МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Свыше 51 тысячи россиян до конца сентября могут попасть под сокращения, наибольшие риски потерять работу у сотрудников обрабатывающих производств, у занятых в сфере образования и госслужащих, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Как уточняет издание, речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. При этом издание отмечает, что запланированные сокращения являются минимальными с 2016 года, если сравнивать с аналогичным периодом. Также уточняется, что увольнение 51,6 тысячи человек не является массовым, т.к. речь идет о менее 0,1% рабочей силы в стране (75,6 миллиона человек).

"Во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тысячи сотрудников, следует из данных Росстата", — пишет издание.

Так, наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тысячи человек. На втором месте — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — здесь без работы могут остаться 7,7 тысячи человек. В сфере образования увольнения коснутся 5,2 тысячи сотрудников.