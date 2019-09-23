МАДРИД, 23 сен /ПРАЙМ/. Ликвидация британского туроператора Thomas Cook нанесет серьезный удар по испанскому туристическому сектору, в первую очередь по Канарским островам, заявил РИА Новости председатель Испанской конфедерации отелей и мест размещения туристов (CEHAT) Хуан Молас.

Thomas Cook объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и о возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – британские граждане. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

"Эта ситуация представляет собой сильный удар. Мы озабочены последствиями для испанских туристических направлений, в особенности Канар", — сказал Хуан Молас. Он уточнил, что Thomas Cook – второй туроператор на Канарах: около 25% туристов приезжают в этот испанский регион через него.

"Для Канар ожидается очень тяжелая ситуация в ближайшие недели", — прогнозирует Молас.

По его мнению, для разрешения ситуации необходимо участие испанских властей, в частности, в вопросе налаживания авиасообщения. "Мы просим правительство срочно усилить сообщение, инвестировать в сектор", — заявил глава CEHAT.

В частности, он призывает власти страны начать переговоры с авиакомпанией Ryanair и попытаться переубедить ее не закрывать свои базы на Канарах. Ранее руководство ирландской авиакомпании объявило, что с января следующего года закроет базы в аэропортах Тенерифе, Гран-Канарии, Лансароте и в каталонском городе Жирона.

Молас также считает, что власти страны должны оказать помощь гостиничному бизнесу в виде снижения налогов.

Ранее власти Канарских островов заявили, что на островах находятся от 25 до 30 тысяч клиентов туроператора Thomas Cook. Более 500 рейсов Thomas Cook были запланированы на ближайшие 15 дней из Испании и обратно, речь идет о 114 тысячах пассажиров, сообщило министерство развития страны. В понедельник были отменены 46 рейсов туроператора в Испанию и обратно (Менорка, Пальма де Майорка, Лансароте, Гран Канария, Тенерифе, Фуэртевентура).

В посольстве Великобритании в Мадриде заявили РИА Новости, что не обладают данными, сколько всего клиентов Thomas Cook находятся в Испании.