ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Кристалина Георгиева официально избрана главой Международного валютного фонда (МВФ) на пять лет с 1 октября 2019 года, говорится в распространенном в среду сообщении организации.

"Совет директоров Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года", — сказано в сообщении.

Ранее Кристин Лагард устранилась от исполнения обязанностей директора-распорядителя МВФ в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка.