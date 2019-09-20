ТБИЛИСИ, 19 сен /ПРАЙМ/. Доход Грузии от туристического сектора в августе текущего года сократился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальный банк Грузии.

В опубликованном регулятором данных отмечено, что доход от туристической индустрии в августе текущего года составил 396,1 миллиона долларов, а в августе 2018 года — 442,9 миллиона долларов, то есть на 10,6% больше. При этом за январь-август текущего года доходы от туризма в Грузии составили более 2,3 миллиардов долларов, что на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Снижение доходов в сфере туризма началось с конца июня — после серии антироссийских протестов в Тбилиси, за которыми последовало решение России о приостановлении прямого авиасообщения с Грузией.

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, с января по август текущего года Грузию посетили 1,58 миллионов граждан России, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2018 года. При этом отмечается, что динамика роста сохранялась в первом полугодии, до начала летних акций протестов и введения мер со стороны России.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.