ВЛАДИВОСТОК, 12 сен /ПРАЙМ/. Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.

Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям.