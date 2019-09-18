ЛОНДОН, 18 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Один из богатейших британских бизнесменов Джим Рэтклифф, владеющий химическим концерном INEOS, намерен запустить производство нового внедорожника INEOS Grenadier на заводе в Уэльсе, чтобы поддержать автопроизводство в Великобритании после Brexit, сообщила химическая компания в среду.

Ожидается, что концерн инвестирует около 600 миллионов фунтов стерлингов в строительство завода и запуск производства. Часть деталей нового автомобиля будет производиться в Португалии. Планируется, что первые внедорожники выйдут из конвейера в 2021 году.

Примечательно, что завод будет построен рядом с производственными мощностями американского автоконцерна Ford, который объявил о закрытии своего производства в Великобритании в 2020 году.

По словам Рэтклиффа, выбор Соединенного Королевства в качестве места производства нового внедорожника свидетельствует "об уверенности бизнеса в британской промышленности".

Название Grenadier было выбрано по итогам опроса более 6 тысяч поклонников внедорожника, за основу которого взята модель Land Rover Defender, выпуск которой был завершен в 2016 году.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС. К примеру, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее правительственных самой страны документах.

Договор о "разводе" был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и достаются положения по "бэкстопу" — границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия. При этом Еврокомиссия неоднократно заявляла, что менять сам текст договора о "разводе" не намерена. В настоящее время между ЕС и Великобританией идут переговоров по ситуации вокруг Brexit и "бэкстоп", однако ЕК, отвечающая со стороны ЕС за выработку условий "развода", заявила, что продвинуться в этом диалоге можно будет, если Лондон представит свои предложения по ирландской границе, чего пока не произошло.