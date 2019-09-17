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КОММЕРСАНТ

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— Дрон и молния — Как Владимир Путин в Анкаре всех насмешил — 16 сентября президент России Владимир Путин прилетел в Анкару на трехсторонний саммит Россия—Турция—Иран. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников констатирует, что коллеги президента России, и особенно президент Ирана, как выяснилось, не так уж оптимистично смотрят на промежуточный результат усилий по урегулированию в Идлибе, но все-таки хотят запомниться людьми, которые смогли решить эту адскую проблему.

— Льготы на льготы не приходятся — "Роснефть" обвиняет Минфин в предвзятости — "Роснефть" обеспокоена отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. По информации "Ъ", глава нефтекомпании Игорь Сечин написал об этом Владимиру Путину, обвинив Минфин в непоследовательности и субъективности.

— Нефть призывают из резервов — Саудовская Аравия не смогла быстро восстановить добычу — Рынок пытается адаптироваться к потере половины добычи от Саудовской Аравии в результате атак на ее нефтяную инфраструктуру. Судя по спутниковым снимкам объектов в Абкайке и Хурайсе, их повреждения потребуют недель, если не месяцев, для устранения.

— Не бары, чай — На продажу спиртного могут ввести новые ограничения — Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, "концептуально" поддержан в правительстве.

— Деревня в ожидании мировой войны — Промпроизводство в России растет, но все равно ожидает худшего — Промышленное производство в России в августе продемонстрировало достаточно уверенный рост в 2,9% год к году, вполне соответствующий динамике с начала года — 2,6%.

— Излишкам соцстраха нашли управляющего — ФСС передаст инвестирование резерва казначейству — Законопроект, передающий право управления резервом Фонда социального страхования Федеральному казначейству, вчера был рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Госдумы.

— Китайская промышленность заметила нехватку спроса — Мониторинг мировой экономики — Падение глобального спроса и неопределенность, связанная с исходом торговой войны КНР—США, наряду с действием уже введенных сторонами пошлин вызвали рекордное падение макропоказателей Китая.

— В Донбассе наступает долгожданный Минск — От заседания контактной группы зависит первая встреча президентов России и Украины — В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. На заседании, надеются собеседники "Ъ", будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера".

— У Алексея Навального попросили на бензин — "Ъ" узнал детали иска компании "Флай Авто" к ФБК на 1 млрд рублей — Фирма по сдаче машин премиум-класса в аренду "Флай Авто" по итогам протестных акций 27 июля, 3 и 10 августа в Москве подала иск к Фонду борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.

— Таможенный генерал расплачивается фамильным золотом — Закончено расследование дела о взятках в Дальневосточном таможенном управлении — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование и в ближайшие дни направит в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы одного из громких коррупционных уголовных дел последних лет — обвиняемого в получении многомиллионных взяток бывшего первого замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) генерал-майора таможенной службы Сергея Федорова.

— С "цифрой" не складывается — ЦИК пока не готов распространять электронное голосование на всю страну — Эксперимент по электронному голосованию пока рано распространять на всю страну, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

— Сустав преступления — Актер Павел Устинов приговорен к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца — Тверской суд Москвы в понедельник вынес приговор актеру Павлу Устинову, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

— В российских "МиГах" не обошлось без украинского — Поставки блоков для истребителей признали незаконным предпринимательством — Как стало известно "Ъ", бывший гендиректор АО "Российский авиационный торговый дом" (РАТД) Валерий Майков, осужденный за незаконное предпринимательство, обратился в суд с ходатайством о досрочном снятии судимости.

— Электросети переведут на эталонные затраты — Но правительство не решило, как их считать — Профильные ведомства не смогли достичь единой позиции относительно формирования тарифов распределительных электросетей по методу эталонных затрат.

— Турбьорн Ягланд раздал советы Европе — Генеральный секретарь СЕ выступил с прощальной речью в суде — Главная "история успеха" в отношениях между Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и Россией — это улучшение условий пребывания заключенных в российских тюрьмах.

— Израильские партии сдают экзамен по русскому — Исход выборов в стране могут определить голоса русскоязычных избирателей — Во вторник в Израиле пройдут досрочные выборы в Кнессет. Главный вопрос: хватит ли партии "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поддержки избирателей, чтобы сплотить вокруг себя правый лагерь и сформировать правительство.

— МФО не выдерживают нагрузки — Их количество может сократиться наполовину — Почти половина микрофинансовых организаций (МФО) готовы уйти с рынка либо объединиться с более успешными компаниями. К таким решениям их подталкивает непосильная регуляторная нагрузка, которая осложняется отсутствием понимания новых требований регулятора.

— Такси отъезжают от Госдумы — Отраслевой законопроект раскритиковали в администрации президента — Готовящийся ко второму чтению в Госдуме проект закона о такси вызвал резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента.

— ЦБ запрограммировал безопасность — Регулятор разработал план обеспечения киберустойчивости финансовой системы до 2021 года — Банк России решил комплексно подойти к борьбе с киберугрозами, выпустив программу развития информационной безопасности до 2021 года. Планы у ЦБ грандиозные: от обучения студентов до массового внедрения криптографии и регулирования роботизации.

— Промсвязьбанк не учел солидарность — Мировое соглашение банка с бывшими акционерами оказалось под угрозой — Спор Промсвязьбанка на 16,5 млрд руб. со своими бывшими акционерами — пенсионными фондами и Promsvyaz Capital B.V. (PSC) — рискует стать прецедентным из-за нетипичного мирового соглашения.

— Плюс два конкурента — На рейтинговом рынке становится тесно — Банк России внес в реестр кредитных рейтинговых агентств две новые организации — Национальное рейтинговое агентство и агентство "Национальные кредитные рейтинги".

— Боевой подъем — Рубль и российские нефтяные акции выросли после взрывов — Атака дронов на нефтяные комплексы Саудовской Аравии привела к резкому росту цен на нефть и снижению аппетита к риску у международных инвесторов.

— У "Росморпорта" не сдувается пыль — Суд отклонил претензии к Находкинскому МТП — "Росморпорт" не смог расторгнуть договор аренды причалов с Находкинским морским торговым портом за нарушение экологических требований: суд первой инстанции отклонил иск.

— За платиной пришли из Южной Африки — Инвесторы изучают месторождения Eurasia Mining — Юниорская Eurasia Mining Plc, владеющая активами в России, сообщила, что южноафриканская Lesego Platinum проводила due diligence двух ее месторождений платины на Кольском полуострове и Урале.

— "Хлеб насущный" напекут для магазинов — Сеть ищет новые каналы продаж — Высокая конкуренция на рынке общепита вынудила ГК "Хлеб насущный", управляющую одноименными кафе-пекарнями, переориентировать свой бизнес. Компания намерена через два года получать до 50% от всего дохода через дистрибуцию — поставки выпечки и сэндвичей ритейлерам и на автозаправки.

— ТВ отстало от интернета — Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна — Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.

— АСВ освобождает номера — Отель "SunFlower парк" может сменить владельца — Принадлежавший некогда бывшему вице-мэру Сочи Александру Удалову отель "SunFlower парк" уровня четыре звезды на юге Москвы может снова сменить владельца.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Взрывы на Ближнем Востоке подогрели цены на нефть — Премия за геополитику будет и дальше расти, говорят эксперты — "Saudi Aramco критически зависит от своей инфраструктуры по подготовке нефти в Абкаике, это крупнейший центр, через который проходит 50% добываемой нефти", – описывала компания свои риски в проспекте к дебютному выпуску евробондов в начале года.

— Шестой приговор по "московскому делу" подтвердил заряженность судов на наказание — Судьи отказываются рассматривать любые доказательства защиты, констатируют адвокаты — Тверской суд Москвы в понедельник вынес очередной приговор по делу о массовых протестах в столице.

— В Израиле пройдут вторые за пять месяцев парламентские выборы — Но получить на них уверенное большинство премьеру Нетаньяху, возможно, опять не удастся — Во вторник в Израиле пройдут повторные выборы в кнессет (парламент).

— Правительство не хочет усложнять миноритариям подачу исков — Подумать о возможном ужесточении правил поручал президент — Правительство выступило против ужесточения требований к миноритарным акционерам, которые пытаются взыскивать убытки компаний с их управленцев.

— Китайская экономика тормозит все сильнее — Это уже признают даже первые лица страны — Новые данные свидетельствуют о заметном снижении экономической активности в Китае в августе. Даже премьер госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что достичь целевого значения роста ВВП на уровне 6% будет трудно.

— ЦБ выдал лицензии двум рейтинговым агентствам — До этого в реестре были только "Эксперт РА" и АКРА — Сразу два рейтинговых кредитных агентства получили аккредитацию от Центробанка – "Национальные кредитные рейтинги" и Национальное рейтинговое агентство, сообщается на сайте регулятора.

— Эксперимент Renault по продаже автомобилей в России через интернет провалился — Из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Arkana продать удалось лишь два — В этом году Renault первой среди автоконцернов в России попробовала наладить продажи автомобилей через интернет. Покупателям была предложена новинка французской компании – купе-кроссовер Renault Arkana, который выпускается в Москве.

— Рекламный рынок России растет только за счет интернета — Доходы остальных медиа падают — За первые шесть месяцев рекламный рынок в России вырос на 3% до 227 млрд руб., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

— "Лаборатория Касперского" построит себе еще один бизнес-центр на Ленинградском шоссе — Из-за дефицита офисов в Москве крупным компаниям приходится самим возводить свои штаб-квартиры — Разработчик антивирусов "Лаборатория Касперского" хочет построить себе дополнительный офис рядом с нынешней штаб-квартирой, которая находится в бизнес-центре "Олимпия парк" на Ленинградском шоссе.

— Власти США ввели постоянный запрет на госзакупки продукции "Лаборатории Касперского" — Он распространяется на все госорганы и их подрядчиков — Управляющий совет по федеральным закупкам, куда входят министерство обороны США, администрация общих служб США и Национальное управление по аэронавтике и космическому пространству (NASA), ввел постоянный запрет на закупку продукции "Лаборатории Касперского" для американских госорганов.

— Кинокомпания Бекмамбетова будет развивать с Microsoft новые форматы видео — Bazelevs планирует использовать облачные технологии на screenlife-платформе — Кинокомпания Bazelevs, основанная Тимуром Бекмамбетовым (известна по таким проектам, как "Дневной дозор", "Ночной дозор", кинофраншизе "Елки"), запустила платформу screenlife.com, в рамках которой будет продвигать контент в формате screenlife ("экранная жизнь").

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мой домен — моя крепость — Российский интернет готов защитить себя от любых мировых угроз — Меньше полутора месяцев остается до вступления в силу закона об устойчивой работе Рунета. Зачем он нужен, идет ли речь о регулировании российской части Сети и ужесточении контроля за контентом? И что сегодня происходит в национальных доменных зонах.RU и.РФ? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев.

— Баррели не горят — Что ожидает рубль и цены на нефть после сегодняшних взрывных торгов — Последствием атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может стать заметный рост цен на нефть в ближайшие недели, допускают аналитики.

— Космонавт с пистолетом?— Получат ли космонавты, улетая в космос, личное оружие — В понедельник сошлись две взаимоисключающие, но весьма интересные новости. Одно информагентство со ссылкой на "Роскосмос" сообщило, что огнестрельное оружие в перспективе, вполне возможно, вновь войдет в носимый аварийный запас российских космонавтов.

— Шашечка идет в дамки — К каким последствиям может привести монополизация рынка такси — Эксперты опасаются, что в случае появления монополиста-агрегатора такси стоимость услуг возрастет, а безопасность упадет до нуля. Также они прогнозируют возможность возрождения так называемых бомбил — нелегальных таксистов.

— Не просто русский — В школе появились два новых предмета — русский родной язык и русская родная литература — Примерные школьные программы утверждены по 18 национальным языкам. Большинство уроков, конечно же, идут на русском. Однако в этом учебном году для многих родителей сюрпризом стало то, что в расписании появились два новых обязательных предмета: русский родной язык и русская родная литература.

