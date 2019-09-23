МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что удивлен активным обсуждением "своих призывов" сократить оборонные расходы, поскольку траты уже и так снизились больше, чем предлагали его эксперты.

Ранее министра обороны Сергея Шойгу спросили его мнение о том, что "Кудрин периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России". Министр ответил, что армия уже сокращена почти вдвое и "надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов".

"Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность", — написал Кудрин в Twitter.

Он приложил график оборонных расходов, согласно которому траты снизились с 4,4% ВВП в 2016 году до 2,7% в 2018-м. "Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях ЦСР (кудринского экспертного центра)", — добавил глава Счетной палаты.