МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Сотовый оператор Теле2 решил вопросы обеспечения безопасности применения электронных (встроенных) sim-карт (eSIM), в продолжении тестирования технологии будет принимать участие 15 миллионов его абонентов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Tele2 первым из российских операторов предложила абонентам протестировать eSIM, в конце апреля начав продавать "электронные" сим-карты в пяти московских флагманских салонах. Однако в середине мая Минкомсвязь РФ попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. В начале сентября глава Минкомсвязи заявил, что министерство не видит нормативных ограничений для внедрения в России eSIM.

"Теле2 решило вопросы обеспечения безопасности применения SIM. Реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов. Всего в тесте будут принимать участие до 15 тысяч абонентов", — сказал в четверг пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

В пресс-службе Tele2 воздержались от комментариев.

В то же время источник, близкий к компании, сказал, что Tele2 продолжает пилотный проект по использованию eSIM, оператор возобновил выдачу виртуальных SIM-карт в нескольких московских салонах связи. "Получить eSIM могут клиенты, оформившие предзаказ в call-центрах и салонах связи Tele2, а также новые пользователи. В рамках пилота будет выдана ограниченная партия eSIM", — сказал собеседник агентства.