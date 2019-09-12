МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Венесуэльский штат Миранда начинает экспорт цветов в Россию, сообщил РИА Новости губернатор Эктор Родригес, который принял участие в московской выставке "Цветы-Экспо".

"Мы начали процесс экспорта цветов из Миранды в Россию. Российский рынок один из наиболее крупных в мире, однако производители Миранды его не знали", — сказал он, добавив, что в основном штат был ориентирован на поставки в Северную Америку и Европу.

Родригес также сообщил, что изучает возможность проведения расчетов в рублях. "Мы встречались с российскими финансовыми институтами, ответственными за тему финансов, чтобы проводить экономические операции в рублях и не зависеть от доллара", — сказал губернатор.

В начале июня вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами сообщал РИА Новости, что Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией.

Губернатор штата Миранда является одной из ключевых фигур в команде президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ему, наряду с главой МИД и министром связи и информации, Мадуро доверил ведение переговоров с оппозицией.