ПЕКИН, 10 сен /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам августа вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали падение уровня инфляции до 2,6 %, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления.

Показатель сохранился на отметке прошлого месяца, который стал самым высоким с февраля прошлого года. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину и свежие фрукты.

Инфляция в городах и в сельской местности в августе в годовом выражении выросла на 2,8% и 3,1% соответственно. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 10,0%, на непродовольственные — на 1,1%. Цены на потребительские товары увеличились на 3,6%, на услуги — на 1,6%. Цены на продовольственные товары по сравнению с июлем выросли на 3,2%.

Цены на свежие фрукты в августе выросли на 24,0%, на свежие овощи и зелень упали на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года, яйца выросли в цене на 3,8%, цены на мясо увеличились на 30,9%, свинина подорожала на 46,7%, мясо птицы – на 9,6%.

Услуги здравоохранения в августе подорожали на 2,3%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,1%, на жилье — на 1,0%, цены на транспорт и связь упали на 2,3%, уточняет статистическое управление.

При этом, если сравнивать рост цен в августе с этим же показателем за июль 2019 года, то цены на свежие фрукты выросли на 10,1%, свежие овощи и зелень подорожали на 2,8%, а яйца на 5,9%, цены на мясо выросли на 10,0%, свинина подорожала на 23,1%. При этом мясо птицы подорожало на 3,0%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении упал до 0,8%.

Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года, показатель вырос на 2,1%, хотя власти также ожидали 3%.