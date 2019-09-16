МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Прокурор нью-йоркского района Манхэттен потребовал предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа за восемь лет, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, прокурор запросил налоговые данные президента в конце прошлого месяца. Прокуратура направила налоговой компании Mazars USA, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет, повестки с требованием предоставить данные о финансах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Финансы Трампа являются одной из самых горячих тем в США. В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 годы.

Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты. По мнению защиты Трампа, в юрисдикции комитета находятся федеральные налоги, но никак не данные о налогах президента.

Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, — Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.

Трамп еще до избрания в 2016 году отказывался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты пытались добиться обнародования этих документов, подозревая главу государства в финансовых нарушениях.

Газета New York Times проводила специальное расследование в отношении налоговых деклараций Трампа, которые фактически демонстрируют убыточность большинства его проектов. Президент США это оспаривает. Некоторые эксперты полагают, что публикация налоговой декларации может нанести большой ущерб репутации президента, поскольку раскроет его бизнес-провалы.