МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Российские операторы связи проверят средства блокировки Telegram на реальных пользователях в Тюмени, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в телекоммуникационных компаниях.

Как сообщает один из собеседников издания, Роскомнадзор выдал оборудование, которое сейчас устанавливается при помощи сотрудников ведомства. При этом он отметил, что оборудование устанавливается в Тюмени. Второй собеседник агентства подтвердил, что тестирование будет проходить в Тюмени. Также он уточнил, что проверка работы средств блокировки Telegram должна завершиться до конца сентября.

По словам источника издания, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс, созданный российским разработчиком "РДП.ру", 15% которого контролирует "Ростелеком".

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все ещё доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера.