых экспериментальных турбинах является строительство газовой ТЭС мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области. CAPEX этого проекта, по оценке министерства, составит около 100 млрд руб.

— Черные списки не сокращаются — Реабилитация затронула малую долю клиентов — Более чем за год существования процедуры исключения из черных списков отказников по антиотмывочному законодательству банки реабилитировали около 15 тыс. своих клиентов. ЦБ отмечает, что до разбирательств на уровне межведомственной комиссии дошло значительно меньшее число жалоб, и считает это показателем работы механизма.

— Аптеки добежали Marathon — Группа Александра Винокурова продает свою сеть — После приобретения 13,2% в розничной сети "Магнит" Marathon Group решила продать свою аптечную сеть "Мега Фарм", большая часть точек которой располагается на площадях X5 Retail Group. Созданный в 2016 году проект предполагал открытие за три года 3 тыс. аптек, но по итогам первого полугодия в сети было только 585 точек, а ее оборот упал вдвое.

— "Капиталъ" уходит из розницы — "Альфа-Капитал" купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам — "Капиталъ Управление активами", входящая в одну из старейших групп управляющих компаний (УК), сменила владельца. Покупателем компании, а также трех интервальных инвестфондов выступил "Альфа-Капитал", который собирается сохранить компанию и сконцентрировать на ней обслуживание состоятельных инвесторов.

— У АСВ запросили расчеты — Минфин опасается расширения системы страхования вкладов — Правительство готово поддержать законопроект по распространению системы страхования вкладов на отдельные категории юрлиц и физлиц, если новация не окажется слишком дорогой для Фонда страхования вкладов.

— Украинская "дочка" ВЭБа пойдет с молотка — Назначен повторный аукцион по продаже Проминвестбанка — На 20 сентября назначен повторный аукцион по продаже дочернего банка Внешэкономбанка на Украине — Проминвестбанка (ПИБа) во исполнение решения Гаагского суда о взыскании с России $139 млн в пользу компаний Игоря Коломойского. На актив было как минимум три претендента, однако риски для покупателей велики.

— "Сафмар" закупился собой — Холдинг потратился на выкуп акций — "Сафмар финансовые инвестиции" менее чем за год потратил 4,4 млрд руб., или 73% зарезервированных на трехлетнюю программу обратного выкупа акций средств. За это время он собрал 7,5% своих акций. При этом котировки бумаг падали против рынка.

— "Звезда" наткнулась на "Айсберг" — Верфь купит проектанта атомных ледоколов — Верфь "Звезда", которая собирается получить контракт на строительство крупнейшего в мире атомного ледокола "Лидер", купит контрольный пакет в ЦКБ "Айсберг" — единственном в РФ генеральном проектанте атомных ледоколов. Сейчас этой долей в 65,49% акций владеет курируемый Минпромторгом Крыловский государственный научный центр, стоимость доли эксперты оценивают до 1 млрд руб.

— Вагонам выкатывают подшипники — Отрасль может ждать техперевооружение на 100 млрд руб — 90% российских грузовых вагонов с 2021 года грозит обязательная смена типа подшипников — с сегодняшних роликовых на кассетные. Для новых вагонов роликовые подшипники собираются запретить уже с 2020 года. По оценкам участников отрасли, стоимость подшипников на вагон возрастет более чем втрое, до 188–208 тысяч рублей.

— Провайдеры зайдут по документам — На операторов связи лягут расходы по разработке условий доступа в жилые дома — Правительство поддержало обсуждаемую много лет инициативу обеспечить интернет-провайдерам безвозмездный доступ к инфраструктуре жилых домов. Однако уже внесенный в Госдуму законопроект придется доработать, предусмотрев расходы на подготовку технической документации для размещения в домах оборудования.

— За проезд возьмут big data — Для сбора данных с автомобилей создадут консорциум — Для создания платформы "Автодата", которая будет собирать большие данные с эксплуатируемого в России автотранспорта, планируется создать консорциум с участием государства, автопроизводителей и IT-компаний. Участники рынка опасаются, что передача таких данных станет обязательной.

— "Мяуч" теперь на стороне "КДВ групп" — Компания покормит домашних животных — Постепенное насыщение рынка кондитерских изделий и снеков толкает компании к поиску новых точек роста. "КДВ групп" Дениса Штенгелова планирует начать выпуск корма для домашних животных. Этот рынок растет: оборот в 2019 году, как прогнозируют эксперты, составит 199,8 млрд руб., а его потенциал исчерпан менее чем на 50%.

— Хакеры запустили вирусную рекламу — Злоумышленники зарабатывают на показе баннеров — На фоне сезонного снижения хакерской активности в августе в России наибольшая доля обнаруженных угроз пришлась на вирусы, основная функция которых — показ пользователям рекламы. Их популярность среди злоумышленников эксперты объясняют простотой в написании и высокой прибыльностью.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его "умное голосование" — Но менее управляемым городской парламент вряд ли станет — Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).

— ЦБ не предусмотрел получения денег при возврате товара, оплаченного через СБП — Регулятор обещает доработать свою Систему быстрых платежей — Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) тестирует несколько крупных магазинов, однако пока с помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. СБП по задумке ее оператора, ЦБ, должна стать альтернативой более дорогому для торговцев приему платежей с помощью банковских карт.

— Победы губернаторов в первом же туре стали следствием рекордно низкой конкуренции — Говорить о том, что "протест сдулся", пока не стоит, считают эксперты — Воскресные губернаторские выборы в 16 регионах сюрпризов не принесли: все действующие руководители одержали победу в первом туре. "Единая Россия" жахнула на этих выборах всех", – радовался секретарь генсовета партии Андрей Турчак, хотя шесть врио губернатора предпочли идти на выборы как самовыдвиженцы.

— Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд — Среди них – 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 МиГ-29М/М2 — Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.

— Более трети прямых иностранных инвестиций в мире фиктивные — Компании все активнее используют их для снижения налогов, а вот в России идет обратный процесс — Люксембург, где проживает 600 000 человек, получает столько же прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сколько США, и гораздо больше, чем Китай, – $4 трлн в год, или $6,6 млн на человека, свидетельствуют официальные данные.

— Почему Владимир Путин не приехал встречать самолет из Киева — В обмене заключенными с Украиной участвовало три лайнера — два с освобожденными и сбитый в 2014 году Boeing — На самом деле 7 сентября в обмене заключенными – или удерживаемыми лицами, как их корректно назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, – участвовало не два самолета, а три: два летающих и один разбившийся. Или, точнее сказать, сбитый.

— "Роснефть" может получить единственного проектировщика атомных ледоколов — Минпромторг предлагает продать ЦКБ "Айсберг" строящейся нефтяной компанией суперверфи "Звезда" — Минпромторг разработал проект указа президента о приватизации 65,49% акций Центрального конструкторского бюро "Айсберг", в том числе 64% его обыкновенных акций. Сейчас этот пакет принадлежит ведущей организации в России по научным исследованиям в области судостроения – ФГУП "Крыловский государственный научный центр".

— Владелец O1 Properties может купить здания Центрального телеграфа в центре Москвы — Связанная с ней фирма подала заявку на приобретение трех комплексов за 3,5 млрд рублей — Аукцион по продаже имущества ПАО "Центральный телеграф" – трех зданий общей площадью около 38 000 кв. м на Тверской улице и в Никитском переулке – признан несостоявшимся. Договор может быть заключен с единственным участником, сказано в итоговом протоколе торгов.

— Какие планшеты нужны Росстату для проведения переписи населения — "Ростелеком" опубликовал требования к устройствам — "Ростелеком" планирует купить 359 041 планшет для переписи населения, которая состоится в 2020 г. Об этом говорится в сопроводительной документации, опубликованной на электронной торговой площадке SETonline.

— Кредиторы подбираются к активам осужденного банкира-банкрота — Они добились ареста денег экс-президента Внешпромбанка от продажи недвижимости в Лондоне — Конкурсный управляющий экс-президента рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства (иск подал ВТБ), Юрий Рожков нашел у нее недвижимость в Англии на 6 млн фунтов ($7,4 млн).

— Как Китай собирается стать лидером в развертывании сетей 5G — Его мобильные операторы могут похвастаться сильной поддержкой правительства — Сети пятого поколения (5G) благодаря гораздо более быстрой (до 100 раз) передаче данных могут способствовать разработке самоуправляемых автомобилей, автоматизации промышленности и другим инновациям.

— "Газпром" изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию — Но компании еще придется найти газ для этого маршрута — Во вторник в калифорнийском городке Купертино, где расположена штаб-квартира Apple, пройдет, как ожидается, презентация трех новых iPhone под названием Pro.На смену iPhone XS, iPhone XS Max придут iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, они практически не будут отличаться от предшественников ни по дизайну, ни по размеру.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Большой тур — ЦИК объявил предварительные итоги выборов — Прошедшие 8 сентября выборы стали не только одним из самых масштабных, но и самыми конкурентными и четко организованными за последние годы. Так их оценили и в Центризбиркоме, и независимые эксперты. По выражению главы ЦИК Эллы Памфиловой, было зафиксировано ничтожное количество нарушений, не способных повлиять на результаты.

— Совсем не скорая — Обсуждается идея наказания за ложный вызов медицинской помощи — В настоящий момент Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает такое предложение. Из обсуждения понятно, как будет выглядеть подобное наказание в нашей стране.

— Спасут от долга — Банкирам запретят отдавать приставам всю зарплату гражданина — Министерство юстиции России пропишет порядок расчета банкирами денежных средств на счете должника, которые не смогут арестовать судебные приставы. Новые правила особо оговаривают, что после взыскания на счете должника должно оставаться не менее половины зарплаты.

— Телефонное право 5 "Б" — Почему в регионах не смогли договориться о запрете мобильников в школе — Учебный год для многих школ по всей России начался с новинки: смартфоны попали под эмбарго. И детям, и учителям рекомендовано переводить их в режим "без звука".

— Квартира из третьих рук — Верховный суд объяснил, как защитить добросовестных покупателей жилья — Покупателям квартир, которые, приобретая жилье, ничего не знали про его проблемное прошлое, очень может пригодиться интересное решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Оно защищает права добросовестных приобретателей квартир.

— По новым маршрутам — Владимир Путин встретился с главой "Газпрома" — О ходе подготовки к зиме, крупных проектах и взаимодействии с украинскими и европейскими потребителями президент поговорил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

— Метр на сдачу — Арендного жилья в России станет больше — Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на совещании в ДОМ.РФ поручил выяснить, что сдерживает строительство арендного жилья частными инвесторами. Он также заявил, что региональные фонды защиты прав дольщиков могут быть наделены функциями заказчика строительства социального и арендного жилья после того, как исполнят основную задачу по завершению проблемных объектов.

— Подпись действительна — Верховный суд РФ уточнил, когда дело можно вернуть прокурору — В свежем обзоре судебной практики Верховный суд РФ уточнил важный момент, когда и при каких условиях уголовное дело можно из суда вернуть назад в надзорный орган для устранения недостатков и за чьей подписью обвинение законно.

— Наука и жизнь — Дмитрий Медведев предложил учредить международную премию имени Менделеева — Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Если идея будет одобрена, то лауреаты смогут получать по 250 тысяч долларов.

— Готовы к диалогу — Военные ведомства РФ и Франции станут сотрудничать — Министерство обороны России полностью готово к полноформатному сотрудничеству с коллегами из Франции. Об этом в понедельник на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

— Таблетка особого назначения — Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках — Минздрав прорабатывает вопрос об амбулаторном обеспечении бесплатными лекарствами россиян, которые не принадлежат к льготным категориям, сообщили в ведомстве.

— Взаимный интерес — Прошел обмен насильно удерживаемых граждан Украины и России — Понятно, что для нескольких десятков семей тут проблема жизненная, и она благополучно разрешилась, а для двух государств — символическая и пиаровская. Это — сигнал "процесс НАЧАЛСЯ".

— Ночь работе не помеха — Почему фрилансеры работают больше офисных сотрудников — Большинство фрилансеров работают сильно больше, чем положено при 40-часовой рабочей неделе по Трудовому кодексу: 27 процентов трудятся свыше 60 часов часов в неделю, больше 45 часов — каждый второй "свободный художник".

— Топорные работы — В России незаконная рубка леса под видом санитарной приняла размах бедствия — Ущерб от незаконных рубок, которые проводят под видом санитарных на основании актов лесопатологического обследования, может достигать десятков миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред Центральной ревизионной комиссии ОНФ, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

— Подъемные механизмы — Мы могли бы очень быстро расти — Россия — потенциально большой рынок, где каждый хотел бы улучшить условия своей жизни. Только работай, получай дешевые кредиты под производство, под растущий спрос. Плати льготные налоги за то, что вкладываешься!

