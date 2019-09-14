МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. Украина намерена согласиться на новый кредитный транш МВФ в размере около 5 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Новое расширенное финансирование придет на смену кредитной программе stand by, начатой в 2014 году. Отмечается, что новый кредит будет предоставлен Украине на три года.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу во вторник на Украине, планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в среду на брифинге, что кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией Международного валютного фонда.

В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.