МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара умеренно снижается вечером в среду и слегка повышается к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,095 доллара, отмечают трейдеры.

Падение рынка нефти к 62 долларам за баррель (более чем на 1,5%) поддерживает давление на российскую валюту, говорят эксперты. Но несмотря на это нацвалюта сохраняет устойчивость на спросе на внутренний долг.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.47 мск повышается на 26 копеек, до 64,25 рубля, курс евро снижается на 12 копеек, до 70,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ БЕРЁТ В ДОЛГ

Определенную поддержку рублю на фоне роста внешнего негатива, связанного прежде всего с удешевлением нефти, оказывают внутренние факторы в виде сохранения высокого спроса инвесторов на рублевый долг. Так, Минфин на двух безлимитных аукционах ранее в среду разместил ОФЗ на 32,41 миллиарда рублей (по номиналу) при общем спросе более чем в 250 миллиардов.

Снижение рынка нефти в район отметки 62 доллара за баррель сорта Brent добавило давления на рубль. Стоимость "черного золота" отреагировала на данные минэнерго США.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 сентября, увеличились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 419,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали, напротив, снижения показателя на 0,25 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 2,2 миллиона баррелей, до 40,9 миллиона. Запасы бензина увеличились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 230,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина лишь на 0,3 миллиона баррелей.

В итоге доллар вечером повышается к рублю на 0,4%, евро — снижается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца месяца кредитным организациям остается еще перечислить платежи по налогу на прибыль, однако их объем уже не окажет видимого давления на ликвидную позицию банковского сектора, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"В то же время нельзя исключать некоторого инерционного роста ставок МБК (межбанковского кредитования — ред.) к концу месяца после оттока ликвидности в бюджет. На валютном рынке рубль уже не ощущает ярко выраженной поддержки налогового периода и заметно ослабел к доллару вместе с другими валютами развивающихся рынков", — добавил он.

Долларовым "быкам" в рамках сегодняшней сессии удалось вывести американскую валюту выше сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это может стимулировать фиксацию прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, что поспособствует его дальнейшему росту. При этом в ближайшее время уйдет поддержка, оказываемая рублю со стороны налогового периода, в результате чего игроки полностью сфокусируются на внешних факторах динамики российской валюты", — добавил он.

В курсе евро в ближайшей перспективе не будет наблюдаться стремительных скачков, в свою очередь полагает Андрей Люшин из Локо-банка.