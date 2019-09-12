ВАШИНГТОН, 12 сен /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) продолжит выполнять обязательства перед Аргентиной, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Джерри Райс.

"Наша приверженность (исполнению обязательств) перед Аргентиной по-прежнему сильна", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, не жалеет ли МВФ о том, что решил согласиться на программу помощи Аргентине и не были ли занижены риски аналитиками фонда.

Райс продолжил, что "задача МВФ заключается в том, чтобы стабилизировать сложную ситуацию и обеспечить возврат доверия (властям), проложив путь к росту".

Он также рассказал, что МВФ ожидает главу аргентинского минфина Эрнана Лакунсу для переговоров по дальнейшей финпомощи в сентябре.

В конце августа международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной и национальной валютах с B2 до Caa2 на фоне растущих ожиданий относительно убытков инвесторов вследствие растущего давления на государственные финансы, о чем свидетельствует намерение правительства продлить срок погашения по долговым обязательствам.

Еще раньше другое рейтинговое агентство из "большой тройки", S&P Global Ratings, установило суверенный рейтинг Аргентины на преддефолтном уровне "CCC-/C" c негативным прогнозом. Рейтинг "CCC" означает, что эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам, и его возможности зависят от благоприятных экономических условий.

Этому предшествовало заявление правительство Аргентины о намерении начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга. В тот же день МВФ сообщил, что анализирует предложения Аргентины.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.