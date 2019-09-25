МУРМАНСК, 25 сен — ПРАЙМ. Пожар произошел на российском траулере, стоящем в порту Тромсё на севере Норвегии, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на полицию города.

"Возгорание произошло на российском траулере. Спасательные службы находятся в пути, следуют к возгоранию на траулере, который стоит в порту Брейвика в Тромсе. Ситуация пока неясна, идет сильное распространение задымления ", — сообщает телекомпания.

Проводится эвакуация жителей района, прилегающего к порту Брейвика, из-за задымления, сообщает полиция города в своем Twitter.

"Пожар в порту Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление, проводится эвакуация жителей близлежащего района", — говорится в сообщении.

На фотографии, размещенной на сайте NRK, видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник". По данным полиции, команды на борту быть не должно.