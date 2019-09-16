ДОХА, 16 сен — ПРАЙМ. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что они могут в любой момент подвергнуть новой атаке объекты в Саудовской Аравии.

"Предупреждаем компании и иностранцев, чтобы не находились в местах, которые подверглись нашим ударам, потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время", — сказал телеканалу "Аль-масира" официальный представитель вооруженных сил хуситов.

Представитель хуситов утверждает, что они располагают вооружением, способным достигнуть любой цели в Саудовской Аравии, когда они захотят, поэтому королевство должно считаться с этим и прекратить свою агрессию против Йемена.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".