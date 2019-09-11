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КОММЕРСАНТ

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— "Газпром" обеспоточен происходящим в Европе — Решение по Opal ставит под угрозу полноценный доступ к "Северному потоку-2" — Неожиданное решение Суда ЕС по отмене расширенного доступа "Газпрома" к газопроводу Opal будет иметь более серьезные последствия, чем потеря возможности поставлять в Германию около 13 млрд кубометров газа в год. Суд согласился с мнением Польши, что Еврокомиссия в данном случае нарушила принцип энергетической солидарности ЕС. Подобная трактовка оставляет "Газпрому" мало шансов договориться с Еврокомиссией о полной загрузке "Северного потока-2", что необходимо для отказа от транзита через Украину. Тем самым "Газпром" вынуждают заключить длительный транзитный контракт с Киевом.

— Расторженные отзывы поутихли — Процесс денонсации договоров с Россией поставлен Украиной на паузу — Как выяснил "Ъ", Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, набравший обороты при Петре Порошенко. Такая же ситуация с документами, участницей которых Украина является в рамках СНГ. Пауза может объясняться тем, что команде президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого. По словам собеседников "Ъ" в МИД РФ, возобновление прежней практики либо отказ от нее будет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону.

— Денежная конституция — Банк России в бюджетном прогнозе описал свои правила жизни — Первым документом бюджетного пакета на 2020–2022 годы стал проект "Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП)" ЦБ. Главные тезисы документа: основное влияние на макроэкономику в этом году оказывает бюджетная политика, и ее изменение в 2020–2022 годах может несколько ускорить экономический рост. Помимо прогнозов доклад содержит что-то вроде "конституции" Банка России — регулятор дал самое подробное на сегодняшний день описание своих принципов и правил. В том числе он впервые сформулировал принцип управления финансовой стабильностью только с помощью макропруденциальных мер — упреждающих действий по недопущению системного финансового кризиса.

— Здоровый образ долга — Заемщики поправили кредитный индекс — Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года. Участники рынка полагают, что причиной стали нововведения в регулировании и бурное увеличение кредитования. Впрочем, эксперты отмечают, что вряд ли это долгосрочное явление, и ожидают скорого выхода на просрочку значительного числа недавно выданных кредитов.

— Штраф за нарушение общественного здоровья — Минздрав предлагает Росздравнадзору наказывать госбольницы рублем — Минздрав планирует штрафовать государственные больницы и клиники за несоответствие требованиям к порядку лечения граждан. Они установлены списком критериев оценки качества медпомощи и охватывают все этапы взаимодействия с пациентом: от первичного осмотра до выписки и установления инвалидности. Новые штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. ведомство предполагает вписать в две новые статьи Кодекса об административных правонарушениях.

— Страховщиков ОМС лишили того, чего у них не было — Депутаты оставили компании без дохода от формальной экономии — Вчера Госдума приняла в первом чтении поправку к закону об ОМС, лишающую страховщиков дохода от не истраченных системой средств. Сейчас компании имеют право обращать в свой доход 10% такой технической "экономии". По данным депутатов, за последние шесть лет остатки средств в системах ОМС 55 субъектов составили более 2 млрд руб.— они возникли по причине снижения заболеваемости и, как следствие, неполного оказания запланированного объема медуслуг. В свою очередь, страховщиков поправки не расстроили — на рынке утверждают, что никакой "экономии" на практике в системе ОМС не возникает.

— Экспорт и импорт снижаются синхронно — Мониторинг внешней торговли — Внешнеторговый профицит РФ продолжает ускоренно сжиматься. В январе—августе 2019 года в годовом выражении он снизился на 8,7% — до $100,8 млрд, тогда как за первое полугодие темпы снижения были на уровне лишь 3,4%, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

— Сергею Аксенову наметили второй срок — Владимир Путин определился с кандидатами на пост главы Крыма — Президент России во вторник внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Это действующий руководитель субъекта Сергей Аксенов, куратор крымской организации ЛДПР депутат Госдумы Павел Шперов и первый секретарь региональной организации КПРФ Сергей Богатыренко. Главу Крыма выберут депутаты второго созыва Госсовета, избранные в минувшее воскресенье. Спикер Госсовета Владимир Константинов не сомневается, что избран будет Сергей Аксенов, занимающий этот пост с октября 2014 года. Его поддержит фракция "Единой России", получившая по итогам выборов в сентябре 60 депутатских мандатов из 75 в крымском парламенте.

— С коммунистов взыскивают кредит доверенностей — ЦИК и КПРФ разошлись в понимании законодательства о наборе наблюдателей на выборах — Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев назвал преступлением передачу штабу оппозиционера Алексея Навального незаполненных доверенностей для наблюдателей на выборах в Мосгордуму за подписью первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина и ряда кандидатов от КПРФ. Господин Рашкин в беседе с "Ъ" заявил, что штаб КПРФ, передавая доверенности всем желающим, действовал в рамках закона.

— Настроение сбоевое — Экс-кандидат в Мосгордуму Юнеман готовит иск об отмене итогов электронного голосования — Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман, который проиграл выборы в 30-м округе члену "Единой России" Маргарите Русецкой с разницей в 84 голоса, намерен оспорить в суде итоги электронного голосования. 30-й округ был одним из трех, где избиратели могли проголосовать онлайн. Господин Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком, но поддержки там не нашел. Он считает, что сбои в системе электронного голосования 8 сентября ставят под сомнение результат выборов. В департаменте информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы и в Общественном штабе по наблюдению за выборами считают, что господин Юнеман сам сократил число своих избирателей, призвав их не доверять электронному голосованию.

— Розыск в Шамбалу не ведет — Братьев Ананьевых заочно арестовали за растрату — Более 200 млрд руб. могло быть выведено из Промсвязьбанка его бывшими совладельцами братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, которых Басманный райсуд по ходатайству Следственного комитета России (СКР) заочно арестовал для международного розыска. Защита братьев утверждала, что, не вызвав их надлежащим образом на следственные действия, в СКР всего за неделю организовали их уголовное преследование и розыск.

— Защита молдавского олигарха не нашла понимания у следствия — Адвокат Владимира Плахотнюка требует допуска к материалам дела — Как стало известно "Ъ", скандальная ситуация сложилась при расследовании уголовного дела молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. Адвокат господина Плахотнюка Дарья Константинова потребовала через суд допуска к материалам уголовного дела о приготовлении к убийству кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого, которое заочно инкриминируется господину Плахотнюку. По словам адвоката, следователь СКР Денис Герасимов три месяца отказывается предоставить ей материалы расследования и не соглашается на ее присутствие во время следственных действий. При этом госпожа Константинова отмечает, что в следственном департаменте МВД, который занимается двумя другими делами господина Плахотнюка — о поставках гашиша и выводе из России средств,— у нее проблем с допуском не возникает.

