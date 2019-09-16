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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дружба налогов — Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только — "Ъ" ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.

— Норвежский связной — Визит Сергея Лаврова в Киркенес может быть омрачен шпионским – скандалом — Как ожидается, в конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров посетит норвежский город Киркенес, где пройдут торжества по случаю 75-летия освобождения советскими войсками северной части Норвегии.

— Тактика выжженной нефти — Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля — Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы, лишила страну почти 60% добычи, а мир — 6% поставок нефти.

— Лекарства впали в зависимость от цен — Российские препараты выпадают из госзакупок из-за дороговизны — Новая методика Минздрава по формированию начальной максимальной цены контракта при госзакупках лекарств привела не только к массовым срывам аукционов, но и к сокращению доли российских препаратов в общем объеме закупок.

— Самозанятых предложат донорам — Новый налоговый режим обещан богатым регионам — Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются.

— Лекарствам подбирают страховую форму — Минздрав планирует запустить пилотные проекты по снабжению граждан таблетками — Минздрав подготовил проект единого регистра получателей льготных лекарств.

— Россияне обустроились в сети — Мониторинг технологий — Несмотря на низкую позицию в "Индексе лучшей жизни" ОЭСР — 33-ю из 40 стран в 2017 году — по "цифровому благополучию" Россия соответствует среднему уровню развитых стран и даже опережает их по отдельным индикаторам, посчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

— Недвижимость экс-главы Росалкогольрегулирования арестовали по списку СКР — Следствие приняло обеспечительные меры в пользу потерпевших — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна.

— К чиновницам подошли через обналичку — Осуждены теневые банкиры, услугами которых пользовались сотрудницы Росимущества — Как стало известно "Ъ", в Москве вынесен приговор группе обнальщиков, разработка которых позволила сотрудникам МВД выйти на заместителя главы Росимущества Елену Паткину и двух ее сообщниц.

— В недоливе бензина обвинили вредоносную программу — Расследуется дело о хищениях на ставропольских АЗС — Как стало известно "Ъ", Федеральная служба безопасности РФ продлила срок следствия по делу об организованном преступном сообществе, действовавшем на территории Ставропольского края с 2012 года и занимавшемся с помощью вирусных программ хищениями средств при продаже бензина и дизельного топлива на АЗС.

— Правила хорошего отлова — Утверждены методические указания по обращению с безнадзорными животными — Правительство РФ утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев, которые должны стать руководством для региональных властей в этой сфере.

— Молоко добежать не успевает — Отраслевой союз и другие производители жалуются на новые правила установления санитарно-защитных зон — Национальный союз производителей молока — "Союзмолоко" просит Минстрой пересмотреть сроки прекращения действия предварительных санитарно-защитных зон (СЗЗ), которые истекают в конце 2019 года.

— Бурятию обуревают страсти — К требованию отмены выборов в Улан-Удэ добавилось требование отставки главы республики — Через неделю после выборов Бурятия остается единственным регионом, где результаты голосования обсуждают на улицах.

— "Нетаньяху продемонстрировал, что может в любой момент поговорить с лидерами сверхдержав" — Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн дал интервью "Ъ" — Завтра в Израиле состоятся выборы в Кнессет. Частью избирательной кампании стала битва между крупными партиями за голоса русскоязычных избирателей. Почему важны эти голоса и как борется за них партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, рассказал в интервью корреспонденту "Ъ" Марианне Беленькой спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.

— Такси прокладывают новый маршрут — Разработкой отраслевого законодательства займется рабочая группа — По поручению вице-премьера Максима Акимова профильные министерства создадут для модернизации законодательства о такси рабочую группу, к участию в которой приглашены агрегаторы.

— Нефть оторачивают льготами — Минэнерго хочет до 30% снизить НДПИ для оторочек — Минэнерго хочет снизить НДПИ для разработки нефтяных оторочек до уровня 30% от базовой ставки.

