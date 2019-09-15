С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен /ПРАЙМ/. Проект о субсидировании части затрат для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, "пока вызывает вопросы", заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский перед встречей с представителями руководства зарубежных кинокомпаний в Петербурге.

"Тот проект постановления, который проходит согласования между различными ведомствами в отношении стимулирования субсидирования иностранных компаний, снимающих в России, пока у нас вызывает вопросы. С концепцией ознакомился, мне кажется, что его можно сделать лучше. Мы обязательно обсудим это с министром (экономического развития Максимом) Орешкиным на следующей неделе", — сказал Мединский.

Он добавил, что Санкт-Петербург — уникальная локация для съемки, которая привлекает кинопродюсеров со всего мира. "Но без дополнительного стимулирования, административного, организационного и финансового, завлечь крупные киностудии довольно тяжело", — сказал министр.

Он отметил, что к работе с иностранными кинокомпаниями Россия готова "и идеологически, и организационно", а также может предоставить хорошо подготовленные профессиональные кадры.

Встреча министра с кинопроизводителями и продюсерами состоялась в рамках форума "Синепозиум-2019". В мероприятии также участвовала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Среди участников были глава производства Blumhouse Джанетт Волтурно, продюсер фильмов "Безумный Макс: дорога ярости", "Шпионские игры", "Планета обезьян", "Пятый элемент" Иан Смит, исполнительный вице-президент Legendary Television & Digital Media Эшли Райс и другие.

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, утверждающий правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат в связи с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории РФ. Субсидию могут получать создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. Предполагается, что субсидии можно будет получить на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудио-оборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала, являющегося гражданами РФ, и другое.

Максимальный размер субсидии в 30% от фактически понесенных на территории РФ затрат могут получить создатели, если "в сюжете представлены локации, архитектурные объекты, объекты культурного наследия или элементы национальной культуры, связанные с Россией, национальные атрибуты, напрямую способствующие продвижению позитивного образа России".