— Иск на семь столетий — Минобороны хочет взыскать с двух офицеров 600 миллионов — Как стало известно "Ъ", Минобороны РФ подало иск на рекордную сумму к бывшим офицерам. С осужденных за должностное злоупотребление экс-начальника Военно-научного комитета (ВНК) при Генштабе РФ Олега Гузенко и его коллеги министерство хочет взыскать почти 600 млн руб. Семь лет назад ответчики утвердили покупку в Германии лазерного оборудования для проведения военных учений, но из-за введенных санкций оно не попало к заказчику. Офицеры подсчитали, что даже если будут целиком возвращать военному ведомству свои пенсии, то рассчитываться им придется 711 лет.

— Террористов подвели таймер и взрывчатка — Судят предполагаемых участников "Ногайской степи" — В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) начался процесс по делу жителей Ставропольского края Русманбета Менглибаева и Рината Сулейманова. По версии следствия, они входили в диверсионно-террористическую группу "Ногайская степь" и участвовали в подготовке террористических актов на курортах Кавказских Минеральных Вод. Обвиняемые не признают вменяемых им преступлений. По их просьбе суд запретил фото- и видеосъемку заседаний.

— Из МГУ отчислили зарплату — Член-корреспондент РАН заявил, что ему предложили преподавать в вузе бесплатно — В МГУ имени Ломоносова возникли неожиданные проблемы с оплатой труда: известный ученый, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик заявил, что ему предложили преподавать в университете бесплатно. Просьбу объяснили тем, что "средств на совместителей у факультета истории нет". Ученый согласился, поскольку оплата и до этого была "чисто символической", но считает происшедшее "проявлением полного неуважения к сотрудникам". В деканате истфака утверждают, что заявление ученого "не соответствует реальному положению дел".

— "Мосгортранс" ошибся вагоном — В споре с автовладельцем суд снизил требования ГУП в десять раз — Мосгорсуд в десять раз снизил размер ущерба, который должен возместить "Мосгортрансу" Алексей Потемкин после ДТП с трамваем "Витязь-М". Предприятие пыталось взыскать с него 1,5 млн руб., причем сам ремонт трамвая обошелся в 36,6 тыс. руб., остальную сумму представители ГУП намеревались получить с автовладельца в рамках компенсации утраты товарной стоимости транспортного средства. Представители "Мосгортранса" при этом ссылались на методику Минюста РФ, однако в ведомстве заявили, что документ неприменим к авариям с участием трамваев. Представитель ГУП также не смог ответить суду, являются ли трамваи "Витязь-М" предметом торга на вторичном рынке.

— Передайте за протест — Суд удовлетворил иск "Мосгортранса" к оппозиционным политикам на 1,2 млн рублей — Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Илья Яшин, Александр Соловьев, Олег Степанов и Владимир Милов должны солидарно выплатить ГУП "Мосгортранс" 1,2 млн руб. за убытки, понесенные предприятием из-за простоя транспорта в ходе несанкционированной протестной акции 27 июля в центре Москвы. Такое решение во вторник вынес Коптевский суд по иску "Мосгортранса". Ответчики безуспешно пытались истребовать финансовую документацию, свидетельствующую об убытках предприятия, говорили о плохой организации движения транспорта, а также приводили в пример массовые публичные мероприятия, регулярно устраиваемые мэрией в центре города.

— Отражение советнической угрозы — Президент США уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона — Президент США Дональд Трамп во вторник уволил ключевого члена своей администрации — советника по национальной безопасности Джона Болтона. Причиной такого шага глава Белого дома назвал "значительные разногласия" по ряду вопросов. Господин Болтон отстаивал необходимость максимально жестких подходов к России, КНДР, Ирану и афганской проблеме, нередко расходясь во взглядах с главой Госдепартамента Майком Помпео и самим Дональдом Трампом.

— НРБ уходит в госструктуры — На банк Александра Лебедева претендуют ГТЛК и ЕАБР — Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ). Покупателями выступят Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Евразийский банк развития (ЕАБР). Прежние попытки продать НРБ не увенчались успехом, в том числе из-за завышенной оценки. Сейчас, по данным "Ъ", речь идет о 7-8 млрд руб. По мнению экспертов, банк может быть использован как для привлечения дешевого фондирования в лизинговую компанию, так и для развития малого бизнеса ЕАБР.

— К "Яндекс.Такси" вызвали инспектора — Gett пожаловался на сделку конкурента — Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет" (бренды "Везет", "Лидер", Red Taxi и Fasten). По мнению Gett, сделка усилит доминирование "Яндекс.Такси" на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей. В "Яндекс.Такси" настаивают, что поглощение активов "Везет" не ограничит конкуренцию.

— Чаевые спишут с карт — Банки помогут официантам с безналичным вознаграждением — Массовый переход на безналичный расчет серьезно ударил по заработкам российских официантов, так как половина их доходов зачастую складывается из чаевых. Чтобы удержать отток персонала, рестораторы вынуждены разрабатывать технологические решения, позволившие бы посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт. В этот традиционно серый сегмент ресторанного бизнеса уже пытаются войти Сбербанк, банки "Русский стандарт" и "Тинькофф".

— Фонды пошли на компромисс — Промсвязьбанк получит 18,6 млрд рублей за счет будущих пенсионеров — Промсвязьбанк заключил мировое соглашение с НПФ "Будущее" и "Сафмар" по судебному спору о выходе этих фондов из его капитала накануне санации. Фондам придется разместить 20 млрд руб. пенсионных средств в банке под символическую ставку на длительный срок. В результате сделки, которую поддержал ЦБ, банк получит дешевое фондирование, а клиенты НПФ — недополученную прибыль.

— Закуска попала в уголовное дело — Агробизнес владельца "Кристалл-Лефортово" проверят следователи — Ситуация вокруг производителя свинины "Глобал Эко" владельца рухнувшей водочной группы "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны накаляется. Сбербанк попросил правоохранительные органы проверить действия конкурсного управляющего компании "ДП Холдинг", через которую господин Сметана владеет "Глобал Эко", на предмет хищения и причинения ущерба на 2,2 млрд руб.

