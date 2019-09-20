МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Главой британского Royal Bank of Scotland Group (RBS) с ноября станет Элисон Роуз (Alison Rose), говорится в сообщении банка.

"Royal Bank of Scotland Group plc (RBS) сегодня объявляет о назначении Элисон Роуз на должность генерального директора", — говорится в релизе.

Роуз, которая на данный момент является заместителем главы NatWest Holdings и руководителем одного из подразделений RBS, вступит в новую должность с 1 ноября текущего года. В RBS Элисон Роуз работает на протяжении последних 27 лет.

О намерении действующего гендиректора — Росса Макэвана (Ross McEwan) — уйти в отставку банк сообщил в апреле текущего года. Официально Макэван покинет должность 31 октября.

RBS был основан в Эдинбурге в 1727 году. Банк был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.