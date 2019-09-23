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ЛОНДОН, 23 сен /ПРАЙМ/, Мария Табак. Старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации и ожидает репатриации своих британских клиентов.

Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

До последнего момента компания, давно уже испытывающая проблемы с обслуживанием кредитов, обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами, с тем, чтобы закрыть "дыру" в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры провалились.

"Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого решения, кроме принудительной ликвидации, которая немедленно вступает в силу", — говорится в релизе компании.

Thomas Cook рассчитывает, что управлять ликвидацией будет поручено компании AlixPartners.

"Мы надеемся, что (компания) AlixPartners UK LLP теперь будет тесно работать с Управлением гражданской авиации Великобритании, чтобы организовать возвращение на родину всех британских клиентов, затронутых этим решением", — говорится в сообщении.

За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – граждане Британии. Банкротство компании угрожает 22 тысячам рабочих мест, в том числе 9 тысячам в Соединенном Королевстве.

Правительство Великобритании уже заявило, что создаст специальную рабочую группу по решению проблемы, связанной с ситуацией вокруг Thomas Cook, и выделит средства на ликвидацию последствий.