— "Амурмедь" не переводится с китайского — Компания осталась под контролем иностранных инвесторов — Как выяснил "Ъ", конфликт вокруг "Амурмеди" — крупного медного актива в Амурской области, принадлежавшего "Интергео" Михаила Прохорова,— продолжается. По настоянию ФАС суд расторг сделку по продаже компании китайским инвесторам, поскольку те не запросили разрешения у правкомиссии по иностранным инвестициям. Однако сейчас контроль в компании вновь принадлежит китайцам — на этот раз физическим лицам. Более того, судьба актива в принципе неясна, поскольку в сентябре у него истекает ключевая поисковая лицензия.

— Легкорастущая нефть — Европейский баррель может перевалить за $70 — Стоимость североморской нефти Brent 10 сентября впервые с середины июля поднялась выше $65 за баррель. Активная игра на повышение продолжается в расчете на возобновление переговоров между США и Китаем, а также на фоне снижения запасов нефти и буровой активности в США. При сохранении благоприятного новостного фона цены на нефть могут подняться к концу сентября выше уровня $70 за баррель, считают аналитики.

— Угольщиков поманили скидкой — ОАО РЖД может распространить ее на порты Северо-Запада — ОАО РЖД и угольщики Кузбасса близки к заключению договоренности о новой скидке — на экспортные поставки в направлении портов Северо-Запада. Монополия готова предоставить ее под гарантию отправки 45 млн тонн угля до конца года. По мнению аналитиков, достичь такого объема будет непросто, особенно с учетом ухудшения конъюнктуры мировых рынков, сделавшего неэффективными поставки из северо-западных портов в Азию.

— Защитника авторских прав подвели суды — Борис Титов нашел у своего представителя конфликт интересов — Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов досрочно сменил представителя в сфере интеллектуальных прав. Поводом для снятия с должности занимавшего ее с 2013 года Анатолия Семенова стало его участие в судебных конфликтах. В последнее время омбудсмен защищал фармпроизводителя "Фармасинтез", а также выступал на стороне кабельных операторов в споре со структурами "Национальной Медиа Группы" (НМГ).

— Раздачу частот предлагают ускорить — Операторы просят сократить сроки выдачи разрешений на запуск базовых станций — Крупнейшие российские сотовые операторы просят сократить сроки выдачи им разрешений на использование частот, которые сейчас могут достигать 55 дней. Это приводит к недополученным доходам до 3 млрд руб. на оператора и может стать препятствием при развертывании сетей 5G, считают в компаниях. В Роскомнадзоре утверждают, что выдача разрешений нередко требует согласований с силовыми ведомствами, для которых предложенных бизнесом десяти дней будет недостаточно.

— Central Properties приблизилась к ВДНХ — Девелопер нашел подходящую площадку — Central Properties, традиционно специализирующаяся на коммерческой недвижимости, пытается диверсифицировать свой девелоперский портфель и намерена заняться строительством жилья. Компания уже подобрала площадку для нового комплекса на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Это может стать совместным проектом застройщика с Вадимом Козеруком, чей отец возглавляет ГВСУ "Центр" — одного из заметных генподрядчиков московских строек.

— "Каждый новый контейнер с грузом достается в борьбе" — Глава ОТЛК ЕРА Алексей Гром о контейнерах и цифровизации — С этого года началась реализация комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, предусматривающего в том числе значительное ускорение железнодорожного контейнерного транзита. Как развивается движение транзитных потоков по РФ и сопредельным странам с российской шириной колеи (1520 мм), что тормозит его и где появляются новые грузы, "Ъ" рассказал гендиректор "Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) Алексей Гром.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Директор агентства по развитию туризма VisitBritain: "Королевская семья стала брендом, очень важным для Великобритании" — Салли Балкомб рассказывает, как туриндустрия превратилась в одну из важнейших отраслей британской экономики — Британское национальное агентство по развитию туризма VisitBritain отмечает в этом году 50-летие. За полвека туристическая индустрия превратилась в одну из крупнейших отраслей британской экономики, которая обеспечивает 9% ВВП Великобритании и 10% рабочих мест, говорит гендиректор VisitBritain Салли Балкомб. Любопытно, что из 127 млрд фунтов стерлингов, которые ежегодно приносит в экономику Великобритании индустрия гостеприимства, 102 млрд приходится на внутренний туризм. Но внутренний рынок стабилен, а рост обеспечивает въездной туризм. Однако грядущий Brexit порождает неопределенность, учитывая, что 70% туристов приезжают в Великобританию из Европы. В этих условиях нужно быть еще более креативными, говорит Балкомб.

— Польша выдавливает "Газпром" из "Северного потока" в украинскую трубу — Верховный суд ЕС ограничил "Газпрому" доступ к отходящему от "Северного потока" газопроводу OPAL — 10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил "Газпрому" доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL. По мнению заместителя гендиректора PGNiG Мачея Вожняка, из-за вердикта суда "Газпром" не сможет полностью остановить транзит газа через Украину как минимум в ближайшие месяцы. "Мы изучаем юридические и коммерческие последствия этого решения", – сообщили в "Газпром экспорте".

— Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых — СК обвиняет банкиров в растрате более 66 млрд рублей и $575 млн — Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Следственный комитет обвиняет их в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн.

— Больше 6 млн человек в России платят за сериалы и фильмы в интернете — Рынок видеосервисов растет все быстрее, но конкуренцию выдерживают не все площадки — Российский рынок видеосервисов снова ускорился: их доходы в первой половине 2019 г. выросли по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 44,3% до 10,6 млрд руб., подсчитала аналитическая компания Telecom Daily (предварительные данные). В первой половине 2018 г. по сравнению с тем же периодом 2017 г. рынок вырос на 32%. По итогам всего 2019 года онлайн-кинотеатры заработают около 21,5 млрд руб. (в том числе учитываются данные зарубежных площадок – YouTube, iTunes, Google Play), прогнозируют аналитики. Семь лет назад этот рынок не превышал 1 млрд руб.

— Операторы связи и разработчики поработают над "суверенным интернетом" — Они смогут придумать правила для его ключевых IT-систем — Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о "суверенном интернете". Минкомсвязи предложило им разработать эти правила под руководством РСПП. Об этом рассказал человек, знающий о предложении от РСПП, представитель союза подтвердил, что предложение поступило и профильная комиссия РСПП сформирует свою позицию. По его словам, предложение Минкомсвязи поддерживает ФСБ.

— Производитель водки "Пять озер" займется продвижением "Мерной" и "Медоff" — Так Алкогольная сибирская группа хочет нарастить долю рынка — Один из крупнейших в России производителей водки – Алкогольная сибирская группа (АСГ) займется дистрибуцией водочных брендов "Мерная" и "Медоff", а также коньяка "Коктебель", рассказали "Ведомостям" гендиректор АСГ Елена Тябутова и Виктор Злотницкий, гендиректор Крымской водочной компании (КВК), эти марки принадлежат связанным с ней компаниям. Кроме того, по их словам, выпуск обеих водок уже налажен на Рузском купажном заводе АСГ в Подмосковье; "Коктебель" будет по-прежнему производиться на мощностях КВК в Симферополе.

— ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению — Другие способы сдержать рост розничных кредитов его перестали устраивать — Имеющихся у ЦБ инструментов может оказаться недостаточно, чтобы сдержать рост розничных кредитов, опасается регулятор. Во вторник он предложил участникам рынка дать отзывы на его доклад о способах прямых ограничений количества выдаваемых кредитов.

— Если сотрудника предал начальник — Соблазн отомстить велик, но надо действовать мудрее — Ничто так не обижает, как предательство человека, которому мы доверяем. А если таким человеком оказывается руководитель – тот, кто серьезно влияет на нашу карьеру и благополучие, – обида и боль могут многократно усилиться. Такое поведение может проявиться во многих неприятных ситуациях: например, руководитель присвоит плоды вашего многомесячного труда, вместо обещанного вам повышения должность получит ваш коллега, а вас публично отчитают за чужую ошибку. Какой бы ни была ситуация, последствия такого несправедливого отношения могут оказаться долгосрочными.

— Что покупали на 7-й арт-ярмарке Cosmoscow — В Гостином дворе можно было посмотреть и купить произведения искусства – или просто на них посидеть — "В коридор надо что-нибудь попроще: черная или белая какая-нибудь картина", – обсуждали посетительницы, не глядя проходя мимо стендов. Сразу хотелось предложить им купить что-нибудь попроще, например тумбочку или вешалку. Но секция дизайна на ярмарке была представлена такими предметами интерьера, что под тумбочку пришлось бы подбирать новую квартиру.

— Бизнес просит Верховный суд зафиксировать срок давности налоговых преступлений — Он должен исчисляться с даты неуплаты, считают предприниматели — Бизнес-омбудсмен Борис Титов и российские деловые объединения – Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), РСПП, "Опора России" и "Деловая Россия" – пытаются убедить Верховный суд не считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, т. е. прекращающимся только тогда, когда должник гасит недоимку. По общему мнению, эта идея де-факто отменяет срок давности по налоговым делам.

— Электронное голосование на выборах в Мосгордуму станет поводом для судебных разбирательств — Проигравший из-за дистанционных выборов кандидат Юнеман готов дойти до Конституционного суда — Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман потребовал от Мосгоризбиркома (МГИК) признать недействительными итоги экспериментального электронного голосования в округе № 30. Он считает, что оно не позволяет с достоверностью определить волеизъявление избирателей. Юнеман проиграл кандидату от власти Маргарите Русецкой 84 голоса, но система электронного голосования трижды давала сбой, что дает основание говорить о невозможности установить реальный выбор избирателей, полагает кандидат.

— Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет — Он мог нанести весьма существенный ущерб безопасности России — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным "суперагентом" ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад. Его должность, по словам Пескова, не была "указной", т. е. он не был назначен указом президента. От дополнительных комментариев Песков отказался.

— Британский премьер ищет способ выйти из Евросоюза в обход парламента — Борис Джонсон не хочет выполнять закон о принудительной отсрочке Brexit — В понедельник вечером королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit, после чего он вступил в силу. Согласно тексту документа, если сделка по выходу Британии из ЕС не будет согласована до 19 октября, премьер-министр Борис Джонсон будет обязан просить ЕС об очередной отсрочке "развода" до 31 января 2020 г. В то же время инициированное премьером повторное голосование в парламенте о назначении досрочных выборов вновь окончилось поражением Джонсона.

— Госдума одобрила повышение штрафов для интернет-компаний — Штрафы за нарушения правил хранения данных россиян могут вырасти до 18 млн рублей — Во вторник, 10 сентября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов для интернет-компаний. О необходимости введения более высоких штрафов для интернет-компаний в начале лета заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Следом соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

— ЦБ предупредил о рисках инвестиций из ФНБ — Попытка ускорить рост экономики с помощью этих денег может лишь навредить ей — В ближайшие три года Центробанк ждет ускорения экономики со скромного роста на 0,8–1,3% в 2019 г. до 2–3% в 2022 г., но есть немало рисков, которые могут помешать этому, предупредил он в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2020–2022 гг. Среди внешних рисков – замедление мировой экономики, торговые войны, волатильность цен на нефть, перечисляет ЦБ, внутренние же риски создают сами власти.

— Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию — Рост цены подпитывают действия центробанков и стремление инвесторов застраховаться от политических и экономических рисков — Цены на золото будут расти и достигнут "нового максимума в ближайшие год-два", пишут в отчете аналитики Citi. Этим максимумом, по их мнению, может стать $2000 за унцию. Интерес к металлу растет из-за денежной политики одних центробанков (ФРС и ЕЦБ готовятся снизить процентные ставки и, возможно, возобновить программы денежного стимулирования), скупки золота другими центробанками, прежде всего развивающихся стран, а также проблем мировой экономики.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Задание для избранных — Публикуем данные Росстата о положении дел в регионах России — Сегодня, сразу же после подведения предварительных итогов выборов, "Российская газета" публикует важный документ Росстата о положении дел в регионах России по итогам первого полугодия. Это задание на завтра. Задание для губернаторов, как действующих, так и вновь избранных.

— Агент 000 — В Болгарии арестовывают друзей России — Накануне утром председатель болгарского общественного движения "Русофилы" Николай Малинов должен был принять участие в программе одного из местных телеканалов. Но добраться до студии ему не удалось. Его задержали правоохранительные органы в связи с расследованием дела по 105-й статье уголовного кодекса Болгарии о шпионаже в пользу иностранного государства или организации. Ему может грозить от 5 до 15 лет тюрьмы.

— Все о гражданке Ивановой — Законопроект о Реестре населения примут в первом чтении — Создание единого реестра населения России выходит на финишную прямую. В понедельник, 9 сентября, законопроект об этом прошел через Комитет Госдумы по бюджету и налогам, а ранее получил поддержку Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Оба рекомендовали принять его в первом чтении. В реестр будут включаться базовые сведения о каждом гражданине — фамилия, имя, отчество, пол, дата, место рождения и смерти, номера паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительная информация о семейном положении, родственных связях.

— Зайдут без спроса — Минюст предлагает прописать порядок доступа в квартиры для проверки перепланировки — Министерство юстиции РФ приступило к подготовке законопроекта, который пропишет особенности доступа приставов в квартиры граждан, когда надо проверить состояние помещений: не проводится ли опасная перепланировка, в порядке ли газовое оборудование и т.п.

