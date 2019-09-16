МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал мессенджеры WhatsApp и Telegram ненадежными и предостерег чиновников и членов правительства от их использования. В интервью французской радиостанции France Inter он назвал это "большой ошибкой", отвечая на вопрос корреспондента, сообщившего, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram.

Сноуден отметил, что любая из этих программ лучше, чем простые SMS-сообщения или использование телефона без кодовой защиты. "Но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка", — сказал он.

Экс-сотрудник спецслужб США напомнил, что в 2014 году владельцем приложения стала компания Facebook Inc. С этого момента она слой за слоем удаляет из WhatsApp разные уровни защиты. Это позволяет компании при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей.

Столь же критично Сноуден отозвался и о Telegram. "Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", — отметил он.

Взамен он посоветовал использовать мессенджеры Signal и Wire, которые, по его словам, используют лучшее шифрование и не принадлежат Facebook.