АФИНЫ, 16 сен /ПРАЙМ/. Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита МВФ, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита МВФ. Этот шаг повышает доверие к стране, улучшает показатели устойчивости государственного долга и экономит ресурсы для Греческого государства", — написал премьер в своем аккаунте в Twitter.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас сообщил, что в минувшую пятницу проинформировал Еврогруппу о намерении правительства досрочно погасить часть кредитов Международному валютному фонду, и в понедельник в сотрудничестве с агентством по управлению госдолгом (PDMA) направил соответствующие письма — запросы к Европейскому фонду стабильности и Европейскому фонду финансовой стабильности.

"Этот шаг имеет особое значение для страны и ее экономики", — говорится в заявлении министра, поступившем в РИА Новости.

По словам Стайкураса, это повышает доверие к стране и ее уверенность в своих силах, обеспечивает прямые дохода для греческого государства в размере около 70 миллионов евро, так как закрываются дорогостоящие кредиты с годовой процентной ставкой 4,91%, когда текущая стоимость кредитов правительства Греции на 10 лет, как и средняя стоимость обслуживания государственного долга, составляют около 1,6%.

"Улучшаются показатели устойчивости государственного долга, и снижаются рыночные риски, обусловленные специфическими характеристиками кредитов МВФ, обеспечивая тем самым необходимую предсказуемость будущих расходов", — говорится в заявлении.

Косвенный положительный эффект может быть оказан и на кредитный рейтинг страны, полагает Стайкурас.

ГОСДОЛГ

Общая задолженность Греции перед фондом составляет около 9,8 миллиарда евро. Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро.

Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа должны быть официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.

О планах погашения кредита МВФ заявляло несколько месяцев назад предыдущее правительство Греции.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов. В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

В 2018 году госдолг Греции составил более 357 миллиарда евро, или 192,4%. В 2017 году госдолг составлял 328,704 миллиарда евро (182,4% ВВП). Такой рост госдолга объясняется тем, что Греция получила большую сумму перед выходом из кредитных соглашения для "подушки безопасности" (cash buffer).