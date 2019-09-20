ВАШИНГТОН, 20 сен /ПРАЙМ/. США впервые подали жалобу в рамках нового торгового соглашения с Южной Кореей в связи с незаконным рыболовством, следует из опубликованного заявления торгового представительства США.

Новое соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и США вступило в силу в начале 2019 года. Оно призвано активизировать торговые и инвестиционные связи между двумя странами.

"Офис торгового представителя США объявил сегодня, что намерен запросить консультации по вопросам окружающей среды с Кореей в соответствии с главой Соглашения о свободной торговле США (KORUS) по окружающей среде. Сегодняшнее объявление последовало вслед за передачей конгрессу доклада Национальной службы морской рыбной ловли США за двухлетний период с указанием стран, занимающихся незаконным, незадокументированным и нерегулируемым рыбным промыслом", — говорится в сообщении.

Торгпредство указало, что в список этих стран попала Южная Корея за неспособность "применить достаточные санкции для сдерживания судов от ведения промысловой деятельности", которая нарушает положения Конвенции о сохранении живых морских ресурсов в Антарктике.