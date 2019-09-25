МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, прибавили в капитализации только "Новатэк" и "Норильский никель", ставшие лидерами среди "голубых фишек" и по итогам торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,21%, до 6,58 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,48%, до 211 долларов, "Лукойла" — уменьшилась на 0,6%, до 82,8 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,42%, до 7,05 доллара, "Газпром нефти" — на 1,07%, до 32,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,08%, до 25,17 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,2%, до 14,62 доллара, НЛМК — на 1,44%, до 21,92 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,46%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,1%, до 14,37 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 1,01%, до 17,7 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,22%, до 13,4 доллара, "Ленты" — на 0,59%, до 3,39 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,5%, до 3,97 доллара.