МЕХИКО, 11 сен /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что переговоры с правительством США по вопросу нелегальной миграции прошли успешно и вопрос о введении США пошлин на товары из Мексики больше не стоит.

"Американская сторона признала, что Мексика выполняет свои обязательства, так что риск введения односторонних пошлин на товары, которые производятся в Мексике и продаются в США, миновал", — сообщил Обрадор в ходе утренней пресс-конференции.

В конце мая президент США Дональд Трамп пригрозил введением 5% пошлины на мексиканские товары, если Мексика не остановит поток нелегальных мигрантов в направлении США. Мексика в свою очередь обязалась взять ситуацию под контроль в кратчайшие сроки.

Как сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, возглавлявший национальную делегацию на переговорах с США, с июня по август комплекс мер, предпринятых правительством Мексики, позволил сократить поток нелегальных мигрантов на 56%.

План действий Мексики включает усиление иммиграционного контроля в пограничных с США регионах силами национальной гвардии, а также регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.