— Ритейлеров призвали к соразмерности — Штрафы для поставщиков могут снизиться — Практика выставления ритейлом штрафов поставщикам на суммы, превышающие ущерб от нарушений, может прекратиться.

— Короткие кредиты ушли в прошлое — Ставки по ним снизились до уровня 2011 года — В июле ставка по коротким кредитам нефинансовым компаниям оказалась на рекордно низком уровне с октября 2011 года.

— НПФ не готовы брать ипотеку — Даже если ЦБ упростит вложения в ипотечные облигации — В ЦБ обсуждают возможность вложения пенсионных средств негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), выделив их в специальную категорию.

— Срочный сбой — Московская биржа приостановила торги впервые за полтора года — Впервые с февраля 2018 года Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за технического сбоя.

— Банки против равенства с коллекторами — Но шансы повлиять на изменение полномочий ФССП невелики — Банкиры обратились в Минюст с просьбой не распространять на них полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за взысканием долгов физлиц.

— ОАО РЖД отцепляется от ремонта вагонов — Монополия передает его дочерним структурам — ОАО РЖД начало процесс передачи участков текущего отцепочного ремонта в аренду своим вагоноремонтным предприятиям.

— "Красное Сормово" отвесит сухогрузов — Верфь может получить контракт на 20 млрд рублей — Как стало известно "Ъ", входящая в Объединенную судостроительную корпорацию нижегородская верфь "Красное Сормово" может получить контракт еще на 20 сухогрузов RSD59 от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

— Лом принесли в суд — Оспорено разрешение ФАС на продажу "ТМК-Чермет" — Как выяснил "Ъ", сделка по покупке "Трансломом" металлоломного бизнеса ТМК, входящего в группу "Синара" Дмитрия Пумпянского, столкнулась с новыми проблемами.

— Тактика выжженной нефти — Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля — Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы, лишила страну почти 60% добычи, а мир — 6% поставок нефти.

— МТС соберет "Яндекс" в пакет — В салонах оператора предложат установить приложения интернет-компании — МТС планирует предложить покупателям своей розничной сети установку на смартфоны пакета приложений, включающего сервисы "Яндекса".

— Фонды поделят "Галерею" — Торгцентр может достаться Mubadala и РФПИ — Рассчитывающей минимизировать свое присутствие на российском рынке американской группе Morgan Stanley удалось достичь принципиальной договоренности о продаже торгцентра "Галерея" в Санкт-Петербурге.

— В BlaBlaCar нашли подложные документы — Автобусные перевозчики пожаловались на сервис в Роскомнадзор — Российские автобусные перевозчики снова предъявили претензии к крупнейшему карпулинговому сервису BlaBlaCar.

— Бразильская угроза ликвидирована — Многомесячные атаки хакеров не прошли даром для российских банков — "Ъ" стали известны детали кибератаки на российские банки из Бразилии. Всего нападению подверглись восемь банков.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Государство будет терять на льготах нефтяникам до 2,3 трлн рублей в год — Властям придется снизить НДПИ для 90% месторождений нефти в России к 2033 году — Нефтяные компании каждый год отчитываются перед Минприроды, что нашли в России столько же запасов нефти, сколько добыли, продали или переработали в минувший год, но качество запасов российских месторождений ежегодно падает, утверждает Минэнерго.

— Кремль повышает ставки в переговорах о первой встрече Путина и Зеленского — Москва хочет "железных договоренностей" с Киевом до саммита — Москва ждет от Киева письменного обязательства применить формулу Штайнмайера – предложенный бывшим министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и согласованный прежними украинскими властями порядок наделения Донбасса особым статусом.

— Задержанный по запросу США топ-менеджер ОДК отказался признавать вину — Но его выдача в США весьма вероятна, считает эксперт — В четверг апелляционный суд Неаполя рассмотрит дело директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, задержанного в Италии по запросу США.

— Прошедшие в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы всего 39 млн рублей — Это в 9 раз меньше, чем их оппоненты от власти — Два кандидата от "Справедливой России", которые благодаря "умному голосованию" победили на выборах в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию соответственно 5000 и 0 рублей, следует из финансовой документации на сайте Мосгоризбиркома.