— Хранить опасно — Правительство не поддержало проект смягчения наказания за хранение наркотиков — Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, снижающий наказание за хранение наркотиков. Бездумная либерализация УК, по мнению правительственных экспертов, не позволит достичь заявленных целей: защиты граждан от необоснованного уголовного преследования, создания эффективных механизмов борьбы с наркомафией.

— Помочь Тулуну — Владимир Путин встретился с главой Сбербанка — Президент предложил главе Сбербанка адаптировать наработки банка к задачам, которые стоят перед страной. Также речь шла о работе в пострадавших от наводнений регионах, в частности, в Тулуне.

— Запрос на Героя — Эксперты обсудили итоги прошедших выборов — Эксперты в Фонде развития гражданского общества обсудили электоральные тенденции исходя из итогов Единого дня голосования, который прошел 8 сентября по всей стране.

— Сбор с колес — Автомобили могут подорожать в 2020 году — С 1 января 2020 года может существенно повыситься утилизационный сбор на автомобили, следом вырастут и цены, прогнозируют СМИ.

— Против ракет — Патрушев и Лукашенко обсудили новые вызовы и угрозы — Россия не будет первой размещать новые ракеты после развала договора о ракетах средней и меньшей дальности, но будет реагировать на новые угрозы и вызовы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

— Депутатский портфель — Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы — Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента. Он предупредил коллег, что в течение ближайших четырех месяцев их ждет интересная и напряженная работа. Один из главных приоритетов — повысить качество законотворчества. То есть надо принимать такие документы, которые действительно заработают так, как это задумали депутаты.

— В формате равных — Дмитрий Медведев призвал западных партнеров не выставлять России условий — Отношения России и Евросоюза восстанавливать необходимо, но безо всяких условий, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом и других вопросах сотрудничества вчера он говорил со своим словенским коллегой.

— Развитие науки и высшего образования — 11 сентября в Госдуме состоится правительственный час с участием министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

— Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи — Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард". Символический первый камень в его основание на территории парка "Патриот" заложили министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев.

— Погуглили — Почему Facebook и Google намеренно нарушали российские законы о выборах — В апреле 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в течение пяти часов давал показания в Конгрессе США. Одним из поводов для беседы стали обвинения соцсети в том, что с ее помощью осуществлялось вмешательство в президентские выборы. Но если до встречи с законодателями Цукерберг высокомерно отрицал такого рода факты, то, оказавшись на скамье перед конгрессменами, немедленно раскаялся в совершенных ошибках.

— Откройте карту — Сбербанк запустил переводы с карт других банков — Пользователи мобильного приложения Сбербанка теперь могут пополнить свою карту с карт других банков. За удобство придется заплатить комиссию.

— Запахло дымом — Минздрав определит вред от электронных сигарет — Минздрав поручил своему главному патологоанатому проанализировать случаи смертей от заболеваний легких, которые могли возникнуть из-за курения электронных сигарет, вейпов или кальянов. Такие же поручения даны и другим специалистам министерства.

— Где же кружка?— Пиво может вернуться на стадионы — Министерство финансов одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионах. Речь идет о соревнованиях по футболу, и только о "взрослых" поединках.

— Цены встали на крыло — ФАС опровергает двухзначный рост стоимости авиабилетов — Двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет, а данные Росстата отражают лишь средние затраты пассажиров. Так прокомментировали "РГ" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщения СМИ о росте цен на авиаперелеты с начала этого года сразу на 24 процента.

— Андрей Климов: Google и Facebook зарабатывают на нашей территории, но идут на нарушение законодательства — Зарубежные интернет-гиганты Google и Facebook накануне Единого дня голосования получили предупреждение от Роскомнадзора о недопустимости размещения политической рекламы 7 и 8 сентября, но проигнорировали это требование. Ведомство выявило факты нарушений на обеих площадках и направило материалы в профильные структуры российского парламента. О том, что следует предпринять, чтобы призвать зарубежные интернет-ресурсы к порядку, рассказал "Российской газете" глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

— Ипотека в домике — Индивидуальное жилищное строительство перейдет на эскроу-счета вслед за многоэтажками — Минстрой хочет максимально снизить риски для граждан при покупке собственных домов у застройщиков и сделать банковские кредиты на эти цели таким же массовым явлением, как ипотека на квартиру.

— У собак появятся конкуренты — ФСИН может начать использовать свиней для поиска наркотиков — Необычное ноу-хау планируют применять в своей работе специалисты Федеральной службы исполнения наказаний. Для поиска наркотиков, помимо собак, они могут начать привлекать… свиней. О достоинствах новых помощников рассказал начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

— Бот в помощь — Заботу о клиентах все больше доверяют умным программам — Объем российского рынка чат-ботов за последний год увеличился вдвое и достиг одного миллиарда рублей. В 2019 году он вырастет еще в три раза и продолжит эту динамику в следующие четыре-пять лет, прогнозируют специалисты Лаборатории бизнес-решений Центра компетенций НТИ по Искусственному интеллекту Московского физико-технического института (МФТИ).

— Свобода от "бычков" — В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе — Власти Венеции, являющейся мировым лидером по всевозможным запретам на территории города, выступили с очередной инициативой: ввести ограничения на курение в общественных пространствах Лагуны.

— Разгон под напряжением — Во Франкфурте представили ремейки легендарных машин — Открывшийся во вторник Международный автосалон во Франкфурте в этом году словно проходит под девизом "Назад в будущее". Сразу несколько хедлайнеров выставки синхронно занялись "переосмыслением классики".

— Споры поехали — Автовладельцы протоптали дорожку к омбудсмену — У финансового уполномоченного становится все больше работы. Автовладельцы в августе направили в службу рекордное число обращений — свыше 13,2 тысячи — в 1,6 раза больше, чем месяцем раньше. В основном они по-прежнему касаются ОСАГО. К рассмотрению омбудсмен принял чуть больше 50% заявлений. В половине случаев он встал на сторону заявителей.

— Воры приходят сверху — Банда под видом промышленных альпинистов проникала в чужие квартиры и офисы — Полицейские в Москве задержали банду из пятерых человек, специализировавшихся на кражах и грабежах из квартир и офисов. Приезжие из одного из государств Закавказья промышляли не только в столице, но и в Московской области.

— Где деньги, банк?— В Москве произошла очередная крупная кража из банковской ячейки — Во вторник в Москве из банковской ячейки украли более 45 миллионов рублей. Случилось все в головном офисе банка в центре города. Пострадавшим оказался коммерческий директор некой организации.