— Совсем не мелочь — В России начали чеканить частные инвестиционные монеты — В нашей стране появилась первая инвестиционная унцовая золотая монета "Шахматы". Интересно, что отчеканил ее не Банк России, а частная компания. Неужели можно вот так запросто делать деньги? "Российская газета" разбиралась в тонкостях монетного бизнеса.

— Черные ножи на броне — Лучшие уральские танкисты получили в награду холодное оружие из Златоуста — Легендарные черные ножи получили уральские танкисты из рук командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Это оружие во времена Великой Отечественной войны вручали бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса.

— Большая перемена — Переучиваться придется 120 миллионам работников по всему миру — В ближайшие три года более 120 миллионов работников по всему миру будут вынуждены переквалифицироваться. Причина — развитие технологий и внедрение искусственного интеллекта.

— Место нашли у воды — Понятие пляжа появится в федеральном законе — В федеральном законодательстве, а точнее, в Водном кодексе появится понятие "пляж" — с таким предложением выступило Минэкономразвития. Пляжем предлагается называть "часть береговой полосы водного объекта общего пользования, предназначенной для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом".

— Авария в электронном виде — Оформить ДТП можно будет на смартфоне — Оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, можно будет двумя способами. Либо с помощью специального устройства ГЛОНАСС, установленного на машине, либо через специальное приложение для смартфонов и планшетов через госуслуги.

— 600 лошадиных электросил — Культовое моторшоу начнется с акций экологов — Новый шикарный микроавтобус от Mercedes, 600-сильный Porsche, раллийный Opel — и все это на электротяге. А также бюджетный электромобиль от Volkswagen. Броские автоновинки можно увидеть на открывающемся во вторник международном автосалоне во Франкфурте.

— Камера вместо шалаша — Суд арестовал гражданина, напавшего на Эллу Памфилову — Бахыт Карабалаев до 6 ноября останется под арестом. Об этом суд попросил Следственный комитет, который забрал уголовное дело у полиции по просьбе Александра Бастрыкина. Приезжий напал на главу ЦИК Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября. Обвинение ему предъявлено по статье "разбой с незаконным проникновением".

— Разойтись без суда — Нотариусы начнут удостоверять мирные соглашения — Нотариусы начнут удостоверять медиативные соглашения, и печать придаст таким документам особую силу. Если какая-то сторона не захочет исполнять мирный договор, дело можно будет направить без суда судебным приставам.

— Еще не водитель, уже не пешеход — Пришла мода на грузовые электровелосипеды — В Германии, согласно исследованиям рынка, за прошлый год было продано в два раза больше трехколесных электровелосипедов с большой грузовой корзиной. Темпы их продаж значительно превысили спрос на электромобили, хотя приобретение последних субсидируется государством.

— Защита возьмет кассу — Адвокатам по назначению облегчат получение гонораров — Министерство юстиции России и минфин подготовили проект совместного приказа, прописывающий, какие документы должен предоставить адвокат по назначению, чтобы получить из казны гонорар. Речь о ситуациях, когда адвокат предоставляется обвиняемому от государства. По закону человека нельзя оставить один на один со следствием.

— Вклады без возврата — Звезды российского футбола обратились с иском в суд — Замоскворецкий районный суд столицы приступил к рассмотрению иска бывшего игрока футбольного клуба ЦСКА и капитана сборной России Евгения Алдонина к министерству внутренних дел. В своем иске спортсмен просит взыскать с ведомства 47 миллионов рублей.

— Кирилл Вышинский: Я не испытываю ненависти — Глава РИА Новости Украина рассказал о своем заключении и освобождении — В пресс-центре МИА "Россия Сегодня" прошла пресс-конференция журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного из украинской тюрьмы. Он рассказал о том, кого считает заказчиком своего заключения, и как местные политики пытались его использовать.

— Трудный путь к знаниям — Эксперт ЮНИСЕФ об опасностях, связанных с получением школьного образования — Если верить данным ООН, около 13 процентов учеников начальных классов южноамериканского государства Гайана каждый день проходят пешком почти шесть с половиной километров, чтобы добраться до школы. Поднимемся чуть севернее: мексиканские дети могут провести в пути до школы один и даже четыре часа.

