ТОКИО, 24 сен /ПРАЙМ/. Япония и США полностью завершили переговоры по заключению нового торгового соглашения между двумя странами, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе пресс-конференции по итогам финальной встречи с американской стороной на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня переговоры полностью завершились. Мы хотели бы объявить о содержании (соглашения – ред.) вскоре после того, как оно будет подтверждено на встрече лидеров (Японии и США – ред.)", — цитирует Мотэги телеканал NHK.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.

В конце августа торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о достижении договоренностей по торговле между Токио и Вашингтоном. По его словам, новый документ может быть подписан уже в конце месяца. Намерение подписать соглашение подтвердил и японский премьер Синдзо Абэ. Также сообщалось, что предметом принципиальных договоренностей США и Японии в сфере торговли стали сельское хозяйство и индустриальный сектор.

Как сообщалось до настоящего времени, в рамках нового соглашения Япония начнет поэтапное снятие импортных ограничений с американских вин в течение 5-7 лет. Ожидается, что отмена тарифа, который в настоящее время составляет 125 иен (около 1,16 доллара) на каждый литр, позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин примерно на 13%. Кроме вин правительство Японии также намерено снизить импортные тарифы на американскую говядину к 2033 году до 9% с нынешних 38,5%.

Вместе с этим, по данным японских СМИ, США не намерены снимать пошлины на японские автомобили, а также вряд ли отменят ограничения и на запчасти, что являлось одним из наиболее важных приоритетов для Токио на переговорах.