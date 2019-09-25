МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Государственная программа по содействию занятости населения может обойтись бюджету РФ более чем в 200 миллиардов рублей за три года, следует из приложения к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на программу могут потратить 67,568 миллиарда рублей, в 2021 году — 67,759 миллиарда рублей, в 2022 году — 68,388 миллиарда рублей.

Сюда, в частности, входят подпрограмма по активной политике занятости населения и соцподдержке безработных, мероприятия по развитию трудовой мобильности, мониторинг состояния рынка труда.