— Жесткая посадка — На Украине Надежда Савченко объявила себя безработной — Во вторник помилованный президентом России террорист Олег Сенцов на пресс-конференции в Киеве заявил, что в родной Крым вернется только на танке. Одновременно с этим Надежда Савченко, которую за два года до этого на Украине тоже встречали как мессию, объявила себя безработной и встала на учет в центре занятости.

— Кабинет будет вежливым — Премьер Италии представил новую программу и заручился поддержкой парламента — Премьер Италии Джузеппе Конте, которому президент республики Серджо Маттарелла доверил вновь сформировать правительство, представил в парламенте новую программу. "Мы хотим оставить за спиной гром бесполезных заявлений и воинственные и напыщенные высказывания. Я и мои министры берем на себя торжественное обязательство заботиться о словах и прибегать к более уважительной лексике. Язык этого правительства будет умеренным", — заявил Конте.

— Не жалуют пролетариев — Британские профсоюзы пожаловались на ущемление прав рабочего класса — На Альбионе, родине профсоюзного движения и борьбы пролетариата за свои права, процветает классовое неравенство: выходец из богатой британской семьи имеет в два раза больше шансов начать свою карьеру с престижной планки в 30 тысяч фунтов стерлингов в год, чем его коллега из рабочего класса, который при этом не уступает ему ни в талантах, ни в компетенции. Об этом говорилось на съезде Конгресса тред-юнионов (профсоюзов), который проходит в Брайтоне.

— Ночлег у командующего — В США проверят военных, отдыхавших на роскошных курортах Трампа — Военно-воздушные силы США начали проверку из-за появившейся в прессе информации о том, что военные пилоты во время командировок ночевали в люксовом гольф-клубе, входящем в семейную бизнес-империю Дональда Трампа. Поскольку такие ночевки, естественно, оплачивались за счет бюджета, проверяющие заинтересовались, по какому принципу отбирались именно те гостиницы, которые носят имя американского верховного главнокомандующего.

— Не медом намазано — Пчеловоды решили засудить Трампа — Пчеловоды США подали в суд на администрацию Дональда Трампа. Судебный иск от имени Американской федерации пчеловодства призван отменить решение Белого дома, разрешившего Агентству по охране окружающей среды США (EPA) внести изменения в порядок применения инсектицидов. Речь в первую очередь идет о таком химикате, как сульфоксафлор, действующий как нейротоксин на насекомых.

— Хочу все знать! — Создатель легендарного "Норд-Оста", популярного цикла "Фиксики" представляет в "РГ" уникальный научно-просветительский проект — Проект необычен, ведь в его создании может принять участие практически каждый человек. Он поддержан Фондом президентских грантов.

— Ликвидация под запретом — Будут ли объединены научные фонды — Первый после летних каникул президиум РАН начался с сюрприза. Президент РАН сообщил, что в академию обращаются с просьбой прокомментировать тревожную ситуацию с научными фондами. Якобы их намерены реорганизовать, а конкретнее объединить Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд.

— Первые шаги — Новым прокурором Москвы назначен Денис Попов — Владимир Путин назначил советника юстиции 2-го класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Как говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России, согласно указу президента главой столичного надзорного ведомства Попов назначен на 5-летний срок.

— Цены пошли по метру — Жилье в России продолжает дорожать. Цены на квадратные метры в новостройках в первом полугодии увеличились на 3,9 процента. Сильнее всего стоимость метра подскочила в Коми — на 11,5%, Бурятии — на 10,7%, Якутии — на 8,9%, Москве — на 8,7%, в Кемеровской и Томской областях — на 8,3%. На вторичном рынке динамика скромнее — 1,6% по стране, отдельные регионы прибавили и больше: 6,6% — Бурятия, 4,4% — Тыва, 4,3% — Татарстан и Чувашия, 4,1% — Амурская область.

— Тарифы и налоги разогнали цены — Региональные различия в уровне инфляции по-прежнему достаточно заметны. В августе ее значения в субъектах находились в интервале от 1,4% (Республика Алтай) до 6,5% (Иркутская область). Однако с 2015 года разброс региональной инфляции в целом снижается и летом 2019 года был на минимальных уровнях. В 64 из 82 регионов инфляция находится в диапазоне от 3% до 5%, сообщили "РГ" в Банке России.

— Ископаемые доказали полезность — В целом по стране первое полугодие 2019 года отличалось ускоренным ростом добычи полезных ископаемых. При этом в структуре валовой добавленной стоимости по отраслям добыча полезных ископаемых растет практически самыми высокими темпами. Быстрее только финансовая и страховая деятельность, а также деятельность гостиниц и предприятий общественного питания в отдельные месяцы, подчеркивает Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

— Алтай и Тыву завалили товары из интернета — Оборот розничной торговли в России в 2018 году вырос на 1,7 процента. В абсолютных цифрах немного, но это довольно высокий показатель относительно роста доходов населения, говорит заведующий Институтом социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. Однако если доходы растут медленно, а оборот торговли быстрее, значит, часть населения пытается использовать свои сбережения, замечает он.

— Смертность сдалась на волю рождаемости — Смертность в первом полугодии 2019-го уменьшилась, составив 12,6 человека на сто тысяч населения. Год назад за этот же период она была 13 на сто тысяч. Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской области — 17,5 человека на сто тысяч населения, Тверской — 16,7, Новгородской — 16,5.

— Зарплаты медленно, но растут — На 1,9% увеличилась в первом полугодии номинальная среднемесячная зарплата в стране. Она составила 46 210 рублей. При этом ситуация по регионам более чем неоднородная. Более того, сильно разношерстной она бывает и внутри одного федерального округа.

— Разрыв в доходах богатых и бедных регионов растет — Данные Росстата говорят о том, что финансовая ситуация продолжает улучшаться не только на федеральном уровне, но и в большинстве регионов — на фоне уже проведенной бюджетной консолидации.

— Учитесь охранять — Тюремное ведомство сможет готовить специалистов в гражданских вузах — Тюремное ведомство сможет заключать целевые договоры с гражданами на обучение в гражданских вузах и колледжах. После получения диплома новоиспеченные специалисты должны будут не менее пяти лет отслужить в Федеральной службе исполнения наказаний.

— Броня для "черных беретов" — Подразделения морской пехоты на Тихоокеанском флоте получили первые танки Т-80 — Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВМ.

— Под стражей надежнее — Арестованный "вор в законе" останется в СИЗО — Басманный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемому "криминальному авторитету" и экс-владельцу футбольного клуба "Сатурн" Олегу Медведеву.