— Саммит мира — Президенты России, Турции и Ирана встретились в Анкаре, чтобы обсудить ситуацию в Сирии — В воскресенье в столице Турции состоялась очередная встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

— Закон притяжения — Вячеслав Володин заявил о завершении паузы в межпарламентских отношениях России и Узбекистана — Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил с официальным визитом Узбекистан, в ходе которого встретился с лидером республики и главами палат парламента. Как сам факт визита, так и подписанное в его рамках соглашение о сотрудничестве ознаменовали восстановление межпарламентских отношений двух стран.

— Охота к перемене мест — До 30 процентов хостелов уйдут с рынка после 1 октября — Осталось меньше двух недель до вступления в силу закона, запрещающего хостелам располагаться в жилых помещениях, но многие из них не собираются покидать обжитые места.

— Домашнее задание — Вступили в силу требования к внутреннему контролю в больницах и поликлиниках — Для больниц и поликлиник вступили в силу требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Они утверждены приказом Минздрава.

— Бесплатный совет — Минюст создаст портал правовой помощи — Министерство юстиции России прорабатывает вопрос создания Единого портала правового информирования и правового просвещения населения.

— Советское утратит силу — Около 20 тысяч правовых актов времен СССР будут отменены — Министерство юстиции России готовит список из около 20 тысяч правовых актов советского времени, которые планируется отменить в самое ближайшее время.

— По паспорту дома — В Ненецком автономном округе упростили покупку жилья взамен аварийного — Для жителей аварийных домов в Ненецком автономном округе упростили процедуру покупки благоустроенного жилья на компенсацию, которую предоставляет регион. Прежде окружной закон требовал, чтобы износ дома, где обитатель "аварийки" выбрал себе нормальную квартиру, не превышал 30 процентов.

— Наказан, но свободен — Правительство улучшило питание в исправительных центрах — Правительство России приняло постановление, улучшающее нормы питания в исправительных центрах.

— Без согласия не звони — В Иванове запретили назойливую рекламу кредитов — Распространителя рекламы в Ивановской области ждет крупный штраф за навязывание финансовых услуг потребителям, сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

— Черный дым и Белый дом — Президент США ищет повод для того, чтобы отказать "ястребам" в Вашингтоне и избежать полноценного военного конфликта с Ираном — В понедельник американская газета Wall Street Journal в комментарии, посвященном атаке повстанцев-хуситов из Йемена на нефтяные объекты Саудовской Аравии, назвала нынешнее положение главы Белого дома раскачиванием на "геополитическом канате".

— Все оттенки серого — В России стартовал эксперимент по маркировке велосипедов — В России начался начался эксперимент по маркировке велосипедов. Участие в нем добровольное, но производители рассчитывают, что после завершения пилотного проекта (31 мая 2020 года) маркировка станет обязательной.

— Французский чемодан без ручки — Россия одна из немногих стран, которые получают от глобального потепления больше плюсов, чем минусов — В конце сентября ООН проведет очередной климатический саммит, на котором призовет страны мира начать выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению. Россия подписала его еще в 2015 году, но ратифицировать не спешит.

— С видом на море и всеми удобствами — Сдача домов в аренду оказалась самым доходным делом в Севастополе — Севастополь установил абсолютный рекорд среди российских курортов по доходности от сдачи дома в аренду — 5,2 процента годовых. Там дом, приобретенный под аренду, окупится "всего" за 19 лет.

— Кавказ идет в гору — Названы города с наибольшим турпотенциалом — Ессентуки, Кызыл и Пятигорск возглавили рейтинг городов с большим турпотенциалом. В этих городах самая значительная доля населения верит в рост роли туризма, выяснили эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

— Качество победы — Единый день голосования 8 сентября стал очередным, вполне успешным случаем самовоспроизводства системы.

— Гиперзвук не долетит — Новая система С-500 готова к массовому выпуску — Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 начнется во второй половине следующего года.

— Учитель, получи за ученика — На Ямале победители олимпиад и их учителя получат по 300 тыс. руб. — У школьников Ямала появился особый стимул учиться. Победителям Всероссийских олимпиад будут вручать по 300 тысяч рублей. Столько же получат и учителя, которые их подготовили.

