ВАШИНГТОН, 10 сен — ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин изложит во вторник в показаниях в сенате план приватизации двух ипотечных корпораций, известных под неформальными названиями Fannie Mae и Freddie Mac, сообщило агентство Франс Пресс.

Две корпорации, которые гарантируют более половины кредитов на гигантском рынке недвижимости в США, были де-факто национализированы во время финансового кризиса 2008 года. Тогда власти ценой вливания средств на 190 миллиардов долларов спасли эти корпорации от дефолта по рискованным ипотечным кредитам, которые они гарантировали.

Fannie Mae и Freddie Mac покупают у банков ипотечные кредиты и "упаковывают" их в ценные бумаги, которые затем могут перепродать, де-факто гарантируя эти кредиты.

Сейчас из-за того, что две корпорации находятся под государственным управлением, их дивиденды выплачиваются министерству финансов. Многие инвесторы на Уолл-Стрит хотели бы сами получать эти дивиденды в случае приватизации корпораций. Власти считают, что Fannie Mae и Freddie Mac выполнили свою функцию после "спасения" 2008 года, профинансировав налогоплательщиков более чем на 300 миллиардов долларов.

Предполагается, что для приватизации будет принят ряд мер по рекапитализации корпораций и, в частности, им позволят сохранять при себе полученную прибыль. Тем самым их защитят от будущих кризисов. Однако фактические государственные гарантии по бумагам Fannie Mae и Freddie Mac будут прекращены.

Акции обеих корпораций в понедельник взлетели примерно на 35% на надеждах инвесторов относительно приватизации.