ВАШИНГТОН, 16 сен /ПРАЙМ/. Бахрейн впервые закупил зенитно-ракетные комплексы США Patriot, сообщил наследный принц и заместитель премьер-министра королевства Сальман бен Хамад.

"Мы подписали сегодня соглашение о покупке первых ракет системы Patriot. Лучшего времени для этого было не найти", — заявил принц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Встреча прошла спустя два дня после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

В мае 2019 года власти США одобрили покупку Бахрейном комплексов Patriot на 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, Бахрейн может получить дополнительное оружие для самолетов F-16 на 750 миллионов долларов.

Бахрейн является союзником США в регионе, Вашингтон рассчитывает на королевство в противостоянии влиянию Ирана.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.