— И храм, и мастерская — В Петербурге инвалидам помогают зарабатывать творчеством — Понятие "благотворительность" знакомо каждому. Так же, как и принцип, что голодному надо давать не рыбу, а удочку. Но вот на практике оказывается, что поступить так возможно не всегда.

— Занятие для думающего человека — Стартует 10-я Патриаршия литературная премия — В этом году открывает десятый сезон и ждет заявок от писателей Патриаршая литературная премия.

— В бронекапсуле — минуя войну — Российские военные помогают жителям сирийских городов, недавно освобожденных от террористов — Сирийский город Хан-Шейхун, освобожденный недавно правительственной армией, называют ключом к провинции Идлиб.

— Неспортивно повел себя — Среди задержанных за аферу на 45 млн рублей – хоккеист — В пресс-центре МВД России рассказали подробности громкого дела, о котором ранее сообщалось только со ссылкой на источники. Дело в том, что среди подозреваемых в совершении многомиллионной аферы оказался хоккеист Игорь Мусатов.

— Работал на Польшу — Верховный суд РФ утвердил срок шпиону — Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Он был осужден на 14 лет заключения Мосгорсудом за шпионаж в пользу НАТО.

— Кредиты исчезли — Арестовано имущество бывшего вип-чиновника — Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Речь идет об элитной недвижимости общей стоимостью почти 260 миллионов рублей.

— Квартиры и дачи – родне — Подан иск о конфискации имущества полковника Черкалина — Головинский райсуд столицы приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в 850 тысяч долларов от бизнесмена.

— Китай — движение вверх — По российскому телевидению показали первую серию фильма о начале пути коммунистического Китая — На российские телеэкраны вышел новый документальный фильм под названием "Второе рождение Поднебесной", который рассказывает о первых днях коммунистического Китая.

— Ради среднего класса — Белый дом обещает понизить налоги — Американский средний класс в 2020 году может ждать заметное снижение налоговой нагрузки. По крайней мере, такое обещание дал трудящимся президент Дональд Трамп, заявив, что работа над соответствующим документом в самом разгаре, а ее результаты будут представлены в следующем году.

— Украинцам опять дали помечтать — Киев на треть увеличил военный бюджет — Новые украинские дипломаты и политики хором отказываются от исполнения Минских соглашений. Одновременно в бюджете на будущий год значительно увеличены расходы на армию, что девальвирует предвыборные речи президента Зеленского, обещавшего народу прекращение гражданской войны "любой ценой".

— Похитители танков — За кражу аксессуаров компьютерных игр будет грозить уголовное наказание — Московское отделение Ассоциации юристов России готовит предложение прописать уголовную ответственность за кражу виртуальных активов, в том числе дорогих персонажей электронных игр.

— Ущерб в два счета — Верховный суд РФ разъяснил — работника, допустившего кражу, нельзя привлечь к ответственности вместе с вором — Интересную ситуацию разобрала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Высокая судебная инстанция проанализировала решения своих коллег из региональных судов, которые разбирали претензии финансового учреждения к своему сотруднику, по вине которого организация и пострадала.

— Прилетели из прошлого — Уральские студенты собрали коллекцию старых школьных записок — Необычный способ вспомнить о школьных временах придумали уральские студенты — со всей страны они собрали записки, которыми когда-то ученики обменивались на уроках.

— Знак с косой — Жителей Архангельска удивил "креативный" знак ограничения скорости — На днях на проспекте Ленинградском в Архангельске под покровом ночи появилась деревянная скульптура, изображающая Смерть. В одной ее руке была коса, в другой… знак ограничения скорости "60".

— Роза без лепестков — В Златоусте суд наказал бизнесмена за неполные сведения об услуге — Златоустовский суд защитил права горожанки в конфликте с индивидуальным предпринимателем, у которого она заказала натяжной потолок с фотопечатью.

— Накидка обмана — Как продавцы сомнительных медицинских изделий дурят потребителей — Более двухсот тысяч рублей отсудила жительница кузбасского города Мариинска у продавцов медицинского изделия, которое выдали за электробытовой прибор.