ИЗВЕСТИЯ

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— Старые вопросы нового облика: чего ждать от МиГ-35 — Экспортный потенциал новой машины на платформе МиГ-29 вызывает сомнения — На прошедшем авиасалоне МАКС-2019 одной из немногих действительно неожиданных новинок стал МиГ-35 в новой, "экспортной", модификации. Вновь модернизированный МиГ-29 выставлялся на отдельном помосте и активно пиарился, но это только заставляет в очередной раз задуматься о его судьбе. "Известия" оценили постсоветский опыт "МиГа" и его перспективы.

— Душа болит: как бороться с непрофильными вызовами "скорой" — По словам медиков, большинство вызовов за смену — далеко не экстренные — 9 сентября стало известно, что в стенах комитета Госдумы по охране здоровья активно обсуждают идею компенсации страховым компаниям расходов за ложные вызовы скорой помощи из кошелька несостоявшихся пациентов. О тонкостях инициативы, масштабах бедствия и нелегких трудовых буднях фельдшеров — читайте в материале "Известий".

— За собой на дно: молодая мать утопила двух детей в ледяной воде — Что толкает родителей на крайнюю жестокость к собственным отпрыскам — В городе Вилючинске Камчатского края молодая мать утопила двоих детей. Оставив на берегу коляску, клетчатый плед и ведерко, женщина привязала к себе пятилетнего сына, взяла на руки полуторамесячную дочь и пошла в ледяную воду. На крик детей прибежали очевидцы, но прибывшие на место оперативники спасти детей не смогли. Младенец погиб на месте, а старший ребенок скончался в реанимации. Что толкает молодых матерей на чудовищные преступления и почему убийства новорожденных наказываются менее строго, чем убийства младенцев, — в материале "Известий".

— Украсть с полки: что воришки сегодня тащат из продмагов — Конфликты расхитителей товаров и администрации нередко заканчиваются опасными потасовками — Массовой дракой закончилось выяснение отношений между администратором столичного сетевого маркета с предполагаемым магазинным вором. Сотрудник продмага уличил молодого человека в выносе неоплаченного товара, тот обиделся и позвал вооруженных битами друзей проучить менеджера. О том, как и кто сегодня обворовывает магазины и чем заканчиваются подобные конфликты, — в материале "Известий".

— Включили 4x4: россияне скупают китайские кроссоверы — На фоне успеха автомобилей из Поднебесной теряют спрос европейские и японские машины — В августе продажи автомобилей марки Haval выросли на 458%, у компании Geely — на 138%, причиной такого бума продаж стали два кроссовера: H6 и Atlas соответственно. На этом фоне ближайшие конкуренты — бюджетные французы и японцы — стремительно теряют интерес у россиян. В чем причина нынешней популярности китайских паркетников и удастся ли им изменить покупательское поведение российского потребителя, как это пару лет назад произошло на рынке смартфонов, разбирались "Известия".

— Что в стриминге тебе моём: каждый второй транслирует или смотрит его — Российский рынок потокового интернет-видео резко вырос — Последнее исследование российского рынка стриминга говорит о том, что каждый второй активный пользователь интернета в России (44%) смотрит потоковое видео или стримит сам. Согласно проведенному опросу, готовность платить ведущим интернет-трансляций выразила почти половина зрителей — 47%. Средняя сумма, которую пользователи готовы перевести авторам, — 703 рубля. По словам экспертов, стримы в России еще не достигли пика популярности и потенциал их монетизации продолжает расти. Если, например, сравнивать первые полугодия 2018 и 2019 годов, заработок стримеров на донатах увеличился на 62,8%, количество донатов — на 41%, а количество ведущих — на 38%.

— Абонентская расплата: армейские дроны найдут цель по сигналу сотового — Новые беспилотники комплекса РЭБ "Леер-3" смогут обнаружить противника даже по номеру мобильного телефона — В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу сотового телефона и навести на него артиллерию или авиацию. Новые дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3". Эти аппараты способны вычислить абонента не только при звонке или отправке SMS-сообщений, но и в случае, если мобильник выключен. Техника уже опробована на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане, сообщили источники "Известий" в Минобороны. По их словам, первые учения с применением новых беспилотников "Орлан-10" прошли этим летом и были признаны успешными.

— Держат лицом: чем новые смартфоны Apple отличаются от старых — iPhone 11 и 11 Pro появятся в России 20 сентября по цене 59 990 и 89 990 рублей — Вечером 10 сентября Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В целом аппараты не сильно отличаются от линейки прошлого года, отмечают эксперты. Новые iPhone по-прежнему очень дороги, а новшеств в них минимум. Однако ритейлеров это не пугает: спрос на новинки Apple был и есть всегда, уверяют их представители. Россия попадает в первую волну продаж — в нашей стране они начнутся 20 сентября. На предзаказ Apple дает два дня.

— Ход крылом: благодаря вертолетам ФТС выявила вдвое больше санкционки — Объемы обнаруженных запрещенных товаров в этом году подскочили до 70,8 тыс. т — С января по август в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. т запрещенной продукции, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Известиям" в пресс-службе ФТС. В это число входят как санкционные товары, так и продукты санкционного перечня без подтверждения страны происхождения. Рост выявления "запрещенки" в ведомстве объяснили использованием вертолетов и дронов для поиска фур с незаконной продукцией, следующих по проселочным и объездным дорогам, минуя пункты контроля. Всего с момента введения контрсанкций было обнаружено около 200 тыс. т недопустимых к ввозу европейских сельхозтоваров.

— Выборов нет — Борису Джонсону вновь запретили досрочное голосование — Отказ палаты общин провести внеочередные парламентские выборы поставил правительство Соединённого Королевства во главе с Борисом Джонсоном в безвыходное положение. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты. Теперь, когда парламент ушёл на пятинедельные каникулы, британскому кабмину не остаётся ничего иного, как вести с Евросоюзом переговоры о параметрах соглашения по Brexit. Однако и они могут идти лишь для отвода глаз: по оценкам политиков, в том числе и тех, кто уже покинул правительство Джонсона, руководство страны давно настроилось на выход без соглашения.

— Быть 3D: новые локаторы создадут трехмерную картинку цели — Радиофотонные технологии позволят российским пилотам быстрее и эффективнее находить противника — Российские военные получат радары, основанные на революционной технологии — радиофотонике. Благодаря таким локаторам можно распознавать сложные объекты и находить малоразмерные цели даже на фоне многочисленных помех. В отличие от традиционных радиолокационных станций при обработке сигнала они используют не СВЧ-электронику, а оптические устройства. Главное преимущество новой разработки в том, что она позволяет составить трехмерный портрет объекта и определить его тип. Уже через несколько лет радиофотонные локаторы будут устанавливать на перспективных истребителях и других системах вооружений, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве.

