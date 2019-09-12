ЛОНДОН, 11 сен /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании поступило безответственно, проигнорировав предупреждения об опасности Brexit без сделки и скрыв их от народа, и премьер Борис Джонсон должен признаться, что повел себя недобросовестно, заявил "теневой" министр по вопросам выхода из ЕС Кир Стармер.

В среду вечером кабинет министров опубликовал закрытую справку, в которой приводится перечень последствий Brexit без сделки. В документе говорится, что Британия столкнется с негативными последствиями этого в первый же день. Джонсон долгое время игнорировал призывы обнародовать эту информацию и заявлял, что Brexit без сделки не нанесет ущерба стране, однако его слова противоречили мнению отраслевых и профессиональных объединений и профсоюзов. Также премьер отрицал наличие такого документа и обвинял оппозицию в запугивании населения.

"Эти документы подтверждают существенные угрозы выхода из ЕС без соглашения, которые лейбористы отчаянно пытаются предотвратить. Совершенно безответственно со стороны правительства пытаться игнорировать эти предупреждения и скрывать факты от общества. Борис Джонсон обязан признать, что он повел себя недобросовестно по отношению к британскому народу", — говорится в заявлении Стармера, распространенном в среду вечером в ответ на публикацию правительственной справки.

Министр заявил, что необходимы срочные дальнейшие шаги для предотвращения Brexit без сделки.

"Сейчас важно, как никогда, чтобы парламент собрался и получил возможность тщательно изучить эти документы с тем, чтобы предпринять все необходимые шаги для исключения выхода из ЕС без соглашения", — сказал Стармер.

В среду вывод шотландского сессионного суда о том, что приостановка работы парламента Великобритании была незаконной, вызвал шквал обращений к премьеру Джонсону с требованиями созвать парламент и даже уйти в отставку. Созвать парламент потребовали, в частности, глава фракции Шотландской национальной партии в палате общин Иан Блэкфорд и исключенный недавно Джонсоном из Консервативной партии парламентарий Доминик Грив.

Некоторые парламентарии, демонстрируя свой протест, явились в среду на работу, отметив в социальных сетях, что премьер-министра, который по идее должен по средам отвечать на вопросы коллег, нигде не видно.