— Все в кассу — В Удмуртии создают единый сайт продажи билетов на спортивные и культурные мероприятия — Власти Удмуртии объявили аукцион по созданию культурно-туристического портала республики.

— Проводка закоротила — При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей — Трагедия произошла в ночь на понедельник. Жертвами огня стали две семьи: восемь человек, четверо из которых — дети. Пожар произошел в микрорайоне Ветлужанка. Горела квартира в панельной "хрущевке". Пожарных вызвали соседи.

— Инклюзия без иллюзий — В Омске дети-аутисты впервые пошли в обычную школу.

— Парта земского доктора — В школах из-за дефицита врачей открывают медицинские классы — В Астрахани школа одаренных детей имени Анатолия Гужвина объявила набор учащихся в классы медицинского профиля. В них будут углубленно преподавать биологию и химию, а также учить оказывать первую помощь и вывозить на практику в медучреждения.

— Защита для своих — Еще два университета получили право присуждать ученые степени — Правительство дополнило список научных организаций и вузов, которым дано право проводить защиты и присуждать ученые степени кандидата и доктора наук без участия Высшей аттестационной комиссии.

— Хотели как лучше. Получилось — "Российская газета" первой открыла двери музея Виктора Черномырдина — На встрече с президентом России врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в селе Черный Отрог создан музей Виктора Черномырдина. Он встал в один ряд с "Домом истории ФРГ" Гельмута Коля в Бонне, "Ельцин Центром" в Екатеринбурге и "Президентской библиотекой Рональда Рейгана" под Лос-Анджелесом.

— Лесника заменит спутник — Сроки предоставления прав на лесной участок сократятся с 235 до 80 дней — Сроки предоставления прав на лесной участок сократятся почти втрое, а вклад лесной отрасли в ВВП и налоговые поступления могут удвоиться благодаря платформе управления лесными ресурсами, которую разработал Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ).

— Дело до лампочки — Улицы и офисы перешли на светодиоды — Отечественный рынок ламп за год прибавил 6,2% в денежном выражении, достигнув 45,6 миллиарда рублей, сообщается в исследовании компании "Лайтинг Бизнес Консалтинг".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Нездоровая атмосфера: "барическая пила" увеличит число пациентов на 30% — Погодная аномалия покинет столицу к концу недели с наступлением первых заморозков — Столичные врачи прогнозируют на этой неделе 30-процентный рост числа пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс.

— Дрон под трон: атака на саудовские НПЗ может спровоцировать силовые меры — В России не исключают, что действия США и Ирана могут привести к полномасштабной войне — Москва обеспокоена ростом напряженности в Персидском заливе и считает реальным военное столкновение между США и Ираном на фоне воздушных атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

— "Сама Елизавета Федоровна пригласила нас в гости" — Крестным ходом памяти великой княгини в подмосковном селе Усово прошли более 2 тыс. паломников — Крестный ход памяти великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедший в минувшее воскресенье в Подмосковье, собрал более 2 тыс. паломников со всей страны и из-за рубежа.

— Дела внутренних органов: найден способ удвоить число пересадок печени — Создан новый биоконтейнер для перевозки донорского материала — В новом российском контейнере для транспортировки донорской печени орган может находиться 16 часов вместо нынешних 10.

— "Пакистан не может игнорировать наращивание военной силы в Кашмире" — Посол Пакистана в России Кази Халилулла — о ситуации в спорном штате вслед за отменой Индией его особого статуса и террористах в Афганистане — На предстоящей Генеральной ассамблее ООН Исламабад вновь поднимет тему Джамму и Кашмира. Там он обратит внимание на риски для всего региона, возникшие, по убеждению пакистанцев, из-за отмены Индией особого статуса этого спорного района. Об этом "Известиям" сообщил посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

— Снять со счетчика: ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах — Инициатива Минстроя об их отмене получила нового союзника — Федеральная антимонопольная служба вслед за Минстроем выступила против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом "Известиям" заявил замруководителя ФАС Виталий Королёв.