— Чиновники хотят ускорить торги имуществом банкротов — Минэкономразвития предлагает сразу снижать цену, антимонопольная служба против — Внести существенные изменения в процедуру торгов имуществом банкрота предлагает Минэкономразвития.

— Бюджетный дефицит США превысил $1 трлн — Финансировать его власти хотят с помощью сверхдлинных облигаций — Дефицит бюджета США в текущем финансовом году (закончится 30 сентября) уже превысил $1 трлн, сообщило министерство финансов.

— Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет — Таким образом власти ищут инструмент для снижения недовольства в стране, считает эксперт — Правительство впервые за пять лет проиндексирует материнский капитал.

— "Ашан" начал торговать в интернете через одну из площадок Alibaba Group — На Tmall сеть гипермаркетов продает пока только непродовольственные товары — Сеть гипермаркетов "Ашан" открыла российский интернет-магазин на площадке Tmall, которая вместе с Aliexpress принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba Group.

— Нефть может подорожать до $100 за баррель из-за атаки дронов — Саудовская Аравия на неопределенное время вдвое сократила добычу нефти — В ночь на субботу, 14 сентября, 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик.

— Хотин растратил почти всю "Югру" — Бывшему владельцу банка вменяют растрату 290 млрд рублей средств банка — Против бывшего владельца рухнувшего банка "Югра" Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса) 283 млрд руб. средств банка.

— "Газпром" не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе — По решению европейского суда компания сократила загрузку "Северного потока", но не наращивает поставки по другим маршрутам — Тринадцатого сентября оператор трансгерманского газопровода OPAL, OPAL Gastransport, сообщил о получении постановления Федерального сетевого агентства Германии об ограничении доступа к мощностям трубы.

— Минтранс помирился с Чехией в ущерб "Аэрофлоту" — В обмен на снятие ограничений на полеты из Жуковского Czech Airlines сможет чаще летать над Россией из Праги в Сеул — Конфликт между авиавластями России и Чехии прекращен.

— Девелопер из Баку купил бывший проект Universal Studios в Москве — Пока новый владелец будет использовать участок под офисы и склад — Банк "Траст" сообщил о продаже 100% акций "Русинкома", которому, в свою очередь, принадлежат права на 21,7 га и офисно-складской комплекс на 111 000 квадратных метров на Варшавском шоссе.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Земля за забором – твоя — С сегодняшнего дня дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке — Гражданам не придется больше скрывать, что в свидетельстве о собственности записаны "законные" десять соток, а на деле их 12.

— Наказание от 14 и старше — Надо ли понижать возраст уголовной ответственности для подростков?— Госдума начала сбор отзывов на законопроект, предлагающий понизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Сегодня подростка-живодера могут отправить на скамью подсудимых только с 16-го дня рождения.

— Без проволочек и бесплатно — Процедуру банкротства граждан предлагают серьезно упростить — Из-за дороговизны и ряда бюрократических проволочек процедура банкротства пока остается недоступной. В Госдуме предлагают сделать этот механизм более эффективным. В нижнюю палату парламента внесен законопроект об упрощенном — внесудебном — банкротстве гражданина.

— Платежи ушли в смартфон — Через приложение для самозанятых "Мой налог" пробито 20 миллионов чеков — Самозанятыми в России официально стали уже свыше 200 тысяч человек. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

— Экономным вход запрещен — Пассажиров не пустят в ВИП-залы аэропортов в 18 городах — Авиакомпания "Аэрофлот" изменила правила использования своей программы лояльности. С 15 сентября ограничен доступ участников золотого уровня, купивших билеты класса эконом, в бизнес-залы в аэропортах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска.

— Ради жизни — Владимир Путин посетит центр ядерной медицины в Димитровграде — О разведении кабарги — оленя, из которого добывают мускус — и передовых методах лечения опухолей на встрече с президентом рассказал глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

— Не просто озеро — Глава государства дал поручения по сохранению Байкала — Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по сохранению озера Байкал.