— Павлиний класс: все цвета радуги на Неделе моды в Нью-Йорке — Богемная элита мира собралась на подиумах и в залах — Традиционная осенняя Неделя моды проходит в Нью-Йорке с 6 по 14 сентября, а это значит, что в один из главных городов планеты съехались не только самые крутые дизайнеры, но и самые дорогие модели и самые богатые покупатели одежды.

— Крепкий супружеский долг: россияне стали реже разводиться — Эксперты связывают тенденцию с экономическими трудностями — Россияне стали реже разводиться. В январе–июле нынешнего года официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, зафиксировал Росстат. В том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар.

— Русская "шестерка": в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G — В СПбПУ придумали, как изменить уже существующую аппаратуру мобильных устройств и базовых станций — Пока в России ведутся споры о выделении частот для сетей 5G, инженеры уже трудятся над созданием устройств для связи следующего поколения. Прототип модема для сетей 6G разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ. Ученые из Петербурга постарались изменить форму радиоволны таким образом, чтобы для 6G не потребовалась новая инфраструктура. Для сетей нового поколения можно будет использовать сотовые вышки 5G — это значительно снизит стоимость внедрения технологии. Сейчас модем испытывается в условиях, максимально приближенных к реальным, рассказали "Известиям" разработчики.

— В состоянии эффекта: кабмин оценит все новые транспортные проекты — Проверка по методике Минэка необходима для принятия решения об объемах господдержки строек — Правительство нашло способ более оптимально использовать средства бюджета. Новые транспортные мегапроекты будут оценивать по специальной методике, которая выявит социально-экономические эффекты от их реализации. После проверки каждого планируемого мероприятия будет приниматься решение о формах и объеме его господдержки. Об этом говорится в письме первого вице-премьера Антона Силуанова президенту Владимиру Путину (есть у "Известий"). Так, планируется провести оценку магистралей Европа — Западный Китай, трассы М-7 и ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В Минэке подчеркнули: результаты проверок будут носить рекомендательный характер. То есть признание стройки неэффективной не будет означать ее нереализацию.

— Увидеть Париж и примирить: саммит "четверки" возможен до конца октября — Обмен между Россией и Украиной показал договороспособность Киева — Саммит "нормандской четверки", скорее всего, состоится до конца октября. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с ходом переговоров. По их словам, все стороны признают снижение интенсивности обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, а состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной создает позитивный фон для конструктивного диалога. И хотя их возвращение напрямую не связано с Минскими соглашениями, сам факт успешного завершения этого процесса говорит о том, что президент Владимир Зеленский способен выполнять обещания. В Госдуме РФ "Известиям" пояснили: происходящее в двусторонних отношениях делает саммит более осязаемым.

— Разрешите айти: искусственный интеллект подключат к решению госзадач — Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка использование новых технологий в управлении — В решении государственных задач могут начать использовать искусственный интеллект. О необходимости адаптации наработок в этой сфере к масштабам страны Владимир Путин заявил на встрече с предправления Сбербанка Германом Грефом.

— Дело — дрон: силовикам предлагают разрешить сбивать беспилотники — После наделения полиции, Росгвардии, ФСО и ФСБ таким правом в аэропортах и на митингах станет безопаснее — Силовикам могут разрешить сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над аэропортами и в местах скопления людей, например, при проведении массовых мероприятий. Такие положения содержатся в законопроекте, который Госдума 11 сентября планирует рассмотреть в первом чтении. "Известия" ознакомились с ним. Это позволит повысить безопасность полетов авиации, а также защитит от потенциальных атак террористов, поясняют авторы документа.

РБК daily

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— Малофеев откололся от "Справедливой России" — Основатель "Царьграда" решил отойти от большой политики — Бизнесмен и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев написал заявление о выходе из партии "Справедливая Россия", где он должен был стать зампредом. Он сосредоточится на работе во Всемирном русском народном соборе.

— Сенаторы на замену — Будет представлять новоизбранные власти в Совете Федерации — Стали известны основные кандидаты в Совет Федерации от пяти субъектов, где прошли выборы,—Татарстана, Тувы, Волгоградской и Брянской областей, Севастополя. Интрига сохраняется вокруг мандатов от Хабаровского края и Москвы.

— Следствие взяло голландский след — Бывшие совладельцы Промсвязьбанка заочно арестованы по обвинению в растрате и отмывании денег — Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в выводе из Промсвязьбанка 66 млрд руб. и $575 млн. Это первое дело против владельцев банков "московского кольца". СК одновременно расследует дела об ущербе ПСБ еще на 202 млрд руб.

— Свидетельство по сдельной цене — Бывшие акционеры Юкоса выдвинули новые обвинения в адрес России — Российские власти заключили несколько секретных сделок со свидетелями по делу Юкоса, чтобы те дали выгодные России показания, утверждают бывшие акционеры компании. Российская защита назвала эти заявления "домыслами".

— Указы о помиловании никогда не опубликуют — Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая входила в рабочую группу по обмену удерживаемых лиц, рассказала РБК, что процесс курировали Дмитрий Козак и Андрей Ермак и что в России еще 113 человек, которых хотел бы вернуть Киев.

— Хозторг здесь неуместен — В арбитраж подан иск о банкротстве популярной сети — "Мосхозторгу", открывавшему свои хозяйственные магазины на центральных улицах столицы, грозит банкротство—суд принял к производству первое заявление о несостоятельности розничной сети.

— Ароматы улетучились от маркировки — Почему срывается пилотный проект по размещению QR-кодов на духах и туалетной воде — Пилотный проект по маркировке духов и туалетной воды, который должен был начаться еще в июле, до сих пор, как утверждают парфюмеры, не стартовал. По их словам, не готовы методические рекомендации Минпромторга.

— Opal попал в опалу — Европейский суд ограничил поставки российского газа по сухопутному отводу "Северного потока" — Суд ЕС запретил "Газпрому" использовать газопровод Opal на полную мощность, что не позволит компании отказаться от транзита газа через Украину. Это решение может ухудшить позицию Москвы на переговорах с участием Еврокомиссии.

— НДПИ выходит на проектную мощность — Минфин предложил зафиксировать увеличенные налоги на нефтяную отрасль — Минфин предложил сделать постоянным повышенный НДПИ для нефтяников и "Газпрома", который был введен для поддержки бюджета и приносит около 350 млрд руб. в год. Деньги пойдут на финансирование нацпроектов, говорят в министерстве.

— ЦБ тянется к запретному плоду — Обнародованы новые предложения властей по ограничению розничного кредитования — Банк России предлагает наделить его новыми полномочиями по регулированию закредитованности населения. Среди предложений есть и прямой запрет на выдачу некоторых займов.