— Слишком Дальнии?: иностранные инвесторы не спешат вкладывать в ДФО — Почти все резиденты преференциальных зон — российские компании — Зарубежный бизнес не спешит вкладываться в экономику Дальнего Востока, размеры иностранных инвестиций остаются скромными, сказано в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

— Ставки на спирт: госзакупки медицинского этанола выросли на четверть — Врачи запасаются антисептиком, опасаясь подорожания препарата в сентябре — Объемы госзакупок медицинского спирта для больниц и поликлиник в первом полугодии 2019-го выросли на четверть. Об этом свидетельствует статистика компании DSM Group, с которой ознакомились "Известия".

— Карта "тройки": Россия, Турция и Иран приблизили Сирию к миру — На астанинском саммите в Анкаре объявлено о согласовании состава участников конституционного комитета САР — Пятый саммит "астанинской тройки", состоявшийся в Анкаре, сделал необратимым процесс мирного урегулирования в Сирии. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации, комментируя заявление Владимира Путина об окончательном формировании состава конституционного комитета Сирийской Арабской Республики (САР).

— Квартальная убыль: россияне нашли альтернативу ИСЖ — Граждане предпочитают купонные страховые продукты с выплатой несколько раз в год и накопительные инструменты — Деньги граждан, разочаровавшихся в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ), перетекают в другие продукты, рассказали "Известиям" в крупнейших страховых компаниях.

— Пройдите на выдох: как улучшить работу мозга кислородным голоданием — Концентрация внимания у пожилых обезьян резко повысилась после сеансов гипоксии — Старческую деменцию можно затормозить с помощью процедур умеренного кислородного голодания. Российские ученые выяснили, что после нескольких сеансов пребывания в условиях разреженного воздуха когнитивные способности пожилых обезьян вернулись к уровню, который животные демонстрировали в молодости.

— Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта — Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).

— От нуля и старше: Колобок выйдет из-под возрастных ограничений — Из классификации информационной продукции планируют убрать категорию 0+ — Из возрастной маркировки в России может быть убрана категория возраста "0+". Такой законопроект по поручению президента разработало Минкомсвязи.

РБК daily

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— Дмитрий Козак забраковал инвестиционный кодекс — Законопроект минфина о стимулировании капиталовложений встретил сопротивление в правительстве — Дмитрий Козак раскритиковал подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении капиталовложений, найдя в нем коррупционные риски. Вице-премьера не устраивает избирательный подход при предоставлении господдержки.

— Нефть по ударной цене — Как атака на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии скажется на мировых рынках, курсе рубля и ситуации в регионе — Ремонт оборудования, пострадавшего при воздушной атаке на месторождения Саудовской Аравии, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов. В атаке могли участвовать как дроны, так и крылатые ракеты, говорит источник РБК. На фоне нефтяного ралли, вызванного атакой на объекты Saudi Aramco, укрепился рубль, но его рост будет временным, считают эксперты.

— Британский прецедент вторичных санкций — Английский суд разрешил не платить проценты по кредиту от компании Виктора Вексельберга — Английский суд признал законным решение британского банка Cynergy заморозить выплату процентов по кредиту, полученному им от компании Виктора Вексельберга. Причина—санкции США. Эксперты назвали решение важным прецедентом.

— Рекламный рынок докатился до стагнации — Ассоциация коммуникационных агентств представила оценку расходов на рекламу в 2019 году — Ситуация на российском рекламном рынке ухудшается от квартала к кварталу — по итогам полугодия отрицательную динамику показали все медиасегменты, кроме интернета. На ТВ рост рекламных бюджетов ожидается только в следующем году.

— Лайнеры Utair заправились подушечками — Четыре вопроса о предоставлении никотиносодержащих продуктов российским авиапассажирам — Табачные компании, делающие ставку на развитие альтернативных продуктов для курильщиков, ищут и новые каналы продвижения. British American Tobacco договорилась с Utair о проведении спецпромо на ее бортах. Пока такие способы рекламы не запрещены.

— Гастроли красного креста — Как медик из Махачкалы зарабатывает на визитах столичных врачей в регионы — Медик из Махачкалы создал сервис, который позволяет жителям регионов получать помощь специалистов из Москвы и Санкт- Петербурга. Дополнительный доход извлекают и сами медики, и клиники, которые организуют их гастроли.