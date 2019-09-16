МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Туроператор TUI Россия берет на себя заботу обо всех туристах ООО "Эллада Тур", пострадавших от действий данного агентства, и чьи туры были забронированы у туроператора TUI Россия, сообщает пресс-служба компании.

По данным туроператора, агентство "Эллада Тур" без объяснения причин отказало своим клиентам в предоставлении оплаченных ими туристических услуг, вследствие чего был сорван отдых порядка 50 человек.

"Информация от пострадавших туристов, которые бронировали туры в "Эллада Тур", туристическом агентстве, работавшем под вывеской TUI, начала поступать в офис туроператора на прошлой неделе. В настоящий момент в офисе туроператора идет работа по заявкам данного агентства, с целью выявления всех пострадавших от действий агентства туристов. Ситуация осложнена тем, что представители агентства не идут на контакт и не предоставили контактную информацию по клиентам, забронировавшим туры TUI", — прокомментировали ситуацию у туроператора.

В компании уточнили, что агентство также могло реализовывать клиентам туры от других туроператоров, бронируя их напрямую. По ним информация выясняется через обращение в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

"Хоть закон не обязывает нас нести ответственность за действия агентства, являющегося самостоятельным юридическим лицом, мы возьмем эти расходы на себя, чтобы обеспечить отдых людей, которые не виноваты в сложившейся ситуации", — сказал генеральный директор TUI Россия Тарас Демура. Он также выразил надежду, что и другие туроператоры также проявят социальную ответственность и последуют примеру TUI.

У туроператора уточнили, что "Эллада Тур" не является собственным офисом TUI, это самостоятельное юридическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством, в частности согласно закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", несёт полную ответственность за свои действия.

На сегодняшний день договор с агентством расторгнут туроператором в одностороннем порядке, и оно лишено права работать под товарным знаком TUI. Туроператор запустил процедуру сбора документов для обращения в суд с исковым заявлением к "Эллада Тур" о взыскании финансового ущерба и ущерба, нанесенного репутации туроператора.