— Дело Идлиба — Владимир Путин посетит Анкару — В понедельник президент Владимир Путин отправится в Турцию на пятую встречу глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Саммит Россия — Турция — Иран пройдет в Анкаре.

— Находка для шпиона — Николай Патрушев раскритиковал чиновников за работу в Сети – 236 — Проверки в органах государственной власти и местного самоуправления свидетельствуют о допускаемых нарушениях правил защиты служебной информации.

— Как потратить триллион — Минфин и Банк России поспорили о нефтяных сверхдоходах — Минфин резко отреагировал на предложение председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной поднять цену отсечения в бюджетном правиле, которое она высказала на банковском форуме в Сочи.

— По дням и часам — Дмитрий Медведев обсудил трудовое право с Михаилом Шмаковым — При совершенствовании трудового законодательства нужно сохранить все действующие гарантии для работников, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Опять вместе — Началось окончательное воссоединение Русской церкви — В субботу на Священном Синоде Русской православной церкви под ее юрисдикцию был принят Архиепископ западноевропейских приходов русской традиции Иоанн (Реннето). За ним к Русской церкви собирается присоединиться большая часть клириков, приходов и мирян.

— Кому прибавка — Социальные пенсии проиндексируют на 7 процентов в 2020 году — В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 3,8%, после этого его размер составит 466 617 рублей. Причем проиндексируют не только сам сертификат, но и остаток средств, если семья частично маткапитал уже потратила. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

— Госуслуги станут ближе — Стали известны даты запуска еще двух суперсервисов — Суперсервис оформления и выдачи электронных документов об образовании будет запущен в пилотном режиме в 2022 году.

— Как пройти к Ыбе — В центре Москвы проходит праздник географии — Тест на знание географии: вы сидите в казацком курене, в одном окошке — чум, в другом — Царская и Набатная башни Кремля. А перед крыльцом указатель-подсказка: до Ыбы — 1201 км, до Марса всего 77 км. Ну и где же вы?

— Кто взорвал баррель — Поднимется ли цена на нефть в понедельник?— Два саудовских нефтеперерабатывающих завода, принадлежащие госкомпании Saudi Aramco, подверглись нападению десяти дронов рано утром в субботу. В результате атаки на объектах вспыхнули пожары, и, несмотря на то что их удалось локализовать, ущерб предприятиям был нанесен немалый. Как рассказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман, добыча сырой нефти в стране сократилась на 5,7 миллиона баррелей в сутки, что составляет примерно половину от суточной нефтедобычи в королевстве.

— Минтранс разгрузит фуры — Правила весового контроля могут смягчить — Автоперевозчикам могут упростить провоз сверхнормативных грузов, а на автоматических комплексах весогабаритного контроля будут регулярно замерять точность показаний. Такие решения принял министр транспорта Евгений Дитрих на личном приеме граждан.

— Чукoтка зажигает — Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" встал к причалу в Певеке и станет самой северной в мире АЭС — Самый северный и самый удаленный от привычных коммуникаций регион нашей страны — Чукотский автономный округ — становится самым "атомным" из всех 85 субъектов Российской Федерации.

— Год обменов открывается — Конкурс на лучший лозунг для российско-корейских отношений открыт — Корейские автомобили, смартфоны, компьютеры, фильмы, корейская эстрада К-ПОП — все это уже очень хорошо знакомо жителям России. "Корейский элемент" стал неотъемлемой частью повседневной жизни и быта современных россиян.

— Сноуден включил жену в мемуары — Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден включил записи своей жены Линдсей Миллс в мемуары "Личное дело", которые поступят в продажу 17 сентября. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжение которого попала книга — Как признается на страницах своего произведения сам Сноуден, он решил использовать отрывки из личного дневника его тогда еще подруги Миллс, чтобы показать, что происходило с ней после того, как ему пришлось покинуть США.