— Обманули врачей — Как туристы лишают дохода клиники Британии — Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) бьет тревогу — так называемые медицинские туристы оставляют огромную брешь в госбюджете. Иностранные граждане, решившие воспользоваться услугами британской медицины, получив необходимые услуги, зачастую покидают больницы по-английски, не оплатив счета.

— Джентльмены и Евросоюз — Парламент Британии добровольно отдал будущее "брекзита" в руки еврочиновников — Все это напоминает заезженную пластинку, где игла постоянно перескакивает назад, проигрывая до бесконечности одну и ту же давно прослушанную мелодию. За британскими спорами о том, как выходить из Евросоюза и выходить ли вообще, начисто забылось народное волеизъявление, которое состоялось в 2016 году.

— Угон с регистрацией — Оставив документы в машине, на КАСКО можно не рассчитывать — Если машину угнали вместе с документами, то страховая компания может и не выплатить возмещение. Но при условии, если такой риск не был предусмотрен в договоре.

— Все вместе — в суд — Готовится первый коллективный иск потребителей по новым правилам — Объявлен сбор желающих присоединиться к первому коллективному иску, который будет подан по новым правилам. Войти в группу истцов могут все, кто пострадал от товара одной из косметических компаний.

— Измеряй, но проверяй — Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обратилась к гражданам с полезным разъяснением, на что им следует обратить внимание, если возникла необходимость пригласить кадастрового инженера. Росреестр объяснил, что делает такое разъяснение "в целях повышения защиты прав граждан".

— Город, Мэр и Дума — Новая Мосгордума разделит ответственность с мэрией за развитие столицы — Самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. Так назвал мэр Москвы Сергей Собянин прошедшие выборы в Москгордуму, поздравляя еще ночью только что избранных в ее состав депутатов. Но вот страсти уже позади и самое время оценить итог этой избирательной кампании.

— Выпал первый снег — Новый горнолыжный сезон в Сочи может открыться уже в конце ноября — В сочинском поселке Красная Поляна выпал первый снег. Снежный покров образовался на высоте 2050 метров над уровнем моря — на площадке "Цирк-2" (цирками называют зоны катания) горного курорта "Горки Город".

— Накликали победу — Итоги электронного голосования в Москве подтвердили — за этим будущее — Эксперимент с электронным голосованием в Москве показал удивительные результаты. Явка на него превысила 90%, что очень много для выборов любого уровня, а в случае с избранием городской Думы и вовсе звучит фантастически. Для сравнения — на обычные избирательные участки пришли 21,77% избирателей, то есть в четыре раза меньше.

— Новые места для детей — Министерство просвещения поможет Петербургу с выкупом школ и детсадов — Санкт-Петербург получит от федерального центра дополнительные средства на выкуп помещений для новых детских садов и школ. Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении Северной столице межбюджетного трансферта в размере 9,7 миллиарда рублей одобрено постановлением городского правительства.

— 20 лет спустя — В Москве почтили память погибших во время теракта на улице Гурьянова — Двадцать лет назад на юго-востоке столицы произошла страшная трагедия — теракт на улице Гурьянова унес жизни более 100 человек. 9 сентября у мемориала, установленного после теракта, почтили память погибших.

— Худая стена — Калининградка наказала застройщика за плесень в квартире — Жительница Калининграда отсудила у застройщика почти 200 тысяч рублей за плесень, покрывшую стены ее новой квартиры. Кроме того, возводившую дом компанию обязали устранить строительные недоделки.

— Заживут по науке — Воронежских студентов переселят в "умные" кампусы — В декабре начнется строительство нового 15-этажного здания на 300 мест. Общежитие XXI века спроектировано по энергосберегающим технологиям, состоит оно не из традиционных комнат, а из квартир с санузлами и кухнями, оснащено оборудованием, необходимым маломобильным студентам.

— Доживем до понедельника — Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года — Правила приема на 2020 год будут опубликованы совсем скоро — не позднее 1 октября, а заявление с перечнем выбранных для сдачи на ЕГЭ предметов можно будет подавать уже с середины декабря и до 1 февраля.

— Симулятор для ректора — Как построить университет будущего — В Сколково руководители и сотрудники более чем 100 вузов России прошли "курс молодого бойца" по управлению университетом. Ректоры, деканы, завкафедрами от Калининграда до Владивостока освоили около 30 тренингов на уникальном компьютерном симуляторе — ноу-хау Московской школы управления Сколково по программе "Школа ректоров".

— Колокола готовы к бою — На строительство главного военного храма уже пожертвовано почти 3 миллиарда рублей — В сентябре прошлого года в подмосковном парке "Патриот" был заложен первый камень в основание нового собора, которому суждено стать Главным военным храмом России. В церемонии освящения закладного камня тогда участвовали президент Владимир Путин, Святейший патриарх Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу.

— Императорский маршрут — Для школьников Урала разработали исторический тур — У "Императорского маршрута" по местам, связанным с династией Романовых, появилась детская версия — разработанный для старшеклассников тур включен в проект "Урал для школы".

— Хайнань зазывает — Южная провинция Китая провела в Москве инвестиционную конференцию — В понедельник остров свободной торговли Хайнань собрал представителей российских регионов, бизнеса, науки и депутатского корпуса, чтобы поделиться с ними новыми возможностями взаимного сотрудничества.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Летали, знаем — Рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года — Средняя стоимость перелёта в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили "Известиям" в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года. В Минтрансе заявляют, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и собираются принять меры для сдерживания роста цен.

— Кибераврал — Роботы могут отобрать у россиян половину рабочих мест — К2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны, и им придётся либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Такие выводы представлены в исследовании РАНХиГС. По мнению авторов, "рискам цифровизации и автоматизации" будут подвержены 20,1 млн человек.

— Полисы в минусе — ОСАГО и каско подешевели на 4–5% — Сянваря по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4% в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей.

— Пора по базам — Таксистам прописали тотальную проверку — Крупнейшие агрегаторы такси предлагают ужесточить наём водителей — принимать их только после проверки по государственным базам данных на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений.

— Запрос на опрос — Госдума выяснит, в каких законах нуждаются россияне — Депутаты Госдумы решили выяснить, как россияне относятся к их работе. Для этого парламентарии заказали ВЦИОМу социологическое исследование о своей деятельности — оно будет проведено по итогам осенней сессии, которая стартует 10 сентября. Согласно условиям тендера, изучение общественного мнения обойдётся парламенту в 9,5 млн рублей.

— Точный газ — Поставки российского топлива в КНР через "Силу Сибири" начнутся в декабре — Президент Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил рассмотреть вопрос поставок российского газа в Китай через Монголию. В ходе беседы руководитель холдинга также сообщил главе РФ, что с 1 декабря в КНР начнёт поступать голубое топливо через газопровод "Сила Сибири".

— Отношения полного недоверия — Почему сорвался диалог США с "Талибаном" — В Москве сожалеют о срыве переговоров между представителями США и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Там также опасаются дальнейшей эскалации ситуации в Афганистане, но всё же рассчитывают, что после некоторой паузы стороны вернутся к диалогу. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

— Погрузились в думу — Чего ждать от нового парламента Москвы — Впервые за долгое время почти половину мест в столичном парламенте получили оппозиционные партии. По итогам единого дня голосования КПРФ, "Справедливой России" и "Яблоку" удалось обеспечить себе два десятка кресел в новом созыве Мосгордумы. По мнению экспертов, определять законодательную повестку в Москве продолжит "Единая Россия", но теперь ей придётся учитывать интересы оппозиционных фракций.

— "Японцы с каждым годом уезжают отсюда все более грустными — Репортаж с Кунашира — о знаковых переменах, самодостаточных островитянах, громких петардах и Тихом океане — Курилы — это почти космос. Многие мечтают там побывать или хотя бы задумываются о посещении земли, вокруг которой ломается столько геополитических копий. Но в конечном итоге приезжают сюда, как справедливо отмечал один известный генератор случайных афоризмов, не только лишь все — мало кто.

— Недовольный МИД — Возмущение болгарских чиновников прибавило популярности выставке о победах Красной армии — Выставку, посвящённую 75-летию освобождения Европы от фашистов и вызвавшую возмущение болгарского МИДа, планируется показать в 21 стране, включая Украину, Эстонию, Латвию и другие государства, освобождённые Красной армией. Ранее МИД Болгарии раскритиковал российскую инициативу, назвав освобождение Европы советскими войсками "двусмысленным с исторической точки зрения утверждением".

— Займи с собой — Реструктуризация для закредитованных станет проще — Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внёс соответствующие изменения в свои указания, рассказали в его пресс-службе.

— Глава избиркома Крыма назвал "работой на корзину" обвинения Украины — Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал "работой на корзину" обвинения со стороны Украины в незаконности проведения выборов в Госсовет Республики — По его словам, ему совершенно безразлично, "что они там говорят". Ранее прокуратура Автономной республики Крым сообщила о заочном предъявлении обвинений в проведении выборов в Крыму организаторам избирательного процесса на полуострове.

— Опухоль головного центра: что стоит за скандалом в НМИЦ им. Блохина — Ситуацию, сложившуюся в самом известном онкологическом учреждении страны, назвали нарушением врачебной этики и клятвы Гиппократа — Реорганизация работы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина привела к очередному крупному скандалу в этом учреждении. Политика нового руководства НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в НМИЦ, оказалась не принятой коллективом.

— Банк-мобайл: ВТБ запустит свой виртуальный оператор на днях — Кредитная организация вряд ли отвоюет долю рынка у "большой тройки", но расширит свои клиентские программы — Собственный виртуальный мобильный оператор появится у ВТБ уже в ближайшие дни. В кредитной организации подтвердили, что успеют запустить сервис в сентябре. Собственные SIM-карты сейчас предлагают Сбербанк и Тинькофф Банк.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Избирательная арифметика "Единой России" — Как партия власти выступила на региональных выборах — На прошедших в единый день голосования выборах в региональные законодательные собрания "Единая Россия" получила первые места по спискам везде, кроме Хабаровского края, но практически во всех регионах ухудшила свой "крымский" результат 2014 года

— Мосгордума стала втрое оппозиционнее — Оппозиция победила в 20 из 45 округов — По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий, представители оппозиции лидировали в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва. Разрыв между кандидатами в нескольких округах составил всего несколько десятков голосов.

— Норвежский вклад в российское благосостояние — Аналитики Nordea Bank представили свой вариант средств ФНБ — Наиболее эффективной моделью использования средств российского суверенного фонда—Фонда национального благосостояния (ФНБ)—является норвежская, предполагающая широкий набор активов для инвестиций.

— Долговая разгрузка — Ликвидные активы России превысили совокупные государственные займы на 1.4 трлн рублей — Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после введения первых санкций и обвала цен на нефть 2014 года. Это стало возможно из-за рекордных резервов, которые полностью покрыли долг государства.

— Осеннее потепление на европейском фронте — Что министры России и Франции обсуждали на встрече в Москве — Прошедшая в понедельник, 9 сентября, в Москве встреча министров российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" стала первой почти что за семь лет. Контакты такого рода были заморожены после 2014 года из-за конфликта на Украине.

— Валюта ЕС бьет ставки российских банков — ЦБ предупредил о рисках депозитов в евро — Законодательные ограничения по валютным вкладам не соответствуют текущим рыночным реалиям, сообщил Центробанк в последнем "Обзоре рисков финансовых рынков". Банки могут получать отрицательную маржу по депозитам в евро из-за разницы процентных ставок в России и еврозоне.

— Дело "Рольфа" скатилось из Пятигорска — Кто оценил компанию из дела "Рольфа" — Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких сотрудников компании стало исследование, которое провела Лаборатория судебных экспертиз "Информационно-контрольное бюро".

— Через "Таврию" к Крыму — Частная компания заявила о планах осуществлять пассажирские перевозки на полуостров — Сервис Экспресс" подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Таврия". Об этом говорится в материалах Роспатента, их подлинность подтвердил представитель ведомства. Действие товарного знака, на который претендует компания, охватывает в том числе связанные с железнодорожным транспортом товары и услуги.

— "Конус" на пути ГЛОНАССа — АО "ГЛОНАСС" готовится внедрить отечественную криптографию в своей сети — Оператор системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (ЭРА-ГЛОНАСС) АО "ГЛОНАСС" готов участвовать в проекте "Конус", который предполагает использование отечественной криптографии на сетях операторов.

— Первым делом — самокаты — Как авиакомпании S7 запускали каршеринговую компанию — Год назад заместитель гендиректора S7 Group по инновациям Дмитрий Чуйко прилетел в командировку в Сан-Франциско и поразился обилию электросамокатов: вся набережная кишела ими. "Катались все: молодые, пожилые, офисные служащие".