— Рекомендовано слушать — Песни ABBA, Queen и Окуджавы вошли в "культурный норматив" школьника — Минкультуры и минпросвещения опубликовали "Культурный норматив" для школьников. В него вошли списки музыкальных, народных и литературных произведений, фильмов, спектаклей и даже картин, с которыми рекомендуется знакомить детей после уроков.

— Скончался академик Виктор Ивантер — Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября — Последние 33 года он работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, сначала заместителем директора, потом 20 лет возглавлял институт, а с 2018 года являлся его научным руководителем.

— Китай не только "мировая фабрика", но и "мировой рынок" — Накануне визита в Россию премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал интервью "Российской газете" — С 16 по 18 сентября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетит Россию с официальным визитом и примет участие в 24-ой регулярной встрече глав правительств Китая и России.

— Мы должны быть болгарами — Николай Малинов, задержанный в Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России, дал интервью "Российской газете" — В центре Болгарии рядом с городом Казанлык у подножия знаменитой горы Шипка прошел масштабный слет (по-болгарски "собор") русофилов под названием Национальный слет друзей России.

— Гуайдо связали с наркотрафиком — Генпрокуратура Венесуэлы начала новое разбирательство в отношении президента-самозванца Хуана Гуайдо. Поводом для такого шага послужили недавно появившиеся фотоснимки, на которых оппозиционер запечатлен в обнимку с главами местной преступной группировки, которая занимается торговлей наркотиками — Как сообщил генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб, в настоящее время власти собирают улики, которых уже сейчас достаточно, чтобы возбудить уголовное дело о связях Гуайдо с наркокартелем Лос Растрохос.

— Прогулки по 5-й авеню закончились задержаниями — В Нью-Йорке арестовали 76 митингующих — Стоило участникам проходившей в Нью-Йорке демонстрации перекрыть 5-ю авеню на Манхэттене под предлогом проведения "мирной прогулки", как полиция Нью-Йорка немедленно приступила к задержаниям. Были арестованы 76 человек.

— По воде и по земле — В подмосковных Усово и Ильинском прошел восьмой Елисаветинский крестный ход — Восьмой Елисаветинский крестный ход посвящен 155-летию со дня рождения святой преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой (18 сентября — день ее именин) и 145-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева.

— Капот дороже — СК вернул из суда дело томского подростка, защищавшего своего щенка — В Томске благодаря общественному резонансу обозначился новый поворот в деле подростка, которого отдали под суд за удар по машине, сбившей его щенка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным детально разобраться в сложившейся ситуации и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба.

— Гречиху не поделили — Алтайскому фермеру не дают убрать свой урожай — В Бийском районе Алтайского края развернулась настоящая битва за урожай: крупная сельхозкомпания отбирает у небольшого фермерского хозяйства выращенную гречиху.

— Сосны вьются в небо — В России стартовала акция по высадке деревьев "Сохраним лес" — Стартовала Всероссийская акция "Сохраним лес", главная цель которой — восполнение лесных ресурсов после пожаров. Она продлится по 31 октября.

— Лобовой удар — ДТП под Ярославлем унесло жизни восьми человек — В одиннадцатом часу утра субботы, 14 сентября, на дороге Ярославль — Иваново в лоб столкнулись фура и полный пассажиров рейсовый автобус "ПАЗ", двигавшийся из Ярославля в райцентр Гаврилов-Ям. Итог — восемь смертей, 28 человек ранены.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Неделя 4.0 — Власти хотят устроить эксперимент по четырёхдневке — На этой неделе в Минтруде пройдёт совещание, на котором планируется обсудить введение четырёхдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда.

— Теорема Анкары — Чего ждать от встречи Путина с лидерами Турции и Ирана — Главы стран астанинского формата обсудят сирийский вопрос и попытаются найти выход из затянувшегося кризиса

— Сутки в сторону: рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет краткосрочным — На мировом рынке черное золото вряд ли подорожает выше $70 — Ракетные атаки на НПЗ в Саудовской Аравии и последовавшее двукратное сокращение суточной добычи нефти не приведут к резкому росту цен на топливо, и стоимость барреля вряд ли поднимется выше отметки в $70, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— Дальше — дольше — Новый обмен может пройти после саммита "четвёрки" — Конкретного списка возможных участников второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной ещё нет. Об этом "Известиям" рассказали собеседники, знакомые с ситуацией, информацию подтвердил адвокат россиян Валентин Рыбин.

— В два счётчика — Рынок агрегаторов за год вырос на 100% — Рынок агрегаторов такси растёт двузначными темпами. Его объём в денежном выражении в прошлом году составил 290,5 млрд рублей против 146,8 млрд в 2017-м.

— В море волнуются: механик возглавил топ самых завидных вакансий — Такую сумму готовы платить за ремонт оборудования на рыболовном судне — Вакансия механика по ремонту оборудования на рыболовном судне стала самой высокооплачиваемой в российских службах занятости по итогам первого полугодия. Также среди завидных должностей — пилот самолета и начальник участка в угледобывающей компании.

— С катера дорога — Эксперты выступили против увеличения загрузки прогулочных судов — Маломерным судам, перевозящим туристов, могут разрешить брать на борт до 20 человек, а прогулочным — до 30. С таким предложением по изменению действующих нормативов собирается в сентябре выступить Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

— Полный пенсион: для домов престарелых создают новые стандарты — Они помогут решить проблему дефицита мест и качества услуг в таких заведениях — В России обновят нормы и правила, а также стандарты строительства домов для престарелых.

— Ушли из базы — В Сеть утекли 14 млн записей с персональными и коммерческими данными — Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попало в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД).

— Батареи потопления: береговые войска получат сверхмощную артиллерию — Обновленные "Пионы" защитят Калининградскую область — Артиллерийские бригады береговых войск получат на вооружение батареи сверхмощных пушек 2С7 "Пион".

— Мал да удар: беспилотники вооружат крылатыми ракетами — Подразделения БПЛА-невидимок "Охотник" могут стать полноценной заменой самолетам — Западное и южное стратегические направления усилят новейшими стелс-беспилотниками "Охотник".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Эльвира Набиуллина смягчила взгляды на благосостояние – Эльвира Набиуллина удивила удивила Минфин заявлением о возможном изменении бюджетного правила, в рамках которого ФНБ наполняется нефтяными деньгами. "Странно такие предложения слышать от Центрального банка", — заявили в министерстве — Через год после отказа от смягчения бюджетного правила — одного из основных механизмов, позволяющих российской экономике меньше зависеть от цен на нефть, власти вернулись к этому вопросу.

— Дело "Югры" подорожало на 283 миллиарда – Объем инкриминируемой Алексею Хотину растраты стал рекордным для России – СКР возбудил новое дело в отношении бывшего владельца банка "югра" Алексея Хотина, вменив ему растрату в общей сложности 290 млрд рублей.

— Я пока не собираюсь уходить – Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РБК – об отношении к изменению Конституции, детях чиновников во власти, проблемах SSJ100 и будущем C-500, а также о мусорном кризисе, сокращениях и квартире за 5 миллиардов.

— Накопление выше среднего – Большинство россиян готовы делать сбережения при доходе от 35 тысяч рублей – Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход не менее 35 тысяч рублей на члена семьи, чтобы начать копить, показал опрос для СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

— Культурный размен – Региональные музейные комплексы будет строить компания Геннадия Тимченко, а не Аркадия Ротенберга — "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 млрд рублей, смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ.

— Лицензионные активы Антипинского НПЗ растут в цене – Правительство готовит снятие обременений с перешедшего Сбербанку за долги предприятия – Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.

— Надзор не дает раскрыть створки – Производители морепродуктов предложили изменить правила экологической экспертизы – Крымские предприятия по разведению устриц и мидий заявили о чрезмерных